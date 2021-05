El vicegobernador Carlos Arce pidió a los misioneros no relajar los cuidados y evitar las reuniones familiares o de amigos

El vicegobernador Carlos Arce, quien además es coordinador del Comité Científico de Misiones, que asesora al gobierno provincial en materia sanitaria durante la pandemia por el coronavirus, afirmó que la provincia mantiene una situación sanitaria equilibrada y pidió a la población no relajar los cuidados, para mantener el estatus epidemiológico que permite la continuidad de la mayoría de las actividades económicas. “Más que nunca hoy tenemos que conservar lo protocolos de distanciamiento social, la higiene de manos, el uso correcto de tapabocas. El gran trabajo para conservar los protocolos no solo depende de la provincia y de la Nación sino de los intendentes”, afirmó.

Carlos Arce. Misiones Online TV

Para Arce, es primordial seguir reforzando el escudo sanitario que tiene Misiones, una de las cuatro provincias que tiene el pasaporte sanitario en todo el país con el testeo negativo de 48 horas, la aplicación Misiones Digital y la declaración jurada. Además, subrayó la actuación de los intendentes.

Si bien hay municipios con restricciones, Arce aclaró que evaluar el resultado de las medidas resulta complejo debido a la dinámica que tiene la pandemia por el coronavirus, que puede hacer cambiar la situación en un corto periodo de tiempo. Arce explicó que en principio, el gobierno nacional había identificado a cuatro municipios de alto riesgo epidemiológico: Eldorado, Montecarlo, Salto Encantado y Concepción de la Sierra y ante la dinámica de la situación, se incorporó Apóstoles.

“Tenemos cuatro identificados, cuando el presidente anuncia la medida y hoy los municipios que se agregan son los departamentos de Caingúas, Libertador General San Martín e Iguazú, eso es con respecto a lo que indica la Nación como un mapa epidemiológico de zonas de alto riesgo. Pero de acuerdo al criterio de los intendentes, ya son 22 los municipios que tienen medidas restrictivas”, indicó el médico durante una entrevista con Misiones Online TV.

#InformaciónGeneral Restricciones en Misiones: mapa con detalle de las 19 localidades que anunciaron medidashttps://t.co/e800aihEcU pic.twitter.com/EDfMoVCEiX — misionesonline.net (@misionesonline) May 23, 2021

De todos modos, Arce aclaró que evaluar el resultado de las medidas resulta complejo debido a la dinámica que tiene la pandemia por el coronavirus, que puede hacer cambiar la situación en un corto periodo de tiempo. En ese sentido, ratificó que el criterio de la provincia seguirá siendo focalizado, es decir, sin medidas que involucren a todo el territorio sino de acuerdo a cada municipio y actividad. En este marco, agregó que Misiones sigue siendo la provincia con menor cantidad de contagiados cada 100 mil habitantes: 169.

“Hay que agregar que no se puede tener una mirada enfocada en una sola situación, también hay que ver cómo se va ampliando el sistema de salud, de cobertura parar todo esto. Hoy estamos, entre público y privado, en más de 350 camas UTI, con el personal, porque no es solo tener camas, sino tener el personal. Y estamos con una vacunación importante, tenemos un 86% de la población objetivo de mayores de 60 años vacunados, un 96% de docentes vacunados, el 100% del personal de salud, el 31% de personal esencial y ya hay el 68% de las personas de 18 a 59 años con factores de riesgo inmunizado”, enumeró el funcionario.

Arce destacó la gestión del gobernador Oscar Herrera Ahuad durante la pandemia y recordó que desde un principio, el mandatario dejó en claro que no se guiaría únicamente por cuestiones políticas. “Sino que iba ser de acurdo al asesoramiento que le daba Comité Científico. Siempre nos reunimos y tenemos una mesa abierta porque estamos mirando lo nacional y actuando en lo provincial. El gobernador ha sido muy coherente al inicio del Comité Científico, cuando nos mando a formarlo”, recordó.

Otro punto al que Arce calificó como importante, es continuar con los testeos y puso como ejemplo a la localidad de Eldorado, una de las que tuvo un aumento importante en la cantidad de contagios, donde hubo un aumento en la cantidad de testeos. “Hemos triplicado la cantidad de testeos en los lugares de mayor aglomeración. Menos del 10% de los testeos que se piden hoy, tienen más de 60 años, es decir que la población que tenemos de mayor cantidad de contagiados está por debajo de los 60 años”, remarcó.

Para finalizar, Arce insistió en la necesidad de que la población misionera no se relaje con los cuidados y remarcó que uno de los ámbitos más riesgosos para contagiarse son las reuniones familiares y de amigos. “Esto es en el mundo no solo en nuestro país y Misiones, donde se sabe muy bien que la fuente de contagio viene por reuniones que no respetan el protocolo. Entonces insto a la sociedad a que siga respetando y que no se relaje. Esta segunda ola está afectando a todo el país y en Misiones estamos luchando para que no llegue”, concluyó.

