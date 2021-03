7 camiones de educación técnica recorren la provincia desde el miércoles y le dan a los misioneros la posibilidad de aprender un oficio y tener una salida laboral rápida

El Subsecretario de Educación Técnica, Gilson Berger, visitó el estudio de Misiones Online para contar el trabajo que se está realizando con los camiones de educación técnica que están recorriendo la provincia. Además detalló cómo se está trabajando en las escuelas técnicas durante el primer mes de vuelta a clases presenciales y resaltó el trabajo y la inversión que está haciendo el gobernador en relación a las escuelas técnicas misioneras.

Enmarcado en el programa nacional de la Red Federal de Educación se encuentran distribuidos por la provincia de Misiones 7 camiones de educación técnica con equipamientos de última generación, con la finalidad de brindar capacitaciones y oficios que tengan una rápida salida laboral a los misioneros.

Sobre esto Berger explicó que “Los camiones tienen equipamientos de última generación, son realmente muy costosos y están al servicio de la comunidad”.

Además detalló que “Son aulas de 30 metros cuadrados y de las siete unidades dos son de gastronomía, uno de energía renovable que está en reparación en El Soberbio; otro de Agro que es el más flexible porque se trabaja en campo con los productores; y otro de electricidad y refrigeración”.



Contó también que las capacitaciones duran tres meses y se cursa tres veces por semana y son gratuitas “es una certificación de máximo nivel que permite a quien la obtiene trabajar en todo el territorio nacional y le ofrece al egresado una salida laboral rápida”.

Berger sostuvo también que “se viene trabajando de forma articulada con todos los ministerios y áreas involucradas para instalar los camiones según la demanda”, y continuó “no vamos a poner un camión gastronómico en un lugar donde el turismo no sea un punto fuerte o uno de apicultura en Posadas porque no tiene sentido”.

«Los camiones de educación técnica se ubican según la demanda y acordando con los intendentes»

Afirmó que el trabajo se realiza acordando con los intendentes según las demandas geográficas y son los municipios quienes administran y realizan la inscripción: “Cada aula está capacitando alrededor de 80 personas por trimestre y la idea no es colapsar de profesionales un municipio porque de esa forma tampoco tendrían trabajo”.

“Hacemos convenios con los intendentes porque nos tienen que garantizar condiciones mínimas de seguridad, cloaca porque los camiones son costosos y tienen instalaciones, además el instructor duerme también ahí”, aclaró Berger.

Por último, en relación al tema dijo que “el único requisito para inscribirse es ser mayor de 16 años y saber leer y escribir”.

El Subsecretario también habló sobre la vuelta a las clases presenciales y cómo se vivió la bimodalidad en las escuelas técnicas: «Fuimos la modalidad más perjudicada por la no presencialidad por cuestiones lógicas, más allá de que los docentes demostraron una capacidad increíble buscando estrategias para que los alumnos realicen teoría y practica por suerte volvimos a las aulas”.

Agregó además que “el resumen que hacemos en esta primera semana es que eran extremadamente necesarias para todos. Alumnos, docentes y padres querían volver”.

Para finalizar destacó la inversión que hizo el gobierno provincial en la puesta en valor de las escuelas de toda la provincia y dijo que “la inversión que hizo el gobernador en reparar más de 700 escuelas en un lapso de tres meses es una inversión histórica”.

“Estamos contentos de volver y sabemos que tenemos que cuidarnos, porque somos todos conscientes y sabemos que si hacemos las cosas mal podemos retroceder y no es lo que se quiere. El comienzo fue positivo”, finalizó Berger.

VN-EP