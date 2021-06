Coronavirus en Córdoba: la ocupación de camas de terapia intensiva llegó al 86%

La ocupación de camas de terapia intensiva en la provincia de Córdoba alcanzó este domingo el 86% en el marco de la elevada cantidad de casos diarios de coronavirus, mientras el Gobierno local debe analizar cómo continúan las restricciones.

Los indicadores que tiene en cuenta el Ministerio de Salud provincial para determinar la nueva fase que comenzará el fin de semana venidero se ata al porcentaje de ocupación de camas, y las autoridades mantuvieron la postura de que se flexibilizarían solo cuando esa variable sea menor al 80%.

Mientras, el sábado se conocieron 2.678 nuevos casos de coronavirus en la provincia y 33 fallecimientos por esa causa, en tanto que la ocupación de camas críticas con asistencia respiratoria mecánica es de un 20,6%.

En las últimas horas, el presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba, Andrés Peñaloza, dijo que el sistema de salud provincial se encuentra en «un nivel de saturación altísima«.

«Está costando mucho conseguir camas críticas. Todas las instituciones de salud pública y privada están trabajando fuertemente en ampliar camas», señaló Peñaloza.

En este contexto epidemiológico, advirtió que si el Estado no hace cumplir las normas restrictivas y la sociedad no cumple con su responsabilidad, «podríamos cruzar la barrera de ocupación de las camas críticas y ahí estaríamos en una situación que no queremos».

El martes último el Ministerio de Salud local habilitó la implementación del denominado «código rojo», que implica adecuar módulo especial para atención domiciliaria de pacientes con coronavirus positivos y post coronavirus, incluso con provisión de oxígeno, para descomprimir las demandas en las UTI.

Mientras tanto, continúa la campaña de vacunación.Desde el inicio de la pandemia se aplicaron 1.375.145 dosis, de las cuales 1.105.025 correspondieron a la primeras dosis y 270.120 a la segunda.

Situación #COVID19 en Argentina Confirmados: 13.043 | Total: 4.124.190 casos Fallecidos: 268 | Total: 85.343 Ocupación camas UTI: 7.910 Porcentaje ocupación total camas UTI adulto: – Nación: 76,8%

– AMBA: 74,5% Reporte completo🔻https://t.co/be4GiHOwpj — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) June 13, 2021

Fuente Télam

AD-CP+EP