Así será el aislamiento que el Gobierno impuso al plantel de River

Este martes a las 11, el plantel de River llegará a Argentina desde Orlando, Estados Unidos. Así será el aislamiento que el Gobierno Nacional impuso al Millonario tras no cumplir con la burbuja durante la pretemporada.

Durante siete días, el plantel de River Plate se verá afectado y tendrá que modificar su rutina debido a que tendrán que permanecer aislados luego del viaje a Estados Unidos en donde el club hizo la pretemporada deportiva.

Por determinación del Ministerio de Salud del Gobierno Nacional, los jugadores del Millonario junto al cuerpo técnico deberán cumplir un régimen especial en la previa de la Copa Libertadores y de la Liga Profesional. Esta alteración de los planes de River igualmente le permitirá continuar con los entrenamientos.

Cuando el vuelo chárter llegue al país, en dicho lugar realizarán un corredor sanitario para que el plantel quede hospedado en el hotel Faena de Puerto Madero con el sistema de burbuja sanitaria. Allí, permanecerán durante siete días, es decir, hasta el martes 13 de julio. Al día siguiente, jugarán los octavos de final de la Copa Libertadores ante Argentinos Juniors.

Los jugadores estarán autorizados a salir solo para entrenarse en el River Camp y tendrán que volver al hotel. No podrán reunirse con sus familias, a quienes no ven desde el 19 de junio. Tampoco podrán tener contacto con nadie del exterior que no haya participado de la pretemporada de dos semanas en Estados Unidos, ni siquiera los futbolistas que volverán de jugar la Copa América. Básicamente, este sistema de burbuja sanitaria es similar al que lleva adelante el plantel de la Selección Argentina durante la disputa por la Copa América.

Por otra parte, los futbolistas que regresen de la Copa América, Nicolás De La Cruz, Robert Rojas, Franco Armani, Gonzalo Montiel y Julián Álvarez (los tres del seleccionado argentino todavía están en competencia), deberán entrenar por separado. Por ende, Marcelo Gallardo tendrá que pensar que equipo pondrá para enfrentar a Argentinos ya que, al menos los argentinos, no estarán disponibles para disputar del encuentro.

Las palabras de Matías Lammens, ministro de Deportes de la Nación acerca del aislamiento

El ministro de Deportes, Matías Lammens, sostuvo: “estoy de acuerdo con el aislamiento de River. No cumplió con la burbuja y por eso deben aislarse. El aislamiento no impedirá que puedan seguir trabajando y entrenando. Estarán en un hotel y de ahí irán al entrenamiento sin tener contacto con nadie”.

En ese sentido, aclaró que “el Ministerio de Salud aduce que no fueron a una competencia internacional y que tampoco estuvieron en burbuja”, explicó.

