«Gobierno líquido» por Nicolás Marchiori

(*) Por Nicolás Marchiori

A través de la historia, diversas instituciones y estructuras sociales se mantuvieron intactas e incuestionables, donde los valores más relevantes se asociaban a la estabilidad y la tradición. Pero en tiempos actuales, estos valores, guías y estructuras se han ido disolviendo.

A finales del siglo XX, Zygmunt Bauman, uno de los sociólogos más influyentes del último siglo, dio origen al término “modernidad líquida” para referirse a las nuevas tendencias sociales que surgían a raíz de la globalización y un mundo en constante cambio.

Uno de los ámbitos que ha sufrido mayores transformaciones, de acuerdo al análisis de la teoría de la Modernidad Líquida acuñada por Bauman, es el laboral, que demanda estar capacitado para cumplir diferentes funciones y movilizarse para enfrentarse a nuevos desafíos. Sobrevinientemente, como consecuencia de estos cambios de paradigmas surge una nueva identidad flexible, que puede adaptarse a diferentes escenarios y personas, pero ya no se relaciona con la construcción de un “yo”, sino que es en función a los demás.

En la reciente reunión de dirigentes de la Renovación que tuvo lugar en el Parque del Conocimiento de la ciudad de Posadas, el Gobernador de la Provincia Oscar Herrera Ahuad expresó: “Tenemos una visión de provincia y de un esquema cultural que no está pensado en el 6 de junio, ni en el 2023. Trasciende a nosotros. Va mucho más allá. Por eso, en este tiempo de gestión la política no tiene que ser la excusa para nuestro trabajo y nuestra gestión. Al contrario, nuestro trabajo nos debe conducir inexorablemente a un objetivo que después redunda en un hecho político”.

Seguidamente remarcó su concepción de un gabinete con un esquema líquido, no de compartimentos estancos ni algo sólido, “donde debe quedar claramente establecido que no debe existir la palabra ‘eso a mí no me compete’, ‘no es mi área’, ‘yo de eso no sé’. La gente eso no sabe. La gente ve un funcionario del gobierno provincial, municipal, barrial y es quien tiene la llave para resolverle el problema. Si soy de Salud y me preguntan por Desarrollo Social tengo que contestar o por lo menos tengo que generar el conducto para la respuesta. Los compartimentos estancos ya forman parte de otra historia, no de ésta. Y en esa línea de la generosidad, en esa línea que cada uno transita en su gestión, claramente está demostrado y en esta mesa está el ejemplo: despojarnos de los egoísmos”, en alusión a los valores y principios rectores de la acción política que inculca el Conductor del espacio político, Ing. Carlos Rovira.

En estos tiempos complejos, el gobierno provincial ha tomado decisiones ejemplares dentro de la política argentina, poniendo en alto las necesidades de los misioneros para seguir marcando el rumbo de la política y la gestión con un norte definido que trasciende a la persona de cada uno.

El Gobernador sostuvo que “en este tiempo debemos continuar con la política pública cercana a la gente. Atendiendo el teléfono. A veces, una mínima contestación de un mensaje calma al que está del otro lado con angustia, con ansiedad. El trabajo extramuros en estos tiempos es fundamental. Salir de nuestros compartimentos. Esto tiene que dejar de ser un cambio de hábito para ser un cambio cultural fuerte”.

Participación en defensa el Proyecto Misionerista

En cada elección, el Frente Renovador de la Concordia da espacio a nuevas generaciones de hombres y mujeres que demuestran su interés en participar del esquema misionerista, ciudadanos que representan lo mejor de cada sector de la sociedad: profesionales, emprendedores, comerciantes, dirigentes barriales, por citar algunos. La heterogeneidad de estos nuevos protagonistas alimenta y fortalece el Proyecto Misionerista y lo transforma en la mejor alternativa política.

“Si hay algo que tiene nuestro espacio es la libertad en la construcción con un fin noble, con lealtad, con trabajo, con dedicación y con mucho respeto. El máximo respeto por los pensamientos” ha manifestado el Gobernador Herrera Ahuad en la reunión de dirigentes del Parque del Conocimiento.

El primer mandatario provincial también hizo hincapié en que no hay que desvelarse por las candidaturas: “Este espacio político da oportunidades a todos. Por eso debemos construir con tranquilidad, tomar el ejemplo de estar por encima de los egos personales o de las ambiciones particulares. Sino que trascienda la política de la Renovación, que trascienda nuestra política. Eso hace que quienes vienen en las generaciones de construcción de nuestro espacio tengan también esa oportunidad, pero también ver que es posible cumplir con sus sueños, hacerlos realidad. Es muy importante”.

La impronta del Gobernador Herrera Ahuad, marcada por la hiperactividad y la constante búsqueda de soluciones para los misioneros implica un cambio de paradigma en las estructuras y funcionamiento del gobierno. Un cambio cultural que demanda funcionarios con capacidad de afrontar cualquier tipo de problema sin importar del área del que se trate.

En tiempos de crisis, en donde el mundo entero se encuentra en una etapa de cambios, el liderazgo de Carlos Rovira permite a la dirigencia de la Renovación contar con un norte definido. Los valores inculcados y las premisas fijadas desde la conducción trazan el camino del proyecto político que tiene como único y principal destinatario al Pueblo Misionero.

(*) NICOLAS MARCHIORI – Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis. Posgrado de Especialización en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer. –

