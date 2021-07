Informática: la UCP realiza trabajos en beneficio de la comunidad

Liliana Pedrazini, docente de Informática en las carreras de Psicología, Fonoaudiología y Abogacía de la Universidad de la Cuenca del Plata (UCP), en un diálogo con Radio Libertad, comentó acerca de las modalidades de trabajo que se adoptaron a raíz de la pandemia, y dio a conocer una de las actividades que se vienen realizando hacia afuera de la institución, es decir, en beneficio de la comunidad.

Como resultado de la pandemia, todas las instituciones educativas optaron, en mayor o menor medida, por trabajar a través de la virtualidad; y la UCP, no fue la excepción. Sin embargo, esta casa de estudios ya tenía un cierto acercamiento con la modalidad virtual, por lo que, dejar atrás la presencialidad, no supuso un cambio muy abrupto. Al respecto, Liliana contó: «la Cuenca del Plata venía trabajando con las distintas modalidades de aula invertida, con su plataforma virtual también, así que no fue un cambio muy drástico para nosotros. Pudimos adaptarnos muy rápido a esta virtualidad».

Por otro lado, la UCP está realizando la ExpoCarreras, un espacio en el que los estudiantes que egresan de la secundaria, pueden conocer la pluralidad de carreras disponibles en la Universidad. En alusión a ello, Liliana invitó a todos los interesados a participar: «sería bueno que puedan acceder a la página de la Cuenca, que es ucp.edu.ar, justamente en estos momentos nos encontramos realizando la ExpoCarreras (…)

También es importante recordarles que dentro de la página de la Cuenca, hay un espacio de orientación vocacional también para los alumnos que están próximos a egresar de quinto y sexto año, y puedan también tener una orientación para ver qué carrera les gustaría cursar el próximo año».

Asimismo, Liliana estuvo realizando actividades orientadas a la sociedad, en conjunto con sus alumnos de la carrera de Fonoaudiología: «la idea de la materia fue que todos los trabajos que los chicos realicen tengan un objetivo específico hacia la comunidad. Una de las experiencias que les podemos contar es que los estudiantes de cuarto año realizaron, a través de una herramienta que es muy sencilla, el PowerPoint, juegos que trabajan distintas áreas, como por ejemplo el desarrollo del lenguaje, la lectura, habilidades cognitivas, memoria, para que los niños puedan fortalecer su aprendizaje.

Juegos que realmente fueron excelentes, interactivos. Ellos donaron todos estos juegos que realizaron como parte de un trabajo práctico, a un espacio denominado ‘Puntos Preventivos’, en articulación con el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas».

Por último, la entrevistada comentó que las inscripciones para el próximo ciclo lectivo en la UCP están abiertas, y tienen un 60% de descuento para aquellos que se inscriban en el transcurso de estos días.

SO-EP