Jean-Pierre Adams, la figura del PSG que está en coma hace 39 años

Hace 39 años, Jean-Pierre Adams, quien fue figura del París Saint Germain (PSG), sufrió una lesión y desde ese momento se encuentra en estado vegetativo. Su esposa Bernadette aún tiene la esperanza de que Adams despierte.

El exfutbolista y destacado defensor del PSG el 17 de marzo de 1982 tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Edourard Herriot en la ciudad de Lyon, Francia debido a que tuvo una rotura de ligamentos en la rodilla. Dicha cirugía terminó siendo una de las tragedias más importantes de la historia del club parisino.



El pasaje de la cirugía al estado vegetativo se dio debido a una negligencia médica con la anestesia durante la operación de la rodilla del exdefensor del PSG. Su cuerpo no reaccionó a las dosis de anestesia inyectadas, sufrió un broncoespasmo y por ende, su cerebro quedó privado de oxígeno.

El 10 de marzo, Jean-Pierre Adams llegó a los 73 años de edad y está a punto de cumplir cuatro décadas en estado vegetativo. Debido a la negligencia médica, en la década del ’90 el tribunal le dio una sentencia al anestesista y el aprendiz de un mes de suspensión y una fuerte multa.

Con respecto a su esposa, Bernadette Adams, nunca le dejó a su marido ya que sigue junto a él atendiendo sus necesidades y no pierde la esperanza de que un día su marido se despierte. Según informa The Sun, Jean-Pierre no se puede comunicar pero sí puede respirar, comer y toser sin la ayuda de equipos médicos. Por ello, está en su casa cerca de Nimes.

“La gente en Facebook dice que debería estar desenchufado… ¡Pero no está enchufado! No tengo el valor de dejar de darle agua y comida. Tiene una rutina normal. Se despierta a las 7, come… Puede estar en estado vegetativo, pero puede oír y sentarse en una silla de ruedas”, sostuvo Bernadette al periódico inglés.

Por otra parte, su exesposa Marius Tresor difiere con la postura que tiene Bernadette y según París United dijo: “incluso si se despertara, no reconocería a nadie. Entonces, ¿vale la pena vivir así? Si me pasaba algo similar, le decía a mi esposa que no me dejara aquí”.

La historia de Jean-Pierre Adams comienza en Dakar, Senegal en 1948. Sin embargo, cuando era un niño de 10 años se mudó a Francia y allí pudo cumplir su sueño de convertirse en jugador de fútbol.

Él inició su carrera en el club de Nimes, luego jugó en el OGC Nice y, cuando cumplió 29 años, fue fichado por el poderoso PSG. Todo iba muy bien para La Roca Negra, como se lo apodaba, ya que también llegó a disputar 22 partidos con la selección de Francia. Entre 1972 y 1976 formó pareja en el centro de la zaga del conjunto parisino con el legendario Marius Tresor. En 1982, la pelota dejó de rodar para este jugador y dijo adiós al mundo del fútbol.

Jean-Pierre Adams

Michael Schumacher, otro deportista que no sale del estado vegetativo

El siete veces campeón del mundo en la Fórmula 1 (F1) un 29 de diciembre de 2013 sufrió un grave accidente esquiando en la estación de Meribel, en los Alpes franceses. Un golpe fatal que truncó su destino al provocarle serios daños cerebrales y que convirtió su vida en una incógnita. Su estado de salud ha sido guardado con extremo recelo por su familia desde entonces. Las que tenían que ser unas vacaciones familiares terminaron siendo una gran tragedia provocando dolor no solo en sus seres queridos sino que también en el mundo sobre ruedas.

Tras el largo periodo de coma, y su posterior vuelta a su casa en el lago Lemán, hay muy poca información acerca de su estado de salud. Sin embargo, el neurólogo Erich Riederer de Zúrich, explicó que debe estar en una situación muy complicada y probablemente irreversible: «Creo que está en un estado vegetativo, lo que significa que está despierto pero no responde», fueron las palabras del especialista.

En ese aspecto, en un documental sobre TMC acerca de la condición desconocida del expiloto, expuso que «está respirando, su corazón late, probablemente pueda sentarse y dar pequeños pasos con ayuda, pero no más. Creo que eso es lo máximo para él. ¿Hay alguna posibilidad de verlo como era antes de su accidente? Realmente no lo creo».

#Deportes La UEFA aprobaría mañana un nuevo formato de la Champions Leaguehttps://t.co/jrVbAQwPJK pic.twitter.com/UoqIfNoDUT — misionesonline.net (@misionesonline) March 30, 2021

FUENTES: Infobae y Marca.

IR-CP+EP