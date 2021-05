SAEL Universe presenta una intervención artística en el Parque Paraguayo de Posadas

En el marco del lanzamiento de Misiones Diseña, el reconocido artista marplatense SAEL realizará una intervención artística. La exposición es sobre arte efímero, en la explanada del Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, del Parque Paraguayo, de Posadas. Además, se podrá disfrutar desde toda la provincia a través de la transmisión por Instagram desde la cuenta del @midimisiones.

La organización corre por cuenta del Parque de Diseño e Industrias Creativas de Misiones. En ese marco se realizarán eventos, workshops y talleres organizados por el presidente del Parque Industrial y de la Innovación, Christian Piatti, coordinador del Misiones Diseña #MiDi.

Este domingo se invita al público interesado y a los Usuarios MiDi a disfrutar de una intervención artística del reconocido artista marplatense SAEL, quien realizará una exposición de arte efímero en la explanada del Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, del Parque Paraguayo, de Posadas.

¿Quién es SAEL?

SAEL es José Alfonso, multidisciplinario artista visual y diseñador gráfico autodidacta nacido en la ciudad de Mar del Plata, Argentina

Desde El universo SAEL ubicado en Buenos Aires, Argentina busca aplicar de manera estratégica la imaginación en el mundo, logrando tener siempre resultados atractivos e inesperados. Su trabajo abarca múltiples formas artísticas: desde ilustración, diseño grafico, intervenciones urbanas, murales esculturas, e instalaciones experimentales. Generando desde las líneas, los colores y la geometría un estilo propio y reconocible, que va desde el papel a la tridimensión pasando por diferentes .

SAEL ha participado en diversas exhibiciones desde el Museo de Arte Moderno Buenos Aires, Causey Contemporany Gallery (New York), III Bienal Iberoamericana de Diseño Madrid, en el Museo Castagnino Rosario y Mar del Plata, This is Not a Gallery (Buenos Aires), eventos como Inspiration Fest, Trimarchi DG, Festival Internacional de Diseño Buenos Aires, Noche de los Museos BA, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires ha dado conferencias en el Puma Urban Art, Universidad de Palermo y el Festival Internacional Pixelations. Ha trabajado para marcas como Coca-Cola, Samsung, Usain Bolt Foundation, Swatch, Ford, Nike, Puma, Bugaboo (Red), Art Director Club New York, Trapiche, Ballantines, Arnet, Gobierno de la República de Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires, Auditorium Centro Provincial de las Artes, 90+10 y para agencias como Furia, Ferrari-Chiappa y Cheil Worldwide Asia

SAEL cree de manera fehaciente en el trabajo duro como primera herramienta y en la inspiración como detonante de sorpresas. La alegría y las ganas de hacer, lo han llevado a ser conocido como un power unit (unidad de potencia) que no conoce de fronteras, empujando al límite la esencia de cada proyecto personal y comercial.

¿Cómo participar?

Te esperamos en el Parque Paraguayo, Posadas, para ver la intervención artística el día Domingo 23/05, a las 17 hs. También vas a poder verla en VIVO por Instagram.

