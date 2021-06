Yerba Mate: “La delimitación de las plantaciones respalda también los intereses del sector cooperativo” señaló Sebastián Oriozabala

El ministro del Agro y la Producción, Sebastián Oriozabala celebró la medida adoptada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para garantizar la distribución equitativa de nuevas plantaciones de yerba mate. En ese sentido manifestó que el mecanismo no solo beneficiará a los pequeños productores sino también al sector cooperativo.

“Priorizamos los intereses de los productores” manifestó Oriozabala en referencia al respaldo del gobierno Provincial mecanismo del Instituto de Yerba Mate que establece que cada productor inscripto en el Registro de Operadores incorpore un máximo de cinco hectáreas de nuevas plantaciones por año, al tiempo que la medida también beneficiará al sector cooperativo.

“Es una medida que no solo beneficia para que no haya hacia futuro en el mediano y largo plazo, niveles de concentración más altos del sector yerbatero sino que prioriza en definitiva un sistema cooperativo porque así como un particular puede plantar 5 hectáreas, una cooperativa a través de sus asociados si tiene 100 socios puede plantar 500 hectáreas, entonces empieza a hacer que el sector cooperativo tenga mayor protagonismo en este contexto y al mismo tiempo pueda tener mayor espacio de desarrollo del sector cooperativo y sobre todo estos pequeños productores consolidarse” manifestó el ministro.

Por otro lado, Oriozabala agregó que “entendemos que es un buen momento para el sector yerbatero, entendemos que queremos consolidar nuestra matriz productiva, nuestra matriz productiva en la provincia de Misiones es una matriz de pequeños productores, con mucho respaldo y participación del sector cooperativo, entonces también respalda los intereses del pequeño productor, respalda los intereses del sector cooperativo que se ve beneficiado y vuelve a recuperar protagonismo”.

Nuevos yerbales en Misiones : Sebastián Oriozabala

Por otra parte, Oriozabala manifestó que en los últimos cuatro años se han incorporado entre siete y nueve mil hectáreas “que van a empezar a entrar en producción, son yerbales nuevos que van a lograr un nivel de productividad de entre 10 y 12 mil kilos anuales entre el sexto y séptimo año”.

Asimismo indicó que “el INYM viene trabajando en mejorar la productividad de los yerbales que existen hoy en día, y esta idea de delimitar las nuevas plantaciones priorizando lo que está, mejorando la productividad, mejorando el rendimiento por hectárea, y que eso tenga un impacto principalmente no en nuevas superficies y en pocas manos; porque también lo que vemos que el que tiene la oportunidad de hacer un volumen importante de hectárea de yerba es aquel que tiene más superficie y tiene capacidad de hacer un plan de inversión entonces nos encontramos con estos grandes terratenientes que hace de a 50 de a 100 de a 200 hectáreas “ dijo finalmente Sebastián Oriozabala.

Sebastián Oriozabala celebró la medida adoptada por el INYM

