El descargo de Thelma Fardin tras las declaraciones de Juan Darthés

A través de sus redes sociales Thelma Fardin compartió su respuesta al actor denunciado luego de que apareciera en la televisión brasileña.

Este lunes, se conoció la noticia de que Juan Darthés reapareció públicamente en la televisión de Brasil, país donde se exilió tras ser imputado en la causa que investiga el abuso sexual a Thelma Fardin que la actriz denunció hace ya tres años. En la entrevista, el artista aseguró ser inocente y confirmó que “podrá” defenderse.

Tras conocerse la versión del acusado, la actriz le respondió públicamente a través de sus redes sociales. En un extenso descargo, Thelma repasó la trayectoria de la causa y aseguró que se sigue avanzando en la misma.

“El Ministerio Público Federal de Brasil, luego de una investigación, promovió una denuncia en ese país que fue admitida, un juez fijó fecha de audiencia para recibir la prueba y resolver sobre los hechos del caso”, aseveró la intérprete en su mensaje.

En su hilo de publicaciones, recordó la cooperación entre los Ministerios Públicos fiscales de Argentina, Brasil y Nicaragua, las tres naciones involucradas en el caso. “Escucharon mi palabra, produjeron prueba, y consideraron que existía mérito suficiente para acusar a este hombre por violación agravada”, ratificó.

Y continuó: “El debate social ya no puede estar enmarcado en la discusión estéril de ‘le creo o no le creo’, no es una cuestión de fe”. En la misma línea, Fardin destacó que dicho debate debe concentrarse en la resolución y continuidad de estos casos. A su vez, puso énfasis en cómo se recibe la palabra de la víctima y la estigmatización que estos hechos pueden generar.

“Llegamos hasta acá y seguiremos avanzando gracias a los esfuerzos de cooperación internacional, el apoyo de Amnistía Internacional y la incansable lucha de los movimientos de mujeres”, finalizó Thelma Fardin.

Fuente: Radio Mitre

CM-CP