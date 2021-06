Las clases presenciales estaban suspendidas desde abril

Los alumnos de los distritos bonaerenses que conforman el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que desde hace más de un mes cursaban clases virtuales, esta semana volverán a las clases presenciales, luego de “alcanzar las condiciones epidemiológicas necesarias” para hacerlo, según informó la gobernación bonaerense. El esquema de regreso será progresivo.

Al respecto, este lunes y martes todo el personal docente y no docente deberá presentarse en las escuelas, a excepción de los que se encuentran dispensados, y durante esas 48 horas programarán y reorganizarán las actividades educativas. También convocarán en forma progresiva a sus estudiantes, indicando qué días y horarios deberán concurrir a las aulas.

Además, trabajarán sobre esquemas de agrupamientos de estudiantes para respetar el distanciamiento, los ingresos y egresos escalonados para evitar la concentración de personas y la alternancia de clases presenciales y no presenciales.

“Volvemos a la presencialidad, pero con todos los cuidados y protocolos. La pandemia no se terminó”, dijo el gobernador Axel Kicillof al anunciar la flexibilización de las restricciones. Los distritos que se encuentran en Fase 2 continúan con la suspensión temporal de las clases presenciales, con excepción de la modalidad de educación especial.

La vuelta de los alumnos será a partir del miércoles, de acuerdo con los esquemas que definan los docentes.

“Gracias al esfuerzo de las y los bonaerenses para alcanzar las condiciones epidemiológicas necesarias, desde este lunes las escuelas del AMBA comienzan a transitar el retorno a la presencialidad cuidada en los niveles Inicial, Primario y Secundario”, informó la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

📢 Gracias al esfuerzo de las y los bonaerenses para alcanzar las condiciones epidemiológicas necesarias, desde este lunes las escuelas del AMBA comienzan a transitar el retorno a la presencialidad cuidada en los niveles Inicial, Primario y Secundario. — Educación PBA (@BAeducacion) June 12, 2021

Entre las medidas de cuidado que deberán cumplir las escuelas, el organismo provincial indicó que será obligatorio el uso correcto del barbijo. También que se entregaron 33.000 medidores de CO2 para más de 11.000 escuelas, lo que permitirá regular la apertura de puertas y ventanas ante posibles bajas temperaturas, asegurando que la ventilación sea la correcta para mitigar el riesgo de contagio.

De esta manera, las escuelas del AMBA se suman a las de los distritos del interior que se ya encontraban en fase 3 y 4 con presencialidad escolar.

Distritos en Fase 2

25 de Mayo

9 de Julio

Adolfo Alsina

Alberti

Ayacuyo

Azul

Bahía Blanca

Balcarce

Bolívar

Bragado

Capitán Sarmiento

Carlos Tejedor

Carmen de Areco

Chacabuco

Chascomús

Coronale Dorrego

Chivilcoy

Coronel Dorrego

Coronel Suárez

Florentino Ameghino

General Alvarado

General Alvear

General Arenales

General Belgrano

Gereal Guido

General Madariaga

General Lamadrid

General Lavalle

General Paz

General Pinto

General Pueyrredón

General Viamonte

Guiaminí

Hipólito Yrigoyen

Junín

La Costa

Leandro N. Alem

Lincoln

Loberia

Lobos

Magdalena

Maipú

Mar chiquita

Mercedes

Monte Hermoso

Navarro

Necochea

Patagones

Pehuajó

Pellegrini

Pegamino

Puan

Punta Indio

Pinamar

Ramarro

Rauch

Rivadavia

Roque Pérez

Saavedra

Saladillo

Salliqueló

Salto

San Andrés de Giles

San Antonio de Areco

San Nicolás

San Pedro

Suipacha

Tandil

Tapalqué

Tornquist

Trenque Lauquen

Tres Arroyo

Olavarría

Distritos en Fase 3

Adolfo Gonzales Chaves

Almirante Brown

Arrecifes

Avellaneda

Villarino

Baradero

Benito Juárez

Berazategui

Berisso

Brandsen

Campana

Cañuela

Castelli

Colón

Coronel de Marina L. Rosales

Coronel Pringles

Daireaux

Dolores

Ensenada

Escobar

Esteban Echeverría

Exaltación de la Cruz

Ezeiza

Florencio Varela

General Las Heras

General Rodríguez

General San Martín

General Villegas

Hurlingham

Ituzaingó

José C. Paz General

La Matanza

La Plata

Lanús

Laprida

Las Flores

Lezama

Lomás de Zamora

Luján

Malvinas Argentina

Marcos Paz

Merlo

Moreno

Morón

Pila

Pilar

Presidente Perón

Quilmes

Rojas

San Cayetano

San Fernando

San Isidro

San Miguel

San Vicente

Tigre

Tres de Febrero

Vicente López

Villa Gesell

Zárate

Distritos en Fase 4

Olavarría

Tordillo

Tres Lomas

Villarino

Críticas de Juntos por el Cambio

No obstante, no todas las escuelas de la provincia ya habilitaron la presencialidad y es esa la queja de Juntos por el Cambio. A través de un comunicado de prensa, la mayor fuerza política opositora cuestionó que mientras el conurbano vuelve a las aulas, “los distritos del interior continuarán con restricciones más duras y la presencialidad suspendida”.

Según denunciaron, hay distritos del conurbano que “tienen números más complejos” en cuanto a su situación epidemiológica, “lo que demuestra que están usando criterios arbitrarios según la conveniencia del partido gobernante, dejando de lado a bonaerenses que ‘casualmente’ viven en municipios gobernados por Juntos por el Cambio”. “Todas las escuelas tienen que estar abiertas”, finaliza el escrito.

Rechazo y respaldo gremial

Tras el anuncio del regreso a la presencialidad, Suteba, el gremio más grande la Provincia, respaldó la decisión siempre que se planifique una vuelta “cuidada, organizada” y “que se retome gradualmente en el transcurso de la próxima semana”, tal como horas después lo anunció el Gobierno bonaerense.

No obstante, la Conducción Multicolor del Suteba cuestionó que “el gobernador usa el eufemismo ‘presencialidad cuidada’ para anunciar una medida criminal que implica la reapertura de clases presenciales en la época más fría del año y con presencia de variantes del virus con mayor contagiosidad, mientras un 35% de docentes y auxiliares no está vacunado y del 65% restante una buena parte no tiene la segunda dosis”.

“La presencialidad escolar y el movimiento de población que conlleva son una de las razones del desborde sanitario y el pico de contagios que vivimos el mes pasado, que se sostiene ahora entre 25.000 y 30.000 casos y con 500 a casi 800 fallecimientos diarios”, indicó a través de un comunicado.

Ante esta situación, le exigió a la conducción de Suteba “la urgente convocatoria a asambleas en todos los distritos para decidir las medidas a tomar para enfrentar esta política que pone en riesgo la salud de toda la comunidad educativa” y advirtió que se mantendrán “en asamblea si no convoca”.

Fuente: TN

MC-CP+EP