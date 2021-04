Paraguay: analizan un posible cierre en Encarnación para evitar el colapso sanitario

Días atrás Misiones donó insumos médicos a Itapúa.

En el marco de la extensión de las restricciones sanitarias establecida por el gobierno de Paraguay, el intendente de Encarnación, Luis Yd, adelantó que se reuniría con autoridades de la zona para analizar un potencial cierre del departamento de Itapúa y posiblemente, de la ciudad de Encarnación.

La decisión de extender las restricciones hasta el 19 de abril fue tomada por el gobierno paraguayo con el objetivo de frenar los contagios de coronavirus y así evitar el colapso sanitario.

De esta manera, el intendente de Encarnación afirmó que actualmente se analiza el aislamiento definitivo de cada municipio, teniendo en cuenta que las autoridades sanitarias revelaron que la situación epidemiológica del país es preocupante.

Asimismo, el intendente encarnaceno puntualizó que todos los recursos del Estado en este momento deberían ser empleados para comprar respiradores.

“Hoy la prioridad es la salud; no puede haber educación si no hay salud, no puede haber progreso si no hay salud, no puede haber calidad de vida ni trabajo sin salud”, manifestó el funcionario paraguayo.

En este sentido, señaló que cada municipio cuenta con recursos propios que deberían recortarse y ser destinados al sistema sanitario. Además, indicó que debería modificarse temporalmente la ley, por tres meses, y que cada municipio invierta estos recursos en salud y acción social.

En este contexto, Yd apuntó contra las personas que no respetan las medidas sanitarias y que continúan normalmente con sus actividades cotidianas en el marco de la pandemia, y dijo que los ciudadanos deberán tomarse la situación con más seriedad, ya que el sistema no puede permitirse ni un caso más.

Paraguay atraviesa uno de los momentos más críticos de la pandemia

Días atrás, el cónsul de Paraguay en Posadas Rolando Goiburú confirmó que luego de mantener un diálogo ameno con el Gobierno de Misiones, acordaron la donación de insumos médicos para Itapúa. Paraguay atraviesa uno de los momentos más críticos desde que comenzó la pandemia de coronavirus.

“Esto surgió a raíz del diálogo y del nivel de afecto y solidaridad que hay entre los pueblos hermanos y el espíritu de mandar que tiene el Gobierno de la provincia de Misiones es muy importante, entonces acordamos hacer una donación que ellos nos están dando para el Gobierno de Itapúa”, dijo en declaraciones a Misiones Online el Cónsul paraguayo.

La región pasa el peor momento de la pandemia, según el último informe del Centro de Operaciones de Emergencia, Itapúa cuenta con 2005 casos activos, 1183 en Encarnación.

“La situación sanitaria en Itapúa es bastante importante por el nivel de infección que hay. Muchos lugares están dentro de los límites previstos para la infección y como en todos lados se hace un llamado a la población en general a tener los cuidados sanitarios para que no haya tanta infección”, comentó.

#LaRegión Concejal de Encarnación dio un duro mensaje a los misioneros por el cierre de fronteras: “Les hubiera gustado ser frontera con Suiza o Italia, pero les tocó Paraguay” https://t.co/8QLEu2RYCD pic.twitter.com/O13GgNTE4V — misionesonline.net (@misionesonline) March 25, 2021





Sobre la actitud del Gobierno de Misiones de enviar donaciones a Itapúa expresó que, “más allá de lo que pueda suceder dentro de la vida social y cultural de los pueblos, creo que va a permanecer el espíritu de hermandad de los pueblos”.

CR-A