Los agricultores que fueron desalojadas de sus chacras ubicadas en Picada Guaraní de Colonia Fracrán, en San Vicente, convocaron a una manifestación para este lunes con el objetivo de recibir algún tipo de asistencia humanitaria porque quedaron a la intemperie y bajo lona con menores de edad. Además, solicitan ser escuchados por el Intendente Fabian Rodriguez.

Según manifestaron, en primera instancia, la movilización comenzará a las 7 de la mañana en el Juzgado de Instrucción N° 3. Allí presentarán apelación para anular el juicio sobre las tierras. El objetivo es que “vuelvan atrás con la medidas”

Más tarde, luego de la presentación en el Juzgado, también presentarán un petitorio en la Municipalidad de San Vicente para “revean” la situación de los productores. Según ellos, fueron “mal” desalojados.

Asimismo, la manifestación se trasladará a la Ruta Nacional 14 a la altura del kilómetro 51. “Necesitamos que se sumen los abuelos, hijos, novias, nietos, parientes, vecinos, que todos se adhieran al corte”, manifestaron.

El hecho

El desalojo se registró el viernes 18 por orden del Juez Gerardo Casco, del Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente, en una causa por supuesta usurpación impulsada por personas que viven en la provincia de Santa Fé.

En ese contexto, las 14 familias agricultoras que fueron desalojadas de sus chacras ubicadas en Picada Guaraní de Colonia Francán, se manifestarán para ser escuchados por el Intendente Fabián Rodriguez. Allí intentarán recibir algún tipo de asistencia humanitaria porque quedaron a la intemperie y bajo lonas.

Según se deduce de las actuaciones judiciales transcriptas el expediente, habría existido un error de identificación del lote en conflicto ya que una primera inspección ocular dio cuenta de cinco carpas de hule sostenidas por palos tipo campamento en la zona conocida como “picada Unida, San Alfonso” mientras que las familias desalojadas viven en Picada Guaraní.

“Cómo no van a ver nuestras casas desde hace años. Jamás nos notificaron de la tramitación del desalojo porque fueron a otro lado. Nosotros seguíamos con nuestra vida normal trabajando en nuestras chacras en la picada con nuestra producción de maíz, tabaco, yerba, cría de animales, amén de una sana convivencia con nuestros vecinos. Nuestras viviendas también contaban con servicio de energía eléctrica, con techos de zinc, pisos de cerámica, jardines, galerías, potreros. Nuestros hijos estudiaban en el aula satélite de la picada Guaraní, y hasta teníamos nuestra propia iglesia evangélica, que también fue desmantelada en la acción de desalojo. Es decir, no éramos nómades ni invisibles como para que no nos vieran”, señalaron los productores

En el expediente también existen constancias de las advertencias policiales tanto al juez como al propio alcalde de San Vicente, ante quienes dejaron por sentado que la orden iba a producir un drama social de proporciones, y aconsejaron la intervención de otros organismos para contener y en todo caso, reubicar a las familias.

Mientras, esperan la intervención del alcalde Fabián Rodríguez, de la subsecretaría de Tierras y del Iprodha para que en conjunto, encuentren una solución a este grave drama social generado.

