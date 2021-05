Restricciones en Misiones: mapa con detalle de las 19 localidades que anunciaron medidas

Varias localidades se suman a las restricciones en Misiones a raíz del aumento de casos de coronavirus enmarcados en la segunda ola.

Luego de que el presidente anunciara un nuevo DNU para hacer frente al aumento de contagios de coronavirus en el país, autoridades de distintas localidades de Misiones informaron oficialmente restricciones. El decreto las establece según el riesgo epidemiológico de los distintos departamentos de la provincia.

No obstante, no todas las localidades de dichos departamentos restringieron actividades dado que cada una atraviesa una situación epidemiológica particular.

El Comité de Expertos de la provincia se reunió el viernes en la Casa de Gobierno y establecieron restricciones en las localidades más afectadas por la segunda ola de coronavirus: Concepción de la Sierra, Salto Encantado, Apóstoles, Eldorado y Montecarlo.

Las localidades de Misiones que anunciaron restricciones hasta la noche de este sábado son Campo Ramón, Itacaruaré, 25 de Mayo, Cerro Azul, Gobernador Roca, Panambí, Alba Posse, Capioví, El Soberbio, San José, Santo Pipó, Jardín América, San Pedro, Wanda y Concepción de la Sierra.

Las restricciones apuntan a reducir las aglomeraciones suspendiendo actividades sociales, deportivas y religiosas. Además de restringir los horarios de circulación por las noches.

Localidades como Posadas y Oberá anunciaron un acompañamiento al DNU. En la Capital del Monte no habrá restricciones pero sí aumento de controles, en la Capital Provincial por su parte si se restringen los horarios de atención al público en los locales comerciales.

Hasta el momento, el Parque Nacional Iguazú permanecerá cerrado.

Restricciones en Misiones: ¿Qué pasa con los colectivos?

El servicio se mantendrá bajo la misma modalidad y no se limitará a trabajadores esenciales. Los Municipios podrían aplicar limitaciones.

Tras los anuncios de Alberto Fernández con nuevas restricciones en zonas con alto riesgo o en alarma epidemiológica, Misiones no aplicará, por el momento, nuevas limitaciones en el transporte de media distancia y tampoco lo limitará únicamente a trabajadores esenciales.

La noticia fue confirmada a Misiones Online por autoridades del Gobierno provincial y de ambas cámaras que reúne a las compañías de transporte de media distancia en la Tierra Colorada.

De esta manera, quienes deseen viajar de un punto a otro en la provincia a través de una empresa de ómnibus podrán hacerlo respetando los protocolos sanitarios dispuestos por la Provincia: bajar la aplicación AlegraMed, tomarse la temperatura antes de subir al colectivo y aplicarse alcohol en gel. También usar barbijo durante todo el viaje y respetar el distanciamiento social.

Desde las cámaras empresariales consultadas por este medio indicaron que estaban a la espera para saber si algún Municipio aplicaba restricciones en las terminales, especialmente aquellos alcanzados por el DNU del Presidente.

Por otra parte, según informó la agencia de noticias Télam, a nivel Nacional los vuelos de cabotaje y los micros de media y larga distancia mantendrán su funcionamiento durante el tiempo que dure el aislamiento estricto dispuesto por el gobierno nacional para los próximos nueve días, pero sólo podrán viajar aquellos pasajeros considerados esenciales, lo que no aplica a Misiones.

Al respecto, los informantes señalaron que la Jefatura de Gabinete está revisando las categorías de quienes se consideran esenciales, pero aclararon que todos aquellos que ya habían viajado y tienen que volver a sus domicilios, podrán hacerlo acreditando el mismo.

Señalaron, además, que habrá mayores precisiones en cuanto al funcionamiento de estos servicios, cuando se publique el Decreto de Necesidad y Urgencia que reflejará las medidas que se aplicarán a partir del primer minuto de este sábado y que regirán hasta la medianoche del 30 de mayo.

Este viernes a la mañana en Casa de Gobierno el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó una reunión con representantes de la ciudad y la provincia de Buenos Aires para analizar los temas de seguridad y transporte, en el marco del aislamiento estricto que comenzará a regir mañana.

Estuvieron presentes los jefes de Gabinete porteño, Felipe Miguel; y bonaerense, Carlos Bianco, como así también la ministra de Seguridad Sabina Frederic, el ministro de Transporte Alexis Guerrera, y los responsables de esas áreas tanto de la Provincia como de la Ciudad de Buenos Aires.

Ya no será gratuito el hisopado para ingresar a Misiones

“El único cambio realizado, en virtud de DNU, es que se termina la excepción de pago turista, lo demás sigue todo igual”, expresó Carlos Báez, Subsecretario de Apoyo y Logística de la cartera sanitaria provincial.

Asimismo, según relató, desde el viernes hay un intenso movimiento en los dos ingresos que tiene Misiones. “Están volviendo muchos misioneros que andaban por ahí”, añadió.

Además, los estudiantes, jubilados y los mayores de 60 años podrán gozar del beneficio y no deberán abonar el costo del test. Sin embargo, aquellos que no tengan domicilio en la tierra colorada tendrán que pagar los $2000.

