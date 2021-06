La  vacuna Cansino fue aprobada «de emergencia» y se suma al plan de inmunización

El Gobierno nacional avanza un acuerdo para adquirir 5,4 millones de dosis de la vacuna Cansino, que se sumarán a las 19 millones ya arribadas a la Argentina. Se trata de la vacuna cuya compra anunció Kicillof y por la que también negocia Rodríguez Larreta.

El Ministerio de Salud oficializó la autorización «con carácter de emergencia» de la vacuna Convidencia contra el coronavirus, del laboratorio Cansino, luego de la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Así fue oficializado a través de la Resolución 1671/2021, que lleva la firma de la ministra Carla Vizzotti, y que fue publicada este sábado en el Boletín Oficial.

«Esta vacuna actualmente se presenta como una herramienta terapéutica segura y eficaz de acceso para que nuestro país baje la mortalidad, reduzca la morbilidad y disminuya la transmisibilidad de la enfermedad COVID-19», subraya la resolución.

El Gobierno nacional anunció que avanza un acuerdo para la adquisición de 5,4 millones de dosis de esta vacuna, que se sumarán a las 19 millones ya arribadas a la Argentina.

La vacuna Convidencia (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) es del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology), y se trata de una vacuna de una sola dosis, la tercera desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm.

La aprobación fue autorizada «en virtud de lo establecido por los artículos 8° y 9° de la Ley N° 27.573 y de conformidad con las recomendaciones de la Anmat», según indica el texto.

La cartera de Salud adelantó el viernes la noticia desde su cuenta de Twitter: «La ministra de Salud @carlavizzotti firmó la Resolución 2021-1671 que autoriza el uso de emergencia de la vacuna Convidencia de la empresa Cansino Biologics INC y avanza el acuerdo por 5.4 millones de dosis en función de su disponibilidad».

Se trata de la vacuna cuya compra anunció el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y por la que también negocia el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

