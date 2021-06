Extraditado desde Brasil: trasladarán desde Iguazú al golfista Ángel Cabrera a un cárcel de Córdoba

El golfista argentino, Ángel Cabrera, conocido como «Pato», fue extraditado desde Brasil y pasó la noche en una celda de la delegación de la Policía Federal en Puerto Iguazú, desde donde será trasladado en las próximas horas vía aérea a Córdoba, donde está acusado de varias causas en su contra por violencia de género.

El multicampeón de golf fue extraditado desde el vecino país en la mañana de ayer a través del Puente Tancredo Neves y hoy será trasladado a una cárcel en Córdoba.

El golfista fue capturado en Brasil tras una alerta roja de Interpol, luego de que se fugara de Estados Unidos en un avión privado. La Justicia de Córdoba (su provincia natal) lo requiere para llevarlo a juicio acusado de múltiples causas de violencia de género contra sus ex mujeres.

El ex campeón del Masters de Augusta será alojado en una celda de la cárcel cordobesa de Bouwer donde aguardará el desarrollo de los juicios orales pendientes y del avance de las nuevas denuncias que tiene en su contra por amenazas, maltratos y hostigamientos a sus antiguas parejas.

Cabrera, que permaneció prófugo de la Justicia argentina durante varios meses escondido en Estados Unidos,llegó a Brasil clandestinamente en un vuelo de línea el 31 de diciembre pasado. A pesar de que pesaba sobre su cabeza una alerta roja de Interpol, logró pasar todos los controles e ingresar a tierra brasileña.

El deportista deberá responder por la violencia cometida contra sus ex parejas. La primera en denunciarlo fue S.R., ex esposa y madre de sus dos hijos, que radicó una denuncia en la fiscalía de Violencia Familiar de Córdoba por amenazas. En el mismo sentido, M.E., con quien estuvo en pareja dos años, hizo otra presentación por amenazas y coacción.

La otra mujer que también lo demandó fue la agente policial C.T.M., que estuvo en pareja con Cabrera durante tres años. En sus declaraciones testimoniales de 2016 relató que su entonces novio la atacó a golpes de puño e, incluso, intentó atropellarla con una camioneta. Luego, el deportista de élite sumó cuatro causas más porque supuestamente siguió amenazándola, a pesar de que el juez había impuesto una prohibición de contacto.

JS-EP