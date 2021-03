Dos bioingenieras argentinas crearon un sistema a vapor en laboratorio que elimina al 100% los huevos del Aedes Aegypti

Se trata de las bioingenieras del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Ivana Zorgno y María Blanc quienes crearon un sistema a vapor que elimina las larvas de los mosquitos Aedes aegypti y aseguran que tiene un 100 por ciento de efectividad, sin embargo, falta probarlo a gran escala.

Las jóvenes comentaron que esto surgió a partir de un proyecto final, donde descubrieron un nuevo método de control de laboratorio. “Lo que analizamos fue el impacto que tiene el vapor de agua sobre los huevos del mosquito Aedes aegypti y analizamos el impacto en distintas temperaturas con distintos tiempos de aplicación”, explicaron las bioingenieras.

Si bien todas las pruebas fueron realizadas a “escala laboratorio”, las profesionales manifestaron que llegaron a la conclusión de que el vapor de agua tiene una eficiencia del 100 por ciento para eliminar los huevos del Aedes aegypti.

Por otro lado, las jóvenes comentaron que las pruebas demostraron que el sistema a vapor funciona; no obstante, resta realizar un estudio de campo para determinar si lo que funcionó en el laboratorio tiene la misma eficiencia a una escala mayor.

“Lo que nosotras nos planteamos al principio del proyecto final fue aplicarlo en rejillas o sumideros que son criaderos, lugares donde los mosquitos ponen huevo, pero no son tan fáciles de descacharrar o no se pueden limpiar de otra manera que no sea por fumigación u otras técnicas. Esto lo que tiene es que es inocuo para la salud ya que es a base de agua”, comentaron.

En esa misma línea, las bioingenieras adelantaron que el siguiente paso a seguir es estudiar el método a una mayor escala como estudio de campo.

“Pensamos que tal vez si esto funciona se podría llegar a adaptar las hidrolavadoras que utilizan para limpiar las calles, dentro de una posible opción, ya que el personal está capacitado para usarla, además es de fácil aplicación en las rejillas. Pero eso queda a futuro”, revelaron las profesionales sobre cual sería la forma de aplicación masiva.

Las bioingenieras también contaron que el proyecto final duró alrededor de dos años, donde se enfocaron en analizar los resultados del vapor de agua sobre los huevos, sin embargo, queda analizar cómo aplicarlos a gran escala y en espacios comunes.

Las jóvenes profesionales contaron cómo surgió la idea de realizar este estudio: “Lo propusimos como proyecto final de carrera, y en la búsqueda del tema nos encontramos con el grupo de estudio del mosquito de la UBA y nos pareció super interesante y que podía a llegar a tener un impacto en la sociedad y por eso nos decidimos por ese proyecto final”, relataron.

Operativos de bloqueos epidemiológicos

Sobre la prevención del dengue y de la reproducción del mosquito transmisor, la Municipalidad de Posadas, a través de la Dirección de Epidemiología y Vigilancia de la Salud, llevó adelante las intervenciones sanitarias con el objetivo de eliminar los criaderos de larvas de mosquitos y prevenir la trasmisión del dengue. El pasado lunes las acciones se efectuaron en el barrio San Marcos.

En el lugar se fumigaron casas, patios y alrededores; además, hubo operativo de descacharrización para disminuir la cantidad de objetos que pueden contener el agua y que pueden convertirse en posibles criaderos del vector.

Los agentes municipales, debidamente identificados, también conversaron con los vecinos para concientizar acerca de los cuidados que deben cumplimentarse en los domicilios y cuya principal medida clave es evitar la presencia del Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue. Junto a esta tarea, se explica a los vecinos dónde buscar las larvas y qué debe descartar. De este esquema de trabajo también participa el Ejército argentino.

