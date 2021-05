Juan Eluchans, reconocido ex futbolista: “La educación y el deporte son los que más valores te dejan”

Juan Eluchans es nacido en Tandil, en abril de 1980. Inició su carrera en Independiente y, es querido por el hincha del Rojo debido a que formó parte de la conquista del torneo 2002, en el equipo que dirigía el Tolo Gallego.

Eluchans jugó en total 188 partidos con la camiseta del Rojo entre 2000 y 2007, contando en el medio un muy breve paso que tuvo por Rosario Central.

Del Rey de Copas se fue a Francia, luego a Chile donde también fue campeón y finalmente retornó a la Argentina.

Termino su carrera jugando un tiempo en Guaraní Antonio Franco y luego, colgó los botines en el Decano Posadeño (Atlético Posadas) donde cayó 3-1 ante Victoria de Curuzú Cuatiá por la última fecha del Región Litoral Norte. Marcó el único gol de “El Deca” pero no alcanzó para continuar en el torneo.

En dialogo con Misiones Online hizo referencia a su larga trayectoria como futbolista, recordando sus experiencias y sus goles más representativos y además, comentó que hoy sueña seguir ligado al futbol e ir ganando terreno como entrenador.

Haciendo un poco de hincapié en la “histórica” victoria de River Plate ante Santa Fé el pasado miércoles, con Enzo Pérez en el arco del Millonario, recordó el partido cuando tuvo la posibilidad de atajar, pero lo termino haciendo un compañero de equipo, nada más ni nada menos que Adrián “Polaco” Bastía.

“Tuve una oportunidad de atajar pero lo hizo el polaco Bastía, en Rafaela. A mi sorprendió un poco lo de River, porque con la situación de la pandemia no le dejaron incorporar un arquero, y ahora me entero que cambiaron el reglamento y van a dejar incorporar, por suerte le salió bien por el equipo que tiene. Me da orgullo verlo a Gallardo”.

Hace 3 meses que Juan Eluchans colgó los botines. Hace cuatro años se recibió de director técnico. Ahora su objetivo es empezar a dirigir a algún equipo, la espera puede ser corta o larga pero siempre hay que estar al pie del cañón.

“Uno es consciente de que se tiene que empezar desde abajo, con sus primeras armas, con pequeñas experiencias”. Tuvo experiencia como entrenador en Crucero del Norte, en sexta división. “No es lo mismo inferiores que profesionalmente. No es fácil dirigir un equipo de esa categoría. No soy exquisito pero confío en el trabajo que puedo llegar a hacer e ir escalando como hace la mayoría”.

“Yo tuve la suerte de tener grandes técnicos, como Menotti, Burruchaga, a los que les gusta el buen futbol. Me comí varios retos porque no me gustaba reventar la pelota para arriba jugando de lateral izquierdo. Me gusta el juego de Juan Antonio Pizzi, la pelota bien por abajo y tener un equipo ofensivo. Crear es mucho más difícil que destruir. Me gusta que el equipo cree”.

Explicó que el 4-4-2 no es muy de su agrado: “es un esquema tradicional, incluso hay salido campeones del mundo con ese esquema, entonces por ahí es algo contradictorio. Hay que manejar distintas opciones porque con determinados equipos no podes jugar de esa forma. Por eso me gusta el juego de Gallardo, porque el equipo siempre se para igual y esa es la idea”.

Juan Eluchans y su vida en Misiones

Como se sabe, la realidad es que las canchas en Misiones tienen algunos desparejos es por ello que jugar en la tierra colorada le recordó a sus orígenes. “Me inicié en un potrero de Tandil. La Liga posadeña tiene muy buen nivel. La idea es que la Provincia tenga un abanderado, hay que aspirar al Nacional B, para eso es necesario un trabajo de todos los grupos en conjunto, para poder desarrollar a los chicos y no traer tantos jugadores de afuera, que sea mas de Misiones”.

Comentó que jugar al futbol le gusta en cualquier índole. Tuvo la oportunidad de jugar en la Bombonera. “Es hermoso, es una de las canchas mas lindas. Antes cuando estaba la gente la cancha de Boca temblaba”.

El último gol de su carrera lo convirtió jugando para Atlético Posadas, donde cayó 3-1 ante Victoria de Curuzú Cuatiá por la última fecha del Región Litoral Norte, donde convirtió el único gol del equipo posadeño. “El último gol fue lindo porque justo había hecho el empate y nos daba la esperanza, nosotros queríamos que pase Guaraní porque nosotros ya no teníamos chances. Ese torneo jugué lesionado. Nos costó mucho, convertíamos goles pero los rivales nos convertían más”.

Mencionó que después de retirarse en Atlético Posadas recibió muchos llamados de la gente de Curuzú Cuatiá. “Me sorprendió mucho, me decían que era un orgullo que me haya retirado en su cancha, para mí eso es muy importante”.

Misiones es una Provincia que le encanta, se vino a vivir acá y lo apadrinaron como si fuera uno más, de eso va a estar eternamente agradecido, para el hoy Misiones es su casa. “Tengo hijos misioneros, después tengo a las melis que son de Rosario y Bautista que es de Capital”.

“Me podré ir de Misiones por trabajo, pero siempre voy a volver a vivir acá. Es mi casa”

“A mí me toco vivir situaciones difíciles en mi carrera, tanto en inferiores como profesionalmente y, lo principal es tener tu idea clara en el deporte, es una forma de vida. Si te lesionas, la única manera de salir es la recuperación y eso se hace con esfuerzo y con paciencia. La parte económica juega un factor importante a veces, para poder recuperarte más rápido”. Resaltó que el deporte y la educación son los que más valores te dejan.

Le tocó jugar contra el francés Karim Benzema (actual Real Madrid), con el que incluso cambió camisetas. “Fue el único del equipo que me saludo dentro del túnel, con 18 19 años el ya había salido varias veces campeón con el Lyon”.

“También tuve compañeros como el Rolfi Montenegro, el Pocho Insúa, Dani Garnero. Tuve muchos grandes jugadores al lado mío, hasta al Kun Agüero”.

Por último mentó que a nivel local tuvo de compañeros a Cristian Barinaga y a Franco “Polaquito” Cabrera, entre otros grandes jugadores, con gran trayectoria.

Trayectoria de Juan Eluchans

SH-EP