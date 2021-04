Hoy se celebra el Día internacional de la Homeopatía: ¿De qué se trata esta disciplina?

Cada 10 de abril se celebra el Día Internacional de la Homeopatía, en honor al médico alemán Samuel Hahnemann, padre fundador de esta técnica.

Para muchos trabajadores de la salud, la homeopatía no es una ciencia comprobada y por ende, no brinda los resultados que tanto promete. No obstante, el gremio de homeópatas ha crecido en los últimos años. Las medicinas producidas por ellos se venden en más de 80 países, cuenta con millones de pacientes e incluso hay médicos tradicionalistas que recetan este tipo de medicamentos.

Si bien no se sabe desde cuándo se celebra, sí se conoce la razón: el nacimiento del médico alemán Samuel Hahnemann, padre fundador de la homeopatía, que tuvo lugar un 10 de abril de 1755.

¿En qué se basa la homeopatía?

Tras 6 años de intensos experimentos y análisis de sus teorías, el padre de la Homeopatía publicó un tratado en el que resumió los fundamentos de este sistema médico terapéutico: el “Ensayo sobre un nuevo principio para descubrir las virtudes curativas de las sustancias medicinales”, aparecido en 1796.

Este principio, que fuera descubierto por el famoso médico griego Hipócrates «Lo semejante se cura con lo semejante», fue puesto en práctica por Hahnemann de manera científica, comprobando que cuando una sustancia tóxica produce ciertos síntomas en una persona sana es capaz de aliviarlos en alguien enfermo, siempre y cuando el fármaco se utilice en dosis terapéuticas, adecuando la cantidad de medicamento que se le ofrece al enfermo para que no haya efectos nocivos. Para ello, hay que diluir la sustancia original y dinamizarla (agitarla) de modo que aparezcan todas sus propiedades curativas.

En pocas palabras, este hombre empezó a utilizar lo que hoy conocemos como fármaco resistencia, que es el hecho de que nuestro cuerpo se habitúa a ciertos tipos de sustancias y va ganando resistencia a ellas.

Aunque existen muchos detractores, los médicos homeópatas han señalado las siguientes ventajas de su método:

Los medicamentos homeopáticos son efectivos.

Siempre habrá medicamentos disponibles para todos los pacientes.

Cada medicamento se elabora de forma personalizada.

Favorece el autocuidado en el paciente, porque este debe entender su padecimiento para ser sanado.

Todos los medicamentos son altamente seguros, porque se centran en el paciente.

Según recogen algunos medios especializados en medicina, el Gobierno de Suiza publicó un informe en el que se afirmaba que el tratamiento homeopático era eficaz y rentable, y que se debería incluir en los programas de salud nacional.

Por otro lado hay quien asegura que su eficacia no está demostrada y que consiste en un método basado en dar agua o pastillas de azúcar, es decir, que tiene efecto placebo.

AC-EP