Surgió en La Picada de Posadas y hoy defiende los colores de San Pablo: “Es un club con mucha historia”, expresó Martín Benítez

Luego de haber sido oficialmente jugador de San Pablo, el misionero Martín Benítez habló con la prensa y manifestó su felicidad por arribar a unos de los equipos más grande de América. “Estoy viviendo una realidad muy hermosa”, expresó el jugador formado en las inferiores de La Picada de Posadas.

Con 26 años, Benitez es un buen refuerzo para San Pablo que tendrá varias competencias cuando la caprichosa vuelva a rodar en el país vecino. En ese sentido, el posadeño se suma a un equipo con una rica historia y quiere escribir su apellido en el club Tricolor.

“Es una experiencia muy bonita para mí, una oportunidad muy grande que tendré ahora. Es un club con mucha historia, con muchos títulos, admirado por los argentinos. Cuando empezaba, si me hubieran dicho ‘jugarás en São Paulo’ No lo creería. Mi comienzo fue en Misiones, un lugar pequeño, lejos de Buenos Aires. Cuanto más lejos estás de la capital, más lejos está el sueño. Entonces, si me hubieras dicho eso, no lo creería. Hoy estoy viviendo una realidad muy hermosa”, dijo el jugador, que será presentado este miércoles por la tarde (7), en el estadio Morumbi.

En su nuevo club, Martín será dirigido por Hérnan Crespo “es un gran referente en Argentina, es un ídolo de mucha gente. Tener esta oportunidad es algo muy bonito”, señaló en diálogo con la prensa oficial.

Hasta ahora, el club brasilero tendrá los servicios del misionero hasta diciembre de este año. De igual manera, si el club quiere continuar contando con el oriundo de la tierra colorada deberá comprarlo a Independiente de Avellaneda.

Seguidamente, Benitez sostuvo “cuando me hablaron de la posibilidad de venir a San Pablo, lo que pensé fue que si me llamaban de un equipo tan grande era porque había hecho bien las cosas, no sería casualidad. Estás lleno de ilusión, con esperanza, pero se trata de mirarlo con calma para no perder la concentración, desde el primer día estaba muy feliz y supe que era una gran oportunidad para mí”.

Para cerrar, el volante que también puede jugar de delantero dijo “tengo que agradecer mucho a la afición. Hoy, por la pandemia, no se pueden manifestar en el estadio, pero el cariño que me dan en las redes sociales es muy bonito. Invadieron mis redes sociales, demostró que San Pablo es muy grande. Les agradezco y les digo que si están contentos, nosotros también lo estaremos ”, finalizó el jugador que surgió de las inferiores de La Picada.

