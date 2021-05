Debate sobre el futuro: inclusión, educación, seguridad y control, algunas de las propuestas para estas elecciones

En un nuevo ciclo denominado “Debate sobre el Futuro” dentro de la Hora M, los candidatos que secundan las listas de distintos espacios políticos, se prestaron a exponer los principales objetivos en caso de ocupar una banca dentro del concejo deliberante. Los candidatos Laura Flores del Partido Demócrata Nos, Marta Burnik de Juntos por el Cambio, María Soledad Varela del Frente Renovador, y Ricardo Matosso del Partido Agrario y Social fueron los primeros en inaugurar este ciclo contando sus propuestas.

Los candidatos coincidieron en la necesidad de presentar alternativas en pos del mejoramiento de la ciudad puntualizando en los ejes que consideran necesarios para solucionar las problemáticas de la capital misionera.

Laura Flores, de profesión abogada, Candidata a segundo concejal por el Partido Demócrata Más Nos que va con la lista única 654 Lista E remarcó durante su presentación que la razón que la llevó a involucrarse fue la necesidad de establecer como eje principal la defensa de la vida y la recuperación de la cultura del trabajo “sobre todo con los jóvenes y la división de poderes es lo que tratamos de remarcar y reforzar para vivir en democracia”.

En ese sentido, explicó que desde el Partido Nos “por una cuestión de pandemia no logramos reunir los requisitos para constituirnos como partido por eso vamos con el Partido Demócrata que también a la vez comparte valores con nosotros, consolidándonos. Somos personas que no venimos desde la política, pero si desde el trabajo duro con organizaciones, pero hoy asumimos el compromiso de estar desde el otro lado y asumir un rol más comprometido con la sociedad y la ciudadanía” subrayó.

Consultada sobre ¿Qué haría si fuera concejal? la mujer de 38 años insistió en “la defensa de la vida en todas sus etapas” y manifestó que “quiero legislar para llevar la protección de la mujer para que pueda acceder a fuentes de trabajo genuinas y que se pueda proteger también la niñez, protegiendo también al niño por nacer. Esto es también a través de la generación de empleo para que una madre que tiene que atender la crianza de su hijo pueda también llevar adelante el sostén de su familia con un empleo, darle la posibilidad y articular de esta manera, con las guarderías que tenemos disponibles y también articular con las ONG que se dedican al tratamiento y al cuidado de la madre, que en todo este tiempo ha salido a la calle a defender, ha salido a atender las situaciones particulares de vulnerabilidad; todo este trabajo que venimos haciendo desde afuera como ciudadanos comunes hoy queremos llevar al concejo deliberante, ser la voz de esa mujer, ser la voz de esos niños, ser la voz de esos jóvenes, por eso queremos ser una voz alternativa en el concejo Deliberante”.

Para finalizar agregó que “nos presentamos con lista única, porque estamos en contra de la Ley de Lemas. Nos van a encontrar en la lista 654 Letra E, bajo el lema Demócratas Nos, más demócratas hacemos la diferencia”.

A su turno, Marta Burnik, profesora de Educación Física, vicedirectora del BOP 8 de Villa Cabello y docente del nivel terciario que secunda la Lista 901 Letra C del Sublema “Un par para mi Ciudad” apuntó a la educación como objetivo principal en caso de ocupar una banca “esa educación que significa no solamente la continuidad de la curricula escolar de hoy en día, sino que también tiene que ver con brindar mayor oportunidad a jóvenes y adultos de nuestra sociedad a través de la formación y la educación en talleres de oficio. También vamos a bregar mucho por la seguridad en los espacios públicos, espacios públicos que consideramos que no son y ni tienen la posibilidad de estar todos en las mismas condiciones, mejorar esa infraestructura de los espacios públicos para que todo aquel ciudadano pueda hacer uso de ese espacio público. Brindar una Posadas con igualdad de condiciones para todo los posadeños, y también sobre todas las cosas brindar la seguridad y ofrecer a la población una nueva alternativa que puede ser un para mi ciudad”.

Por otra parte, la docente aprovechó el espacio para solicitar “que nos acompañen en estas elecciones para que podamos llevar la voz de todos los barrios al Concejo Deliberante y que desde ahí se puedan crear, elaborar las ordenanzas que favorezcan a esos barrios que están más alejados y que tienen muchas necesidades, necesidades que no están resueltas y que estamos en condiciones de trabajando todos juntos poder resolverlas” finalizó.

Por el Frente Renovador, María Soledad Varela, especialista en Recursos Humanos y colaboradoras de distintas ONG, se presentó con el Sublema Acuerdo Urbano Lista 902 Letra C, manifestó “vengo del ámbito privado, formo parte de varias organizaciones sociales Rotary, Cruz Roja y para no mezclar di un paso al costado”.

Desde el ámbito desde el cual se desempeña, la ciudadana de 34 años manifestó que “la finalidad principal de haberme sumado al Sublema es que llevo una trayectoria de más de 10 años en diferentes ONG en las que vengo trabajando con una gran conciencia social en donde creo que lo más importante que podemos hacer los posadeños es sumar a la parte publica, privada y las ONG para hacer un trabajo en conjunto con un gran compromiso para lograr realmente cosas que hagan que nuestra ciudad siga creciendo como lo viene haciendo hasta hoy».

¿Qué harían si fueran concejal?

“La propuesta principal del sublema tiene que ver con el desarrollo comunitario a través de las capacitaciones en oficio que es lo que más queremos promover. Y que estas capacitaciones puedan llegar a todos los rincones de la ciudad de posadas, a todos los barrios y principalmente trabajar con los centros barriales» respondió y añadió «en mi caso, me sumo al sublema para trabajar mucho con el tema de la discapacidad, por una cuestión de historia personal, fui operada de muy chica, en años anteriores he sufrido bullying, que en otra época se decía discriminación por incorporarme o no a ciertos sectores” argumentó, motivo que la llevo a considerar que “el tema de la inclusión social, el tema de que todos podamos ser parte de una sociedad tiene que ver con que sigamos trabajando, como ya se viene trabajando, con mejorar aquellos espacios físicos para que cualquier persona pueda acceder a diferentes espacios físicos y pueda circular de manera segura y de manera tranquila y que la discapacidad no sea una excusa al momento de sumarse o no a una actividad. Apunta 100 % a la inclusión social, a seguir mejorando las calles, a seguir mejorando cada lugar de la ciudad de Posadas para que sea realmente inclusiva” señaló.

Para concluir, Varela remarcó que “el haberme involucrado en esta lista y por parte del Frente Renovador tiene que ver con que ya empezamos a poner en práctica lo que vengo a proponer y a trabajar que es el tema de la inclusión social así que firmemente voy por ese camino y vamos por el desarrollo comunitario para promover las capacitaciones en oficios para una inmediata salida laboral. Que creo que es un tema que nos afectó a todos por el tema pandemia”.

Por otra parte, Ricardo “Richard” Matosso candidato a concejal por el Frente Agrario y Social para la Victoria Lista 901 Letra ZJ, Sublema “Adelante Vecinos” quien se desempeña en el área de comunicación social de la Secretaria de Economía Social de la Nación y es parte del Movimiento Evita, señaló que su motor principal apunta al trabajo en los barrios «nuestra cuna política es el movimiento Evita que trabaja en el área social con los vecinos. Nuestro trabajo siempre fue estar al lado del vecino, trabajar en los barrios populares, el barrio popular no quiere decir que son los barrios periféricos sino también los que están dentro del casco urbano, los que están a 30 minutos del centro con muchas falencias y con mucha ausencia del Estado actual provincial. Nuestro trabajo viene hace muchos años, nosotros no trabajamos 15 días antes de la campaña, trabajamos todos los días, las 24 horas los siete días de la semana, acompañando y conteniendo al vecino desde distintos puntos desde comedores, merenderos, secretaria de cultura, apostamos al deporte, a la música y a muchos factores donde los vecinos realmente necesitan estar contenidos” manifestó durante su presentación.

Asimismo, en caso de ser elegido para ocupar una banca dentro del legislativo local, Matosso apuntó a que una de las primeras cuestiones a rever serán los entes recaudatorios como es el Sistema de Estacionamiento Medido SEM, y agregó incluso las de alcance provincial como las fotos multas “lo cual los vecinos manifiestan su descontento y el no resultado de los sistemas recaudatorios que tiene hoy el Estado. Otro de los puntos es acomodar a los delegados municipales para que la municipalidad no ponga a dedo los delegados, sino que sean electos por las comisiones vecinales, y que sea uno de la comisión y sea uno de la zona de la delegación el que ocupe ese lugar ya que el vecino es el que mejor conoce las falencias de su barrio. Nuestra propuesta siempre las hace el vecino, no las hacemos nosotros. Nosotros no somos 10 amigotes que nos juntamos en Colon y Bolívar a tomar un café y a decidir que pueden llegar a ser los problemas de los vecinos, estamos caminando todo el tiempo en los barrios y estamos escuchando a los vecinos. Sabemos que los problemas que hay en Barrio Palomar no son los mismos que hay en el Barrio Néstor Kirchner. Vamos a ser una gestión presente, con la banca vamos a representar al vecino como se debe y como tiene que ser” argumentó y agregó que “como dice el lema “Adelante Vecinos” ponemos al vecino adelante ante el reclamo, somos un equipo de lucha, más allá de lo que pase el 6 de junio nosotros vamos a seguir trabajando en lo social, acompañando, conteniendo y trabajando. Somos la opción, somos la alternativa y estamos junto al vecino siempre”.

MG-EP