El conmovedor mensaje de Pelé por el homenaje de la Conmebol a Maradona

Pelé, el astro brasileño que fue tres veces campeón del mundo, a través de sus redes realizó un mensaje conmovedor por el homenaje de la Conmebol a Maradona.

En el debut de la Selección Argentina por la fecha 1 de la Copa América, la Conmebol realizó un homenaje audiovisual a Diego Armando Maradona. Sobre ello, Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conocido como Pelé, realizó un comentario en sus redes que hizo emocionar a todos los amantes del fútbol.

“¡Qué hermoso tributo! No tengo palabras para describir el sentimiento al ver este video”, fueron las palabras del crack brasileño en su cuenta oficial de Twitter.

El homenaje de la Conmebol a Maradona

En la previa del partido, la CONMEBOL le realizó un homenaje a Maradona. Todos habían recordado su nombre cuando la selección argentina pisó el campo de juego ante Chile por Eliminatorias.

Ese era el primer partido de la albiceleste mayor desde la muerte de Diego Armando Maradona, uno de los máximos símbolos de toda la historia. Lógicamente, tampoco pasó de largo que el debut ante Chile por Copa América marcó el inicio del primer torneo completo sin el aliento del Diez físicamente. La Conmebol, atenta a estos detalles, decidió realizarle un homenaje emocionante en la apertura del certamen continental.

“Rendimos tributo a uno de los más grandes jugadores de la historia, Diego Maradona. La Conmebol ha preparado un espectáculo sin precedentes que celebra y destaca la trayectoria del genio del fútbol mundial”, anunció el organismo que regula el fútbol del continente.

El primer gesto para recordar a Diego fue en el precalentamiento que se llevó a cabo sobre el campo de juego del estadio Nilton Santos de Río de Janeiro a minutos de iniciar el partido. Mientras Lionel Messi y compañía realizaban los movimientos precompetitivos, desde los alto parlantes sonaba “Live is life”, el tema de la banda austriaca Opus que quedó inmortalizado para siempre por el calentamiento de Maradona en 1989 durante la previa de un duelo entre Napoli y el Bayern Munich por la Copa de la UEFA.

Ya en la previa del partido, Conmebol había prometido “una sorprendente producción audiovisual en reconocimiento a la trayectoria deportiva y legado de Diego Armando Maradona”, al mismo tiempo que aclararon: “Un trabajo realizado en tiempo récord, que atravesó cambios de locación y diversos desafíos, pero siempre encarado con pasión y profesionalismo. Un show que combina sorprendentes recursos audiovisuales, música, tecnología y fuegos artificiales, para deleitar al público detrás de las pantallas”.

Los efectos audiovisuales se replicaron en los millones de televisores prendidos alrededor del mundo. Una de las primeras imágenes fue todo un símbolo: el abrazo de Maradona y Pelé durante “La Noche del Diez”, el programa que Diego realizó en la TV argentina durante el 2005. También hubo un repaso por todas las camisetas que vistió el ídolo, se revivió el gol a los ingleses y cerraron el homenaje con un fragmento de su discurso el día de su despedida del fútbol en la Bombonera durante el 2001: “Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol, que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen”.

Cabe destacar que tras la muerte de Maradona el 25 de noviembre del año pasado, el primer homenaje de la selección argentina de fútbol llegó en marzo de este año por intermedio del combinado Sub 23 que se prepara para ir a los Juegos Olímpicos. Realizaron un emotivo minuto de silencio y posaron con una camiseta especial en honor a Diego antes del amistoso contra Japón en ese país.

Días atrás, a minutos del inicio del duelo contra la Roja por Eliminatorias, Messi encabezó el acto en el que se inauguró una impresionante estatua de Pelusa en las inmediaciones del estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

#Eurocopa @paulpogba imitó a Cristiano con una botella de Heineken pero las acciones de la empresa suben en vez de bajarhttps://t.co/BDmM6TH86v pic.twitter.com/sRsB68VfyR — misionesonline.net (@misionesonline) June 17, 2021

FUENTE: Télam

IR-CP+EP