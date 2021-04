Se inició el juicio a los acusados del doble crimen de Florentino Ameghino

Con las declaraciones de tres testigos y de uno de los imputados, se inició en el Tribunal Penal Uno de Oberá, el juicio a los acusados por el doble homicidio de Olivia Márquez (46 años) y su pareja, Sandro Leiva (40 años), acaecido el 28 de marzo de 2017, en Puerto Rosario, del municipio de Florentino Ameghino.

Por el doble crimen están imputados los hermanos; Víctor Javier Dlugokinski (ex cabo de la Policía de Misiones) y Pablo Roberto Dlugokisnki y Leandro Bublitz, cuñado de ambos.

Los acusados están imputados bajo los cargos de “doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. En este juicio están siendo juzgados Víctor Duglokinski y Leandro Dublitz, en tanto que Pablo Duglokinski; será puesto en el banquillo de los acusados de otro debate, dado que el mismo se encuentra detenido en Brasil, a la espera de su extradición.



En la primera jornada de debate, Víctor Duglokinski, brindó declaración testimonial, oportunidad en que intentó desligarse de la autoría del hecho orientando los indicios hacia su hermano, en ausencia.

Por su parte, Leandro Dublitz se abstuvo en declarar. Luego de la larga lectura del requerimiento de elevación a juicio, declararon; Daiana Mouls (hija de Olivia Márquez) y dos hijos de Sandro Leiva.

El tribunal Penal 1 está integrado por los jueces Francisco Aguirre (Presidente), Pablo Rivero y José Gabriel Moreira. Tienen previsto seis jornadas de debate, a realizarse los días 21y 22, 28 y 29 de abril y el 4 y 5 de mayo.

El ex policía Duglokinski y su ex cuñado, Leandro Bublitz, permanecen detenidos en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, en tanto que Pablo Duglokinski está detenido en la Penitenciaria Modulada Estadual de la localidad de Montenegro, Río Grande Do Sul.

El rol de los hermanos Duglokinski es comprometido en la causa. Las pericias balísticas confirmaron que la pareja fue ultimada con dos armas del ex policía Dlugokinski (su pistola reglamentaria y una escopeta).

Los homicidios de Olivia Márquez y Sandro Leiva acontecieron el 28 de marzo de 2017 en su chacra y los cadáveres fueron sepultados en la misma propiedad, donde fueron hallados cuatro días después.

Durante la etapa de instrucción, Bublitz acusó a los hermanos Duglokinski con el doble homicidio, como autores materiales del hecho y dijo que su participación, está dado que ambos le solicitaron ayuda para ocultar la motocicleta de las víctimas.

