El youtuber Logan Paul mostró en sus redes cómo le quedó el rostro tras la pelea ante Floyd Mayweather

Logan Paul mostró cómo le quedó la cara luego de la pelea ante el gran Floyd Mayweather. El youtuber finalizó el combate con una cortadura a la altura de los ojos.

“Nada mal”, fueron las palabras del youtuber al culminar la pelea ante Mayweather. El encuentro entre ambos se realizó el fin de semana pasado en el ring del Hard Rock Stadium de Miami en donde se vivió un gran espectáculo y el público norteamericano lo disfrutó. La pelea dejó más de 200 millones de dólares de ganancias.

Horas después de que termine la excéntrica pelea, Logan subió a su cuenta de Instagram las fotografías en las que se pueden visualizar moretones y cortes en su cara debido a los golpes que recibió por parte de Mayweather. “La mañana despúes de la pelea”, fue el texto que Paul escribió en las historias de su cuenta en la que le siguen más de 20 millones de individuos.

Además, el influencer agregó “no está nada mal para pelear contra los mejores” junto a una foto donde se le ven los pequeños hematomas alrededor de los ojos, en los pómulos y en la parte superior del pecho. Floyd no pudo noquearlo.

Por otro lado, durante la transición del evento amateur, circularon imágenes de los fanáticos de Mayweather que mostraban una extraña situación en la que él parecía sostenerle a Logan en lugar de dejarlo caer en el ring. “Hay una parte de la pelea en la que Floyd me golpeó y me apoyé un poco sobre él y parece que me quedé un poco flojo. ¡Cállense la maldita boca! Dejen de intentar desacreditar lo que sucedió anoche”, comentó Paul.

Inter Miami va a la carga por Lionel Messi https://t.co/oFgt2Iy4qJ — misionesonline.net (@misionesonline) June 10, 2021

FUENTE: La Nación.

IR-CP+EP