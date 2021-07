El ministerio de Ecología de Misiones avanza en la implementación de la Ley que prohíbe las bolsas de plástico

El ministro de Ecología y diputado provincial electo, Mario Vialey, se refirió al avance de la implementación de la ley aprobada en el 2020 por la Legislatura por la cual se prohíbe en todo el territorio provincial la utilización de bolsas de plástico y todo material no biodegradable. Además, analizo el tratamiento de los envases de agroquímicos, los residuos de informática, trabajos de fiscalización y control de áreas protegidas y avances en la implementación del control de la Reserva Campo San Juan.

En una entrevista con Misiones Online TV, el ministro comentó que “tenemos dos años para poner en total funcionamiento, se va haciendo campaña para el uso de bolsitas biodegradables, hablando con los comerciantes, los industriales, buscando distintas alternativas que tengamos. También se analiza la utilización de materia prima de la zona, evaluamos con el diputado Barreto que podría usarse el almidón de mandioca como alternativa, hay que poner más tecnología o desarrollar un poco más. Hay tecnología en Argentina que utiliza otro producto derivado del maíz que pueden hacer bolsitas biodegradables, muy parecida a la de plástico porque la gente quiere esa”.

En otro orden de cosas, Vialey destacó que desde el Ministerio a su cargo, se viene trabajando con la industria para “mostrarle a los misioneros que hay gente que quiere aportar y hacer uso de estas costumbres y mejorar el ambiente, que lo tenemos muy bien en Misiones, pero ahora puede mejorar aún más, y por eso nos vamos conectando con las empresas, las empresas nos invitan y esta semana tuvimos un recorrido bastante intenso sobre todo ayer (martes 13/07) que estuvimos en Puerto Rico en una planta de reciclado que hace todo lo que es chatarrería, pero también están obteniendo material de plástico para poder darle un uso de reciclado, también haciendo alianza estratégica con otra empresa para poder acopiar las cubiertas y llevar a disposición final a Santa Fe y hacer por ejemplo pisos para canchas de futbol 5 o algo que amortigüe”.

Residuos electrónicos

Sobre los residuos electrónicos, el diputado electo comentó que actualmente se está trabajando con entes nacionales “hay gente que está trabajando con los centros transitorios de estos residuos que genera muchos puestos de trabajo, hay mucha informalidad en este reciclado porque hay muchos productos de mucho valor en electrónica, pero hay una parte de ese residuo que tenemos que recoger y hacerlo como disposición final o volver a reciclarlo. En eso estamos trabajando en el ministerio con todas las instituciones, tanto públicas como privadas, hace poco estuvimos en una capacitación con el Gobierno nacional universidades ONG´s, Instituciones provinciales para implementar lo más rápido posible”.

También fue consultado por el tratamiento de los residuos provenientes de los agroquímicos, mencionando que “se está implementando en Misiones, por ley nacional, que los generadores de residuos agroquímicos son los responsables de recoger todos los envases que ellos producen. Por ejemplo Monsanto, que produce en Roundup, les pedimos que utilicen cada vez menos nuestros productores, pero no podemos negar que usa.

Si hay otro elemento que sea agroquímico ellos son los responsables de tener que ir a recoger y llevarlo a disposición. Ellos generaron una empresa entre toda la industria de agroquímicos, Bayer, Monsanto, entre otros que se llama Campo Limpio, es un consorcio de todas las empresas argentina que generan productos químicos”.

Agregó el ministro que “en Misiones los obligamos a poner tres Centros de Acopio Transitorio (CAT), uno con Jotaprom que trabajan muy bien con sus productores tabacaleros, estamos viendo uno en Puerto Rico, es el último que se está por poner y otro en Alem, pero a su vez conseguimos un emprendedor de Alem que va a reciclar esos productos que ellos traen porque hay un proceso para poner en disposición final tiene que llevar con cierto cuidado que no genere contaminación. Todo ese residuo también genera mano de obra, no solo en los centros de acopio, sino como disposición final y le da como insumo a una persona que está llevando adelante un emprendimiento”.

Guardaparques

En lo que hace a los parques provinciales y reserva naturales protegidas, Vialey explicó que se realizan trabajos de control y fiscalización permanente, “nuestros guardaparques están muy activos. Hicieron operativos sorpresa el fin de semana largo, en la zona de Biósfera dos cazadores importantes y en la zona de Urugua í, que es la reserva provincial de 84 mil hectáreas. Tenemos una vulnerabilidad que aprovechan por una fauna muy rica, donde conviven todos. Gracias a los operativos de los guardaparques podemos mitigar, podemos secuestrar y poner a disposición de la justicia. Debo reconocer que estamos un poco débiles, debería ser más dura la justicia con esta gente que hace un daño muy grande a la biodiversidad”.

Campo San Juan

Sobre las tratativas con el Ministerio de Ambiente de la Nación para avanzar en control de Campo San Juan, el ministro de Ecología destacó que se avanza en un borrador de convenio mediante el cual se va a declarar como Área Natural Silvestre al Campo San Juan, asegurando que “se está muy cerca de firmar ese acuerdo con el ministerio de la Nación y con Parques Nacionales, porque Parques Nacionales no puede actuar allí porque no tiene jurisdicción, para ello Misiones tendría que ceder parte de su territorio a la Nación y eso no lo vamos a permitir”.

Agregó en el mismo sentido que para que Parques Nacionales pueda tener una acción más firme con los cazadores furtivos obligadamente “para proteger ese lugar hay que trabajar en forma conjunta, hay buen relación con Parques para darle al área una política de Estado que trascienda a un gobierno, porque se había hablado de 5 años y demora de 3 a 4 años hacer un Plan de Manejo bueno, no podemos hacerlo por menos de 20 años y prorrogable automáticamente como los que hacemos con las reservas privadas”.

