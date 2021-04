Otoño en Misiones: lanzan descuentos de hasta el 40% para visitar los maravillosos destinos de la Tierra Colorada

Las propuestas de Otoño en Misiones, lanzadas por Turismomisiones.com, abarcan a más de 10 atractivos turísticos a lo largo y ancho del territorio provincial, incluyendo las Cataratas del Iguazú, los Saltos del Moconá, la Selva Misionera y Oberá, con los mejores alojamientos, gastronomía, servicios y excursiones.

El viajero de hoy prioriza la naturaleza, los espacios verdes, abiertos y preservados, las infraestructuras confortables y adaptadas a los protocolos de bioseguridad, los servicios acordes a sus expectativas y una atención amable y personalizada. Misiones cuenta con todo ello, y en la actualidad es la única provincia “en verde” dentro de los parámetros del semáforo sanitario a nivel nacional.

Un punto a favor para todos aquellos amantes del otoño en esta región, más aún si tenemos en cuenta la amplia oferta de paquetes y descuentos que ha lanzado TurismoMisiones.com.

El sitio de viajes de los misioneros, operado por Misiones Maravilla EVT Leg. 16466, lanza durante cada temporada una gama de ofertas de estación, que son aprovechadas por miles de turistas de todas las regiones del país. Su objetivo radica en dar a conocer los maravillosos destinos que alberga la provincia de Misiones, a sus principales prestadores y también posibilitar que el viajero pueda acceder a una variada gama de opciones.

La selva, los ríos y los saltos te esperan este Otoño en Misiones con imperdibles descuentos del 20%, 30% y 40%, para que disfrutes de la aventura y la naturaleza, con hotelería y gastronomía de primer nivel.

¿Qué destinos podés visitar accediendo a estos descuentos? Es tan amplia la diversidad de escenarios, como así también las expectativas que se pretenden complacer. En esta ocasión, algunos de los protagonistas se ubican en la Selva misionera, los Saltos del Moconá, las Cataratas del Iguazú y Oberá: ¡Vamos a conocerlos!

Otoño en Misiones: recorriendo los Saltos del Moconá

Mocona Virgin Lodge by DON: promoción con ¡25% de descuento!

El lodge posee 14 habitaciones inmersas en la selva, y conectadas entre sí por más de 400 metros de pasarelas de madera elevadas del suelo. Sus ambientes son cálidos y confortables y poseen un deck privado con vista panorámica a la reserva que alberga a los Saltos del Moconá.

Turismomisiones.com te espera en Moconá Virgin Lodge by DON con un 25% de descuento en el valor por noche, una promoción que incluye desayuno, almuerzo, cena, excursiones de ecoturismo y aventura ¡Hacé click acá y reserva tu lugar!

Cabañas Saltos del Moconá: promoción con ¡20% de descuento!

Es el lugar perfecto para dejar que la naturaleza se imponga y te sorprenda. A poca distancia de la ciudad de El Soberbio, y a 70 kilómetros de los Saltos del Moconá, este complejo posee cabañas monoambientes, con capacidad para 2 o 6 personas y un equipamiento que incluye televisores led, aire frio/calor, blanquería completa, estacionamiento privado y wifi gratis. También cuenta con un restaurante que ofrece exquisitos platos tradicionales.

Fuera de las habitaciones te estarán esperando distintas actividades, como el avistaje de aves, flora y fauna, paseos en kayaks y bicicletas. Ingresá con un clic aTurismomisiones.com y realiza tu reserva con un 20% de descuento, en cabaña doble o triple con desayuno y cena incluidos.

El Soberbio Lodge: ¡15% de descuento en tu estadía!

El lodge se encuentra ubicado en la parte alta de un morro, y su frente vidriado posibilita una vista panorámica e inigualable hacia el horizonte, permitiendo disfrutar durante las noches de las luces de las costas de Brasil.

En su interior se disponen un lobby, comedor, balcones, terrazas, salón de juegos y cuatro suites de increíble belleza, con un diseño discreto y cálido, para lograr una estadía placentera a cualquier hora del día y en todas las épocas del año. Este Otoño en Misiones, El Soberbio Lodge te espera con un paquete de estadía con el 15% de descuento, al cual podés reservar haciendo clic acá.

Puro Moconá Lodge: promoción con ¡20% de descuento!

Puro Moconá es un lodge de selva con una ubicación privilegiada en pleno centro de El Soberbio, pero rodeado de naturaleza y de vistas imponentes, a pocos kilómetros de los atractivos turísticos. Emplazado sobre la costa del río Uruguay, todas las habitaciones miran hacia él y hacia la costa brasileña con sus típicos morros.

En el lugar podrás optar por alojarte en habitaciones Standard, Ecosuites y Mastersuites, con todos los servicios a disposición, y disfrutando de una tarifa promocional con 20% de descuento, que incluye desayunos y cenas (sin bebidas). Conocé más detalles del alojamiento y de esta propuesta ingresando con un clic a Turismomisiones.com.

Otoño en Misiones: visitando las Cataratas del Iguazú

Iguazú Grand Resort Spa & Casino: ¡Súper pack con Family Plan!

Es el hotel más prestigioso de Puerto Iguazú. Conexión con la naturaleza, diversión para los más pequeños en el Club de la Selva, relax en sofisticadas habitaciones rodeadas de jardines naturales con piscinas y satisfacción con alta gastronomía sustentable son algunas de las experiencias que vas a vivir en Iguazú Grand.

Hasta junio podrás acceder a un 40% de descuento en tu estadía en este destacado destino, con el pack Family Plan que incluye desayuno, cena con menú de dos pasos y una bebida no alcohólica por persona. Conocé más detalles ingresando con un clic a Turismomisiones.com.

Hotel Panoramic Grand: Súper pack de 3 noches

Éste es un lugar ideal para el reencuentro. Se trata de un moderno hotel boutique de 5 estrellas, rodeado de un espectacular parque en el que se puede visualizar un tramo del Río Iguazú, en el punto de su unión con el Río Paraná, generando un paisaje sin igual para la contemplación de las Tres Fronteras entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Durante este Otoño en Misiones podés acceder en el Panoramic Grand a un súper paquete de estadía que incluye desayuno diario para 2 personas, 1 cena (plato principal, postre y una bebida sin alcohol), un trago de autor de bienvenida, acceso libre al spa y descuentos del 15% en el restaurante y sesiones de masajes. No te pierdas de esta promoción y reserva tu lugar haciendo clic acá.

Posada Puerto Bemberg: ¡estadía con 15% de descuento!

Ubicada en una reserva natural privada, a sólo 35 minutos de las Cataratas del Iguazú, Posada Puerto Bemberg está rodeada de senderos, cascadas, ríos, vegetación y fauna típica. En su interior se disponen 12 habitaciones amplias y frescas, biblioteca, mirador de selva, restaurante y una piscina de 20 metros, con comodidades que la convierten en un lugar ideal para el relax; además de descansar en las reposeras, refrescarse y disfrutar de bebidas y snacks.

Hoy te invitamos a descubrir y redescubrir este destino, accediendo a una promoción que incluye una rebaja del 15% en tu estadía, con los mejores servicios y atención. Conoce todos los detalles ingresando a Turismomisiones.com.

Yvy Hotel de Selva: ¡Paquete con traslado a Cataratas incluido!

Este es el destino en el que el tiempo se vive sin pretensiones, y en donde la naturaleza se hace presente en cada rincón. El alojamiento se ubica en el maravilloso entorno natural que presenta la región de las Cataratas, dentro de la Selva Iryapú, y se extiende a lo largo de 3 hectáreas de exuberante vegetación.

Allí te esperan habitaciones amplias, confortables y acondicionadas, un restaurante (con 20% de descuento en la cena de la primera noche), jacuzzi y piscina con cascadas. La propuesta de Turismo Misiones incluye Transfer in y Out (desde y hacia el aeropuerto o la terminal de Puerto Iguazú), dos noches de alojamiento en habitación Classic (para 2 personas), un trago de bienvenida y el traslado a las Cataratas del Iguazú. No te pierdas de conocer en detalle esta propuesta haciendo clic acá.

Cabañas Luces de la Selva: ¡Paquete de 3 noches de estadía al precio de 2!

Las Cabañas Luces de la Selva están ubicadas en plena Selva Yriapú, un área de 600 hectáreas preservadas que le sirven de marco, rodeándolas de monte nativo, y otorgándoles la rusticidad y el entorno de jungla que las caracteriza.

Son ideales para disfrutar en familia o con amigos de las Cataratas del Iguazú, en un viaje de absoluto relax. ¡Alojáte 3 noches y pagá solo 2!, accediendo además al 10% de descuento en gastronomía en el bar del Rainforest Hotel que está localizado justo enfrente. Reservá ya mismo tu lugar en haciendo clic en Turismomisiones.com.

Otoño en Misiones: descubriendo la Selva misionera

Tacuapí Lodge: ¡promoción con 15% de descuento!

El lodge se encuentra inmerso de uno de los corredores verdes del centro de la provincia, a metros del acceso al Parque Provincial Salto Encantado, y allí tenés garantizada la conexión absoluta con la selva, a través de los miradores verdes y siete habitaciones ubicadas al final de cada sendero adentrado en el predio.

El buen estado de conservación de los bosques, con ejemplares de flora y fauna de la Selva Paranaense, hace del lugar uno de los sitios más elegidos por los aficionados de fotografía de naturaleza para avistajes de aves o especies arbóreas. Si sos uno de ellos, o solamente deseas sumergirte en un entorno de relajación, comunícate con el sitio de viajes de los misioneros y disfrutá de un descuento del 15%, haciendo clic acá.

Surucuá Reserva & Ecolodge: ¡alojamiento con un 20% de descuento!

Surucuá Reserva & Ecolodge está localizado en una península sobre el río Iguazú, a 25 kilómetros de la localidad de Comandante Andresito y a 70 kilómetros de las Cataratas del Iguazú.

Allí vas a poder acceder al servicio de alojamiento, gastronomía local y actividades de ecoturismo y aventura a través de experiencias únicas en contacto pleno con la naturaleza, la selva y sus secretos. Éste es el lugar para vivir la aventura de recorrer el río en kayak, desconectarse y entregarse al entorno natural.

¿Querés disfrutar del 20% de descuento en tu estadía? Ingresá ya mismo a Turismomisiones.com y conocé todos los detalles.

Otoño en Misiones: visitando las Sierras Centrales

Cabañas Doralia: Súper tarifa con 15% y 20% de descuento

Ubicado a 300 metros del reconocido Parque de las Naciones, sobre la Ruta Provincial N° 5, el Complejo de Cabañas Doralia espera al turista para brindarle todas las comodidades en un mismo lugar: infraestructura totalmente equipada con aire acondicionado, televisión y wifi. Baño completo, hervidor eléctrico, microondas y utensilios de cocina. Piscina, estacionamiento cubierto, quincho con parrilla, juegos para niños y un pequeño parque, sumamente acogedor y natural.

Si visitas Oberá durante este Otoño en Misiones, este es uno de los alojamientos más completos en los que te podrás alojar, con hasta el 20% de descuento. Conocé los detalles de esta propuesta haciendo clic acá.

Otoño en Misiones: esta temporada Turismo Misiones te espera con las mejores promociones, para que disfrutes de la aventura y la naturaleza, con hotelería y gastronomía de primer nivel. ¿Te lo pensás perder?

