El futbolista Santiago Silva fue indultado por el Tribunal de Disciplina de la AFA y podrá volver a las canchas. El Tanque había sido castigado con dos años de suspensión debido a que se realizó un tratamiento de fertilidad.

Luego de una larga espera, llegaron las buenas noticias para el Tanque Silva ya que recibió la habitación para volver a jugar en el fútbol profesional argentino.

Cuando el delantero jugaba para Gimnasia y Esgrima de La Plata, no pasó un control realizado el 12 de abril de 2019 en la previa del partido que terminó en derrota (1 a 0) frente a Newell’s. Esto sucedió debido a que tenía un nivel de testosterona más alto de lo permitido y por ende, las autoridades deportivas decidieron suspenderlo del fútbol por 24 meses.

Sobre el tema, en ese momento Silva expuso que “estaba tratando de buscar otro hijo y estaba con un tratamiento de fertilidad. Lo hice en enero (del 2019) y no había ningún problema, tenía todos los certificados. Después hubo un problema y se elevó la hormona».

Cuando Silva estaba en Argentinos Juniors, presentó su apelación por no haber sido debidamente notificado en los 90 días posteriores al chequeo médico y obtuvo una medida cautelar que le permitió seguir compitiendo. Luego, con la llegada de la pandemia producto del coronavirus, todo se atrasó. Por ende, cuando el 31 de octubre del 2020, fecha en que regresó el fútbol, la sanción lo alejó de las canchas hasta hoy.

«Yo sigo acá entrenándome, demostrando mi actitud por mí, por mi familia, por la gente que me banca mucho, que para mí es un placer que la gente me acompañe también», sostuvo en conversación con Superfútbol a principios de abril. A su vez, remarcó que “yo lo único que quiero es seguir jugando al fútbol» y que «Tapia dijo que me iba a ayudar», expresó el delantero uruguayo.

Clubes en donde jugó Santiago Silva

El delantero uruguayo comenzó su carrera en Central Español en su país natal. A lo largo de sus pasos por el fútbol, logró desempeñarse en 20 clubes. En Europa jugó en cuatro equipos: Chievo Verona y Fiorentina de Italia, Energie Cottbus de Alemania y en Beira Mar de Portugal.

En Argentina, se desempeñó en ocho equipos: Gimnasia y Esgrima de La Plata, Vélez Sarfield, Boca Juniors, Lanús, Arsenal, Banfield, Talleres y ahora en Argentinos Juniors. En total, jugó 642 partidos en los que convirtió 217 goles, teniendo un promedio de 0.34 goles por partido.

