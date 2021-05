Elecciones en Misiones: desde el sublema «Adelante Vecinos» proponen reivindicar al trabajador municipal de Posadas

Después de reunirse con trabajadores de la Municipalidad de Posadas y del Concejo Deliberante, el candidato a concejal por el sublema «Adelante Vecinos», Ricardo «Richard» Mattoso, sostuvo que hay una gran preocupación por la situación salarial, la inestabilidad laboral y la connivencia de los sindicatos con la patronal.

«Los trabajadores no saben a quién recurrir, y tienen miedo de manifestar su preocupación, porque al estar en condiciones laborales inestables, sus contratos penden de un hilo, y ante todo esto desde el sindicato tampoco tiene respuestas», indicó Mattoso.

“Nos preocupa esta situación, es importante reivindicar al trabajador municipal, que es uno de los peores pagos y en condiciones más desfavorables, con contratos que se renuevan periódicamente por lo que siempre están bajo amenaza de que no se les renueve, y puedan quedarse en la calle, situación delicada sobre todo en estos tiempos de campaña, ya que si no militan y salen a trabajar para uno u otro candidato, tienen serias posibilidades de quedarse sin trabajo. Esto no es algo que nos manifestaron ahora, es una realidad que sabemos se sostiene en el tiempo bajo la mirada indiferente de los sindicalistas«, enfatizó

En ese sentido, el candidato a concejal expresó su preocupación porque “hay muchos trabajadores en negro, o con formatos cuestionables, como el contrato sin relación, que no les da derecho a nada, o los con relación que a la primera de cambio no se los renueva, y de esa forma siempre están sometidos. Son muchos los empleados que llevan muchos años bajo este sistema sin tener nunca el reconocimiento de pase a planta y, mucho menos, de recategorización», advirtió el joven que encabeza el sublema «Adelante Vecinos» del Frente Encuentro Popular Agrario y Social para la Victoria.

Precarización laboral recurrente

Mattoso indicó que en las reuniones que mantuvo con los trabajadores «desde sectores como Servicios Públicos o el Cementerio me manifestaron su preocupación por las malas condiciones de higiene y seguridad con las que trabajan, y que se fueron en deteriorando en los últimos años, situación que aparentemente nadie ve, desde el intendente actual hasta los responsables directos de cada área», cuestionó.

Los problemas son recurrentes: «contratos precarios, renovaciones cada tres meses, presiones políticas, falta de elementos de seguridad, y se puede ver cómo los llevan como ganado detrás de los camiones. Son parte de un sistema político perverso que utiliza al trabajador, mientras lo mantiene en situación de pobreza e inseguridad laboral«, subrayó..

Agregó que mientras tanto «vemos como todos los inspectores de tránsito en vez de cumplir su verdadera función, están trabajando con el sueldo que les paga el contribuyente posadeño para la empresa a cargo del SEM, es decir, el Municipio les está subsidiando los empleados a una empresa privada que administra el Estacionamiento Medido, otra de las grandes injusticias que recaen el bolsillo del posadeño y el destrato al personal municipal», concluyó Mattoso.

LD-