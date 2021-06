El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, afirmó esta mañana que “mientras nos seguimos vacunando no hay que relajar los cuidados, pensando que esto se superó. Tenemos muchos fallecimientos, más de 7500 personas internadas en unidades de terapia intensiva; esto está lejos de haberse superado”.

En declaraciones radiales sobre la pandemia de coronavirus, el jefe de Gabinete agregó: ”no es que, como están arribando las vacunas o como el pico de 40 mil casos nacionales bajó a 26 mil, esto se terminó. No es así”.

Respecto a la campaña de vacunación, Cafiero detalló: “hoy están llegando vacunas de AstraZeneca y el lunes tendremos otra tanda más”.

En ese sentido destacó: “prácticamente el 85 por ciento de los mayores de 60 años ya se vacunó con al menos una dosis. Tenemos casi el 60 por ciento de los mayores de 55 años también al menos con una dosis. Se vienen bajando las edades de a quinquenio” y apuntó: “El día jueves fue récord, se aplicaron más de 370 mil dosis, un número muy importante que habla del compromiso de quienes están al frente de la campaña de vacunación.”

El ministro coordinador asimismo sostuvo que “tenemos que seguir cuidándonos. Las restricciones duelen, pero sirven. Eso fue lo que sucedió, cuando logramos hacer el cierre durante 9 días, los casos bajaron. Los gobernadores aplican la normativa nacional en todo el territorio nacional. A veces con tiempos distintos, pero todos están aplicando la normativa“.

Cafiero puntualizó que “Rodríguez Larreta hace acciones que no están permitidas para el estado de alarma, confunde a los porteños. No cumplió la norma nunca, a pesar de tener saturado el sistema de salud, se desacopló de la estrategia nacional y sostuvo tasas muy altas de contagios” y remarcó “recién a partir de esos nueve días duros empezó a bajar los casos, a pesar de que esas medidas no la querían tomar.”

GS-CP