Automovilismo: Oberá brilló con el regreso del Misionero de Karting

Con un gran domingo se disputó la cuarta fecha del Campeonato Misionero de Karting que fiscaliza la FeMAD en el Kartódromo Ciudad de Oberá con más de 90 pilotos inscriptos. Los que festejaron fueron: Francisco Morgenstern en Escuela, Alicia Graef en Copa Damas, Julio Da Silva en 10 Hp, Renato Longarzo en 110cc, Gastón Arriola Cajeros Promocional 2T Damián De Lima en 4T Senior y Mauricio De Lima 4T Standar, Santiago Prates en Máster 200cc.

La competencia que tuvo dos jornadas oficiales se desarrolló con la organización del Automóvil Club Oberá y la fiscalización de la FeMAD cumpliendo con los protocolos establecidos, es decir: sin público y las normas de público conocimiento.

Las series correspondieron a: Alicia Graef (Copa Damas), Julio Da Silva (10 HP), Francisco Morgenstern y Lautaro Gritti (Escuela), Santino Dolce (110cc), Maximiliano Hipólito y Gastón Arriola (Cajeros Promocional 2T), Damián De Lima (4T Senior), Bautista Bustos y Damián De Lima las series de la 4T Estándar.

Las grandes finales

En la Copa Damas, “Caty” Graef largó en punta, en los primeros tramos de la competencia intentó escaparse aunque Loreley Alegre buscaba acercarse a la piloto de Eldorado en una pareja competencia. Pero de a poco, se fue acercando Melisa Barrios que la buscó a la posadeña pero Alegre en la mitad de carrera se defendía en cada sector del circuito obereño.

Fue victoria de la campeona seguida de Alegre y Barrios en una atractiva carrera final.

En 10 HP, Julio Da Silva tuvo una buena largada en la competencia final y se escapó de sus perseguidores Martin Jaclukski y Manuel Friedrich en una lucha palmo a palmo por el segundo lugar.

En la categoría Escuela, Francisco Morgenstern a tres vueltas del final pudo superar a Lautaro Gritti y se hizo de la punta de la competencia. Los más peques dieron muestras de su gran crecimiento en cada una de las posiciones. En el podio, también se dio entrega a todos los pilotos que finalizaron la carrera.

En la categoría 110cc, en el mejor lugar de la grilla partió Santino Dolce pero restando una vuelta, Renato Lonarzo fue por la punta de la competencia y pudo superar al piloto de Ituzaingó (Corrientes). La victoria quedó en manos de Longarzo, segundo Dolce y tercero, Pablo Plocher.

El momento de las categorías más potentes, en la Cajeros Promocional 2T, Gastón Arriola largó por la cuerda y el piloto experimentado del Karting logró aguantar al duelo con Maximiliano Hipólito, otro candidato de la competencia. El tercer lugar no se modificó porque Cinthia Iwanczuk hizo lo suyo para permanecer en el tercer escalón del podio, la oriunda de Jardín América pudo sumarse entre los tres mejores de una categoría importante como la “Promo”.

Así, tras una gran carrera, Gastón Arriola cantó victoria en condición de local segundo Hipólito e Iwanczuk, cuarto Diego Barchuk y quinto, Fabián Carré.

En la 4T Senior, Damián De Lima con una formidable arranque en el liderazgo, las alternativas se viernon por el segundo lugar en el comienzo de la carrera en el cual Yonatan Lukoski pudo supear a Manuel Pascual y maniobras ajustadas entre sí que la daban un brillo al espectáculo. En esas primeras vueltas, se mostraba el buen andar de Javier Mucci en el cuarto y Ricardo Liesenfield, uno de los que pelea por el campeonato. En mitad de compenticia, el golpe de escena se dio con el abandono (rotura mecánica por dirección) de Alan Bohn, el campeón de la categoría y líder del campeonato.

Sobre el final hubo modificaciones en el clasificador porque Fernando Da Rosa se subió al tercer puesto.

El podio quedó con la victoria De Lima, segundo Yonatan Lukoski y tercero, Da Rosa.

El dato de la categoría es que Alan Bohn y Ricardo Liesenfield quienes venían como primero y segundo abandonaron, lo que sin dudas darán cuenta de un campeonato parejo hasta la parte final del campeonato 2021.

La categoría Máster 200cc fue para Santiago Prates, el piloto de Posadas se llevó una nueva victoria en la categoría. Lo siguió Diego Bogado.

La categoría espectáculo

En la categoría Estándar, el plato fuerte en horas de la tarde en el kartódromo de Oberá, ahí los hermanos De Lima, Mauricio y Damián se repartieron las posiciones en el primer puesto. Un arranque para alquilar balcones, porque la lucha cerrada de los hermanos hizo que el buen andar de Fernando Ledesma se pueda acercar a los primeros. Cuarto, se ubicaba uno que lucha por el campeonato, Fernando Steffen.

Los pilotos de la categoría daban todo sí, en distintas ubicaciones buscando avanzar.

La competencia se debió parar con bandera roja por un accidente (sin mayores consecuencias) de Franco Martinez.

En el reinicio, la lucha fue por el segundo lugar De Lima lo madrugó a Ledesma y se quedó con el segundo puesto.

En el clasificador final, redondeando las finales: Mauricio De Lima se apoderó del triunfo y De Lima y tercero, Fernando Ledesma. En la técnica final, dio cuenta de Ledesma que no pase la revisación técnica final, lo cual dio el tercer puesto del podio a Fernando Steffen.

Los campeonatos para la próxima fecha quedaron más atrapantes que nunca para lo que será la última etapa en las diferentes categorías.

Voces de los ganadores

Damián De Lima: “Tres al hilo en la Senior, emocionado con lo que sumamos estaríamos adelanto en el campeonato así muy feliz, tuvimos un gran fin de semana con el equipo. En la 4T Estándar, veníamos con la idea de hacer el 1-2 con Mauricio, mi hermano, sabíamos que no sería fácil, Fernando Ledesma venía muy bien y la peleó con Mauricio, finalmente pudimos lograr el objetivo se lo dedico al equipo y a todo Alem”.

Renato Longarzo 110cc: “estaba buscando el momento de poder superar a Santino, lo pude hacer. Se lo dedico a mi familia y al equipo”

El ganador Julio Da Silva: “tuve una carrera muy buena por suerte pude sacar diferencia. Puntos importantes para el campeonato” recalcó el ganador.

RESULTADOS FINALES

Final Cajeros Promocional a 14 Vtas

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 10 July 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km14 (01:04.142)64.825 km/hMaximiliano Hipolito

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 237 Gaston Arriola 15:05.261 0.000 14 1:04.266 12 64.7 km/h

2 241 Maximiliano Hipolito 15:05.663 0.402 14 1:04.142 14 64.825 km/h

3 215 Cinthia Iwanczuk 15:29.629 24.368 14 1:05.338 2 63.638 km/h

4 222 Diego Barchuk 15:29.751 24.490 14 1:05.658 5 63.328 km/h

5 273 Fabian Carre 15:30.764 25.503 14 1:04.979 3 63.99 km/h

6 208 Walter Nobs 15:36.074 30.813 14 1:05.576 6 63.407 km/h

7 204 Matias Witzke 15:38.237 32.976 14 1:05.020 10 63.95 km/h

8 243 Mariano Tajada 15:42.463 37.202 14 1:06.138 8 62.869 km/h

9 286 Kevin Rodriguez 15:46.995 41.734 14 1:06.737 11 62.304 km/h

10 221 Cristian Hettinger 15:50.384 45.123 14 1:06.507 14 62.52 km/h

11 225 Nicolas Hettinger 15:50.637 45.376 14 1:04.718 2 64.248 km/h

12 207 Sergio Pawluk 16:05.550 1:00.289 14 1:05.853 2 63.141 km/h

13 244 Agustina Tajada 15:21.853 4 laps 10 1:06.730 4 62.311 km/h

14 233 Javier Socziuk 8:06.339 7 laps 7 1:07.532 4 61.571 km/h

15 232 Leandro Stupiski 8:26.964 7 laps 7 1:06.509 4 62.518 km/h

16 224 Franco Garcia 0.402 14 laps – 0.000 – –

Final 110 a 10vtas

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 10 July 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km5 (01:07.766)61.358 km/hRenato Longarzo Skanata

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 302 Renato Longarzo Skanata 11:23.365 0.000 10 1:07.766 5 61.358 km/h

2 301 Santino Dolce 11:30.489 7.124 10 1:07.934 5 61.206 km/h

3 307 Pablo Plocher 11:36.318 12.953 10 1:08.902 4 60.347 km/h

4 310 Ian Hummel 11:36.852 13.487 10 1:08.904 2 60.345 km/h

5 318 Valentino Gorostiague 11:45.136 21.771 10 1:09.724 4 59.635 km/h

6 306 Tomas Alcaraz 11:59.007 35.642 10 1:10.857 4 58.682 km/h

7 322 Bruno Ezequiel Melo 12:23.960 1:00.595 10 1:13.161 9 56.834 km/h

8 386 Leonardo Perez 12:33.301 1:09.936 10 1:14.385 2 55.898 km/h

9 337 Fernado Julian Fa 12:41.925 1 lap 9 1:22.203 7 50.582 km/h

10 309 Griselda Ailen Da Silva 6:26.894 5 laps 5 1:14.033 3 56.164 km/h

Final 4T Senior a 14 Vtas

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 10 July 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km5 (01:04.223)64.743 km/hHector Hartmann

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 441 Damian De Lima 15:18.900 0.000 14 1:04.847 5 64.12 km/h

2 460 Yonatan Lukoski 15:26.485 7.585 14 1:04.805 3 64.162 km/h

3 422 Fernando Da Rosa 15:54.117 35.217 14 1:06.928 11 62.126 km/h

4 423 Edurado Gonzales 16:11.477 52.577 14 1:07.445 2 61.65 km/h

5 427 Javier Mucci 13:41.282 2 laps 12 1:06.239 2 62.773 km/h

6 440 Manuel Pascual 11:04.801 4 laps 10 1:05.309 2 63.667 km/h

7 444 Ricardo Liesenfeld 8:56.182 6 laps 8 1:05.606 6 63.378 km/h

8 412 Hector Hartmann 9:23.010 6 laps 8 1:04.223 5 64.743 km/h

9 450 Agustin Crespo 9:34.280 6 laps 8 1:10.554 4 58.934 km/h

10 492 Leonardo Godoy 7:41.944 8 laps 6 1:12.289 2 57.519 km/h

11 425 Christian Sartori 5:46.059 9 laps 5 1:07.249 5 61.83 km/h

12 463 Rodrigo Ubeda 5:46.260 9 laps 5 0.000 – –

13 411 Jose Luis Gonzales 4:51.679 10 laps 4 1:07.166 2 61.906 km/h

14 401 Alan Bhon 2:17.543 12 laps 2 1:07.672 2 61.443 km/h

Final 10 Hp a 9 Vtas

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 10 July 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km2 (01:09.456)59.865 km/hMartin Jakulski

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 706 Julio Da Silva 10:29.521 0.000 9 1:09.656 4 59.693 km/h

2 705 Martin Jakulski 10:38.009 8.488 9 1:09.456 2 59.865 km/h

3 708 Ramiro Manuel Friedrich 10:38.084 8.563 9 1:09.469 6 59.854 km/h

4 701 Alejandro Barrios 10:41.127 11.606 9 1:10.415 8 59.05 km/h

5 786 Tobias Perez 10:47.241 17.720 9 1:11.153 4 58.437 km/h

6 726 Gaston Contrera 10:58.075 28.554 9 1:12.133 2 57.644 km/h

7 721 Maximo Agustin Da Cruz 3:44.981 6 laps 3 1:12.169 2 57.615 km/h

Final Copa Dama a 10 vtas

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 10 July 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km3 (01:07.871)61.263 km/hAlicia Graeff

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 108 Alicia Graeff 11:25.135 0.000 10 1:07.871 3 61.263 km/h

2 106 Loreley Alegre 11:26.337 1.202 10 1:07.886 3 61.25 km/h

3 103 Melisa Barrios 11:27.273 2.138 10 1:07.957 4 61.186 km/h

4 119 Mariel Alejandra Drozinsky 11:39.198 14.063 10 1:08.924 10 60.327 km/h

5 118 Martina Mrakava 11:44.244 19.109 10 1:09.368 6 59.941 km/h

6 121 Miriam Rojas 11:44.956 19.821 10 1:08.996 2 60.264 km/h

7 105 Milagros Finten 11:52.316 27.181 10 1:10.269 2 59.173 km/h

8 104 Fiorella Santamaria 10:31.775 1 lap 9 1:08.632 9 60.584 km/h

Final 200 Master a 10 Vtas

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 10 July 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km3 (00:46.828)88.793 km/hCristian Fleck

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 512 Santiago Prates 11:02.750 0.000 10 1:05.734 3 63.255 km/h

2 586 Diego Bogado 11:08.116 5.366 10 1:05.993 2 63.007 km/h

3 555 Cristian Fleck 11:11.901 9.151 10 46.828 3 88.793 km/h

4 501 Juan Finten 11:21.005 18.255 10 1:06.289 4 62.725 km/h

Fusion Finales «A» y «B» 4T Estandar

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 10 July 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km

All ResultsResults By Class

Pos

Competitor Total Time r 1 r 2

1 641 Mauricio De Lima 14:43.225 10:10.836 4:32.389

2 602 Damian De Lima 14:44.802 10:11.211 4:33.591

3 658 Fernando Steffen 14:53.763 10:19.491 4:34.272

4 611 Ayrton Max Bose 14:55.488 10:20.266 4:35.222

5 651 Bautista Bustos 15:01.556 10:24.197 4:37.359

6 684 Guillermo Ghiberto 15:05.714 10:22.476 4:43.238

7 616 Adrian Urquia 15:13.024 10:33.518 4:39.506

8 656 Cristian Fiedler 15:13.062 10:33.125 4:39.937

9 621 Luis Augusto Ramirez 15:16.480 10:33.734 4:42.746

10 119 Alejandra Drozinsky 15:19.192 10:34.183 4:45.009

11 682 Nicolas Finten 15:19.988 10:35.338 4:44.650

11 642 Miguel Matkoski 15:22.978 10:39.953 4:43.025

12 663 Joaquin Alenka 15:30.889 10:44.823 4:46.066

13 645 Alfredo Paniagua 15:39.314 10:49.305 4:50.009

14 685 Cantero Victor 14:39.968 9:45.917 4:54.051

15 609 Ulises Ricardo Sanchez 14:40.496 9:50.946 4:49.550

16 632 Gabriel Compes 14:57.751 9:59.548 4:58.203

17 618 Matias Andino 11:13.713 9:49.113 1:24.600

18 677 Franco Martinez 9:38.433 9:38.433 0.000

19 626 Nicolas Perez 4:42.542 4:42.542 0.000

20 604 Adriano Lukoski 1:19.687 1:19.687 0.000

650 Fernando Ledesma 14:45.627 10:11.704 4:33.923 excluido por técnica

AR-CP+EP