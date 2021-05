Malestar en el sector turístico ante la suspensión del feriado puente del 24 de mayo

El sector turístico dio a conocer su malestar ante la suspensión del feriado puente del 24 de mayo, de acuerdo con la decisión del Gobierno Nacional, que se oficializará en los próximos días.

Aldo Elías – Radio República

Asimismo, se especula con la posibilidad de negociar cierta flexibilidad en lo que respecta al feriado puente en función de las condiciones sanitarias de cada provincia y en especial en el caso de Misiones.

En este marco, Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, manifestó que “la situación genera mucho ruido; es complicada, pero a la vez entendible desde el punto de vista sanitario”.

Teniendo en cuenta que faltan pocos días para el feriado en cuestión, Elías resaltó que muchas personas ya realizaron sus reservaciones en distintos puntos del país. Además, muchos turistas compraron directamente sus paquetes de viaje para este feriado largo.

En este contexto, explicó que dichas reservaciones y paquetes se verán comprometidos con este cambio de último momento. Esto generará contratiempos ya que habrá que acordar reprogramaciones para agosto, mes al que se trasladaría el feriado puente, lo que no siempre resulta tarea fácil.

Si bien es posible reclamar la devolución, entran en juego los intereses de ambas partes, por un lado las empresas prestadoras de servicios y por otro los turistas, quienes reaccionaron muy bien a las reprogramaciones desde el inicio de la pandemia, según indicó el presidente de la CAT.

“Se intentará buscar otras posibilidades, pero la solución más lógica es la reprogramación”, afirmó Elías refiriéndose a los cambios que deberán realizar las empresas del sector a partir de esta decisión.

“Es una situación mínimamente controversial” subrayó Elías, alegando que en primer lugar el feriado largo del 24 y 25 de mayo era una cuestión que se podría haber previsto con más anticipación.

El presidente de la Cámara que nuclea a nivel nacional al sector turístico, dijo que esta decisión “es comprensible si se tiene en cuenta que los casos bajaron, pero no lo suficiente para los criterios del Ministerio de Salud”.

“Sin embargo, la realidad es que no todo el país está en esa misma situación, hay muchos destinos del país que no están en esa situación y que no tiene ningún sentido que se detenga una vez más la actividad turística”, puntualizó comparando las condiciones epidemiológicas del AMBA con la de otras provincias en el resto del país.

Finalmente, Elías mencionó que solamente “en Semana Santa se movilizaron alrededor de 15 millones de argentinos en el país y no hubo indicios de contagios en ningún lado; se respetaron muy bien los protocolos, tanto por parte de los turistas como por parte de los recursos humanos de las empresas que prestan servicios turísticos”.

Suspensión del feriado largo

El Gobierno nacional decidió eliminar el feriado puente establecido para el lunes 24 de mayo, que se sumaba al día de la Revolución, martes 25 de Mayo. Se trata de una decisión para desincentivar la circulación que provoca el turismo y así limitar la propagación del coronavirus por el país.

Durante noviembre, el presidente Alberto Fernández había decretado “días feriados con fines turísticos”, en el Decreto 947/2020. Se trataba de una estrategia destinada a promover la actividad turística.

“Dichos días están relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo”, según el texto del documento oficial.

Con la cancelación del feriado del próximo lunes 24, el fin de semana extralargo quedaría interrumpido por un día laborable. En este contexto, todavía no se definió si, así como se suspendió este feriado puente, se resolverá lo mismo para los pautados para 8 de octubre y el 22 de noviembre.

“La idea, obviamente por la cuestión sanitaria, era que no hubiera movimiento turístico ese fin de semana. Al ser el lunes 24 un feriado puente para estimular la industria turística con las restricciones vigentes dejaba de tener sentido”, explicaron desde la Casa Rosada.

“Lo más lógico era que las industrias y demás comercios trabajaran en forma habitual y para que el sector turístico no perdiera un fin de semana largo se pasa el feriado para agosto”, agregaron.

Según indicaron fuentes gubernamentales, el turismo no será suspendido, pero sí se apunta a desincentivar un movimiento masivo de personas en el país. Hasta ahora, las restricciones a la circulación establecidas por el Gobierno Nacional para mitigar los contagios de coronavirus se mantienen hasta el viernes 21 de mayo, fecha en la que expira el último Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el Presidente.

ZF-A