La conmovedora historia de «Sisu», el perro callejero que todos los días se robaba el mismo peluche

Conocé la historia del perro callejero que se escabullía todos los días a una tienda para robar un peluche de unicornio violeta.

Los perros pueden ser el mejor amigo del hombre, pero aparentemente, un unicornio, uno de peluche de color violeta, es el mejor amigo de un perro.

Los oficiales de control animal tuvieron que asistir a un llamado de una tienda en Carolina del Norte después de que un perro callejero no paraba de entrar al local para dirigirse directamente al pasillo de juguetes.

«Fue tan extraño, una de las llamadas más extrañas con las que he tenido que lidiar», agrega Newburn.

Los trabajadores de la tienda de Kenansville dijeron a los oficiales de control animal que capturaron al can lanzándose hacia el local comercial cada vez que un cliente salía. Una vez que el perro callejero lograba entrar, iba directamente a buscar el mismo peluche de unicornio violeta.

Lane llevó al perro a un refugio de Servicios para Animales del condado de Duplin, donde los trabajadores lo llamaron Sisu en honor al personaje de dibujos animados del dragón en la nueva película de Disney, Raya and the Last Dragon.