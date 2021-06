Polémica en Oberá: buscan reemplazar los pinos de una plaza por árboles autóctonos “con el fin de crear un espacio más seguro”, pero un grupo de personas se opone a la medida

En el marco de un plan de mejoras en espacios públicos, la Municipalidad de Oberá tomó la decisión de cortar los pinos Elliotis de la Plaza Güemes y de replantar en su lugar especies de árboles nativos.

Para llevar adelante esta medida la Municipalidad solicitó asesoramiento al ingeniero agrónomo Patricio Corró, quien elaboró un informe mediante el cual justifica porque “es bueno y necesario sacar estos árboles y plantar especies nativas como jaranda, lapachos, pata de vaca, entre otros”.

Corró señaló que su recomendación era erradicar estas especies en su totalidad, sin embargo, la municipalidad optó por cortar la mitad de los árboles en principio. Y señaló que hay una variedad de razones por las cuales estas especies deben ser eliminadas, entre ellas, porque son plantaciones de más de 40 años, porque están maltratados, no son autóctonas, impiden que otros árboles crezcan, no dejan que las aves nativas aniden y además, tapan las canaletas.

“A mi parecer, estas cuestiones técnicas hacen que sea una muy buena idea el reemplazo de estas especies exóticas forestales seleccionadas para hacer madera y celulosa, sobre todo porque nosotros tenemos un abanico inmenso de especies nativas de mucha belleza para poder reemplazar”, señaló Corró.

polémica en oberá

Corró discrepó contra aquellos que convirtieron este plan de mejora en una “cuestión de política”, de reclamos, manifestaciones y discusiones, cuando el único objetivo es generar mejoras en los espacios públicos para todos los ciudadanos de Oberá.

“No vemos inconveniente de que se saque un árbol si ese árbol es reemplazado por otro” , indicó el ingeniero y agregó, “el problema de Oberá es que enemigos del arbolado humano sacan los árboles y no reponen. En este caso, en mi opinión, si sacamos una especie exótica, que en principio no tiene ninguna ventaja para la flora y fauna de la ciudad, y reemplazamos por árboles que en 2 o 3 años van a poder empezar a tener un buen crecimiento y en pocos años mostrar su esplendor, no veo cual es el inconveniente”.

Además resaltó que “hay árboles que no son aptos para el arbolado urbano y yo considero que los pino elliotis o cualquier otro pino no lo son”.

Por último, destacó que esta no es la única mejora que pretende implementar la Municipalidad, sino que también tiene planificado mejorar la plaza ubicada frente a la catedral arreglando y construyendo veredas más seguras para transitar. A su vez, buscan modernizar el espacio y colocar baños y bebederos públicos.

Algunas voces en contra

Un pequeño grupo de vecinos se manifestó en contra de la medida porque consideran que los pinos «son un patrimonio histórico» de esa ciudad.

Por ese motivo, realizaron una manifestación esta mañana donde le colocaron de manera simbólica abrigos a los árboles «para protegerlos».

MB-EP