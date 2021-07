Desde la Casa de la Moneda desmintieron que la imagen del «Diez» vaya a incluirse en los billetes

Ya lo había anticipado el mes pasado el presidente Alberto Fernández y ahora se avanza con el plan: habrá nuevas imágenes en los billetes. Pero no será la cara de Diego Maradona la que aparecerá, al menos por ahora, según indicaron desde la Casa de la Moneda.

En las últimas horas surgió esa versión a raíz de un informe del programa televisivo que conduce Jorge Lanata, el cual asegura que el abogado Matías Morla, quien manejaba los negocios del “Diez” había mantenido reuniones con las autoridades de la Casa de la Moneda.

Según pudo saber Ámbito de fuentes oficiales la reunión existió pero el tema no pasó más allá de una conversación y no como parte de un plan concreto a materializarse en el corto plazo. Hoy no está previsto que ocurra.

De hecho, el maneja de la imagen de Maradona está en disputa judicial entre Morla y las hijas del difunto exfutbolista.

Con lo que sí se avanzará es con la incorporación de los rostros de Martín Güemes y Juana Azurduy, seguramente uno de ellos en los billetes de $200.

El Gobierno avanzaría así en el proyecto de dejar de utilizar imágenes de animales y volver a los próceres, un cambio que se concretó durante la administración de Juntos por el Cambio.

