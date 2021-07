El Conjunto de Cámara de la UNaM se presenta esta noche en el Teatro Lírico

En una noche dedicada a la música regional interpretando a grandes compositores misioneros y argentinos, el Conjunto de Cámara de la UNaM presenta un repertorio de música popular en versiones académicas. La cita es el sábado 24 a las 20 horas en el Teatro Lírico. Las reservas online de entradas estarán habilitadas desde este miércoles en la web parquedelconocimiento.com.

El conjunto integrado por los músicos Cristina Cubilla (Piano y dirección), Néstor Rodríguez (Cello) y Abel Pérez (Flauta traversa) presentarán un repertorio de grandes autores de la música misionera como Lucas Braulio Areco, Ramón Ayala, Vicente Cidade, y de otros compositores como Demetrio Ortiz, Atahualpa Yupanqui y Astor Piazzolla.

De esta manera, los integrantes del Conjunto de Cámara dependiente del Programa Música de la UNaM, y pionero en la ejecución del género camarístico en nuestra provincia, continúan la apuesta hacia el crecimiento musical, con la misma pasión con la que comenzaron su trabajo en 1990, ofreciendo una noche de música popular en versiones y arreglos para este trío realizados por Néstor Rodríguez y por José Luis Larzabal.

“De acá vengo” es un concierto con entrada libre y gratuita, las reservas deberán ser realizadas de maneras online previamente, ya que el espectáculo será con cupo limitado, cumpliendo el protocolo sanitario. Respecto al protocolo de bioseguridad, en el ingreso al Teatro, se indica a todas las personas pasar por la cabina de sanitización donde se le controlará la temperatura, el uso del alcohol en gel y el barbijo colocado correctamente. Dentro de la sala, se prevé la ubicación por grupos sociales relacionados, manteniendo el lugar asignado y el distanciamiento social en todo momento.

¿Cómo es el sistema de reserva online de entradas?

La reserva de entradas se podrá efectuar desde cada miércoles antes de cada espectáculo del Teatro.

1) Ingresá a www.parquedelconocimiento.com/ y cliqueá sobre el espectáculo

2) Elegí el evento al que desees asistir, registrate con tu correo y reservá la entrada (hasta 2 por persona). Te llegará un código QR por mail que deberás tener a mano en el celular el día del evento.

3) Asistí 30′ antes del espectáculo para registrar tu ingreso en recepción.

Por favor, si no tenés la seguridad de poder asistir al evento, no realices reservas, ya que la capacidad máxima es solo de 150 personas. Si querés cancelar la emisión de entradas, ingresá con tu usuario y contraseña a agendadelconocimiento.com.ar. Será obligatorio el uso correcto del barbijo y mantener el distanciamiento social en todo momento. Rogamos no asistir si presenta síntomas relacionados al Covid-19 o es contacto estrecho con alguna persona infectada.

