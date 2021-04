De Malvinas a Atlético Tucumán, la historia del dt Omar De Felippe

Omar De Felippe, actual director técnico de Atlético Tucumán, en 1982 fue uno de los combatientes que sobrevivió en la Guerra de Malvinas. El veterano expresó que cuando llegó el día en el que tuvo que entregar su arma, lloró.

Este viernes 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Omar De Felippe, en conversación con ESPN, recordó su participación en la brutal guerra entre Argentina y Gran Bretaña. Asimismo, expresó que lloró cuando «todo terminó» y en el momento en el que entregó su arma «a los ingleses».

En el 39° aniversario del inicio del conflicto armado propiciado por la última dictadura argentina y por el Gobierno británico de Margaret Thatcher, el dt de Atlético Tucumán, emocionado, dijo: «lloré el día que entregué el arma. Lloré por un montón de cuestiones que nos tocaron vivir, ya estábamos saturados. Necesitábamos que esto terminara. Y sentimos alivio cuando volvimos a Puerto Argentino, pero también sentimos dolor al tener entregar el arma, que en definitiva era lo que había resguardado tu vida».

Sobre sus días en las islas Malvinas, simbolizó que “era demoledor sentarte en el piso, prender un cigarrillo, y estar esperando que te caiga una bomba«. En ese sentido, agregó que «tengo presentes muchos días, porque todos los días pasaba algo. Como el día que nos volaron la casamata en la que vivíamos. Se inundó el pozo y tuvimos que hacer algo sobre el nivel del mar porque el suelo era arcilloso y entraba agua. Llovía todos los días y el frío era impresionante. Y todos los días pasaba algo».

Culminó su recuerdo sobre el conflicto bélico de 1982 diciendo: «necesitábamos que esto terminara».

El DT y otros excombatientes serán homenajeados mañana con la entrega de una plaqueta en el estadio Eva Perón de Junín, con los protocolos sanitarios por el coronavirus.

El actual dt de Atlético Tucumán, el 7 de abril de 1982, cuando jugaba en las divisiones inferiores de Huracán, fue llamado por el Ejército Argentino para ir a la Guerra de Malvinas. A los pocos días desembarcó en isla Soledad y tras caminar más de 12 kilómetros por un camino sinuoso y acechado por las bajas temperaturas, llegó a Puerto Argentino.



En el transcurso de la guerra, que dejó alrededor de 650 argentinos sin vida, no sufrió heridas de gravedad mayor aunque estuvo cerca de la muerte más de una vez. En una ocasión, su capitán, el capitán Zunino, le salvó la vida al ordenarle que abandone su posición en el momento oportuno. En ese momento, una bomba cayó en el lugar exacto en el que se había estado resguardando segundos atrás.

El 14 de junio la guerra llegó a su fin. Sobre ello, años atrás De Felippe expresó que «cuando se firmó la rendición, nosotros estábamos volviendo del frente. Caminamos unos ocho kilómetros, pero fue un caos. Si bien la guerra se había terminado, nos seguían disparando. Hubo heridos y hasta muertos. Fue un descontrol. Teníamos que empezar a readaptarnos a lo que sería la vuelta. Nos juntaron a todos en Puerto Argentino para llevarnos al aeropuerto y, en la mitad del camino, nos iban desarmando. Eso fue devastador».

El excombatiente de Malvinas, en esta temporada en el Decano no le fue muy bien dado que en el torneo suma tan solo 6 puntos con un partido ganado, tres empatados y perdidos.

En la Copa Argentina, el comienzo para el conjunto dirigido por De Felippe fue bueno ya que en los 32avos goleó a Comunicaciones por 3 a 0. Sin embargo, el dt tendrá la difícil tarea de enfrentar al Napoleón, Marcelo Gallardo en los 16avos. En caso de que pase a la siguiente etapa de la competición, se enfrentaría nada más ni nada menos que a Boca que le ganó por 3 a 0 a Defensores de Belgrano.

