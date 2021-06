El médico que atendió a Eriksen en el Tottenham: “Murió por unos minutos, creo que llegó el final de su carrera”

El doctor Sanjay Sharma siguió de cerca la salud del volante danés entre 2013 y 2020. Negó que haya tenido patologías previas y dio dos motivos del colapso.

No son buenas noticias en cuanto a lo deportivo para Christian Eriksen, el futbolista danés que se desplomó durante el partido de la Eurocopa ante Finlandia y que probablemente deberá abandonar el fútbol. El médico del Tottenham, el doctor Sanjay Sharma, que lo controló durante los 7 años que el jugador vistió la camiseta la camiseta de los Spurs, fue poco optimista con su futuro y señaló que su carrera futbolística posiblemente terminó.

”Claramente, algo salió terriblemente mal. Pero lograron recuperarlo. La pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Y por qué sucedió? Este hombre tuvo pruebas normales hasta 2019, así que, ¿cómo se explica este paro cardíaco?”, se preguntó el reputado cardiólogo y profesor de cardiología deportiva en la St George’s University de Londres a la agencia de noticias PA.

El jugador del Inter de Milán cayó desplomado durante el minuto 43 del partido en el Parken Stadion. Entró presuntamente en paro cardiorrespiratorio y fue atendido en el césped por los médico del estadio, que intentaron reanimarlo durante casi 15 minutos. Finalmente, fue estabilizado y trasladado a un hospital, donde se mantiene estable y consciente.

Sharma, que trabajó con Eriksen durante el paso del danés en el Tottenham (2013-2020), confirmó que no tenía patologías previas y consideró que el hecho de que el futbolista esté consciente es “una muy buena señal”. “Estoy muy contento. El hecho de que esté estable y despierto dice que su perspectiva va a ser muy buena”, apuntó.

El doctor, que cree que las altas temperaturas o una afección no identificada pueden haber sido la causa del incidente, aseguró que los organismos de fútbol y los médicos probablemente sean “muy estrictos” en cuanto a permitir que Eriksen vuelva a jugar.

”No sé si volverá a jugar al fútbol. Con franqueza, murió hoy, aunque fuese por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no. La buena noticia es que vivirá, la mala noticia es que está llegando al final de su carrera. Si va a jugar otro partido de fútbol profesional no puedo decirlo; en el Reino Unido no jugaría más, seríamos muy estrictos al respecto”, concluyó Sharma, que preside el grupo de expertos cardíacos de la Federación Inglesa (FA).

El último parte médico

El internacional danés Christian Eriksen se mantiene “estable” y continuará hospitalizado en el centro médico al que fue trasladado este sábado tras caer desplomado, aparentemente por un paro cardiaco, durante el debut de su selección en la Eurocopa ante Finlandia en el Parken Stadion.

“Esta mañana hablamos con Christian Eriksen, quien le envió saludos a sus compañeros de equipo. Su estado es estable y continúa hospitalizado para un examen más detenido”, señaló la Federación Danesa de Fútbol en un comunicado ofrecido este domingo.

Además, el organismo explicó que tanto “el equipo como el personal de la selección nacional recibieron mucha ayuda en esta crisis”.

“Nos gustaría agradecer a todos las muestras de apoyo a Christian por parte de los hinchas, jugadores, las familias reales de Dinamarca e Inglaterra, las asociaciones internacionales, clubes, etc. Animamos a todos a que envíen sus saludos a la Federación Danesa, donde nos aseguraremos de que todos se transmitan al futbolista y a su familia”, añadió.

