Liga Nacional: el norteamericano Joshua Morris es nuevo refuerzo de OTC para disputar la Liga Nacional 

En las últimas horas, la Comisión Directiva del “celeste” confirmó la contratación del norteamericano Joshua Morris nacido en Newark. El jugador se desempeña como pivote y mide 2.03cm.

De esta manera, el norteamericano es la primera ficha foránea confirmada del equipo de Fabio Demti.

Morris viene de jugar en la liga de Chile con Puerto Montt, en Argentina vistió los colores de Racing de Chivilcoy en dos temporadas en la Liga Argentina.

En la última temporada de la Liga de Chile, donde con su equipo promedió 18.7 puntos, 12 rebotes y casi 3 asistencias por juego.

El centro de 2.03 metros y 27 años, jugó en su etapa universitaria en la University of the District of Columbia y en Texas-Permian Basin, aunque su primera etapa como profesional fue en Argentina, pues en Racing disputó 2 temporadas, en el último torneo que se jugó entre el 2019-2020 participó en 31 partidos, asimismo, promedió 14.3 puntos (70.3% en dobles), 9 rebotes, 1,4 tapones, 26.6 minutos por partido. Sumado a su valoración de 21,3, el quinto mejor de toda la liga argentin

De esta manera, el norteamericano se suma a los confirmados como Nicolás Dos Santos, Jonatan Treise, Jonatan Slider y también a la de Facundo Giorgi.

🏀 “Voy a aportar mi experiencia”, expresó Facundo Giorgi, nuevo refuerzo de @OberaTenisClub para la Liga Nacional https://t.co/TgZrGZSrUB — misionesonline.net (@misionesonline) June 22, 2021

AR-EP