Córdoba: una nena de 12 años quedó embarazada, su propia madre la prostituía con sus amigos y pareja

Una nena de 12 años quedó embarazada después de haber sido violada por la pareja de su madre y tres amigos en la provincia de Córdoba. Los cuatro adultos involucrados fueron detenidos en las últimas horas. Los hombres quedaron imputados de abuso sexual con acceso carnal y la mujer acusada de corrupción de menores agravada por haberla “entregado” a los violadores.

El dramático caso salió a la luz a mediados de mayo, cuando la víctima se animó a contarle lo que ocurría a su abuela y la mujer la rescató de la casa donde la sometían, en Colonia Bremen. Recién entonces, al llevarla un día a la guardia de un hospital por un fuerte dolor abdominal, descubrieron que estaba embarazada de cinco meses.

Para el fiscal a cargo de la investigación, Walter Guzmán, “la causa está bastante avanzada” y por eso ordenó las cuatro detenciones. Se trata de la madre de la menor, una mujer de 35 años; su pareja, de 51 y otros dos sujetos de 22 y 46, “amigos” de la familia.

De acuerdo a la reconstrucción, la menor vivía con su mamá y el violador en un pequeño pueblo al sur de Córdoba, y los otros detenidos también eran vecinos de la zona. “Todos sus derechos fueron vulnerados, hasta su alimentación, educación y cuidados de su salud”, dijo días atrás María Amelia Moscoso, abogada que representa a la víctima, en diálogo, tratando de resumir con palabras el horror que padeció la menor.

Por otra parte, la letrada criticó la intervención de las autoridades por no haber detectado antes que la nena estaba embarazada. «La atención que le dieron fue superficial. No habían indagado nada ni contenido la problemática. La abuela se da cuenta que la niña no tenía cuidados de ningún tipo», describió.

En la misma entrevista, la abogada señaló que los agentes sanitarios que tuvieron contacto con la menor plantearon los riesgos físicos y psicológicos de continuar con el embarazo y aconsejaron que aborte.

#Misiones Estremecedor testimonio de una de las víctimas de abuso del destituido juez Pedro Fragueirohttps://t.co/azmQGyQivG pic.twitter.com/APbloR0d6O — misionesonline.net (@misionesonline) June 2, 2021

Fuente: Todo Noticias

DA-CP