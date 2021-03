Huracán: Kudelka debuta como entrenador ante Gimnasia por la Copa Liga Profesional 2021

Este lunes, Frank Darío Kudelka hará su debut con Huracán cuando en Parque Patricios reciban a Gimnasia y Esgrima de la Plata. El encuentro corresponde a la zona B de la Copa Liga Profesional 2021. El partido comenzará a las 21:15 y estará televisado por TNT Sports. El árbitro encargado de impartir justicia será Darío Herrera.

Luego de seis años, Frank Darío Kudelka volvió e iniciará su segundo ciclo al frente del «Globo» en reemplazo de Israel Damonte, quien dejó el cargo luego de conseguir la primera victoria en el torneo contra Patronato (1 a 0) en Paraná, el sábado pasado.

Gimnasia llega muy bien para el encuentro de esta noche ya que luego de superar a Atlético Tucumán (2 a 0) en el Bosque de La Plata, el martes a la noche clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina con goleada sobre Dock Sud por 5 a 0.

El equipo de la dupla Leandro Martini-Mariano Messera ya suma cuatro partidos sin conocer la derrota pero para confirmar dicha levantada y prenderse en la zona de clasificación necesita ganar su primer partido como visitante que hasta ahora no lo pudo lograr.

En relación al partido disputado por Copa Argentina ante Dock Sud, el «Lobo» solo tendrá el regreso del arquero Rodrigo Rey, quien reemplazará a Nelson Insfrán, quien dio positivo de coronavirus y su lugar en el banco de suplentes será ocupado por Tomás Durso.

Por otra parte, luego de la victoria ante el Patrón de la ciudad de Paraná, la formación de Huracán es una incógnita ya que Kudelka asumió el viernes por la tarde y debutará con apenas tres entrenamientos al frente del plantel.

En su presentación, el DT cordobés utilizó la base y la estructura de trabajo que dejó su antecesor, Israel Damonte, y se espera que no cambie mucho el once titular.

Lo que sí se sabe ya que está confirmado es que el exdirector técnico de Newell’s no podrá contar con el mediocampista Santiago Hezze y el delantero Norberto Briasco, ambos convocados a los seleccionados de Argentina (sub 23) y Armenia, respectivamente. Y tampoco con Diego Mendoza y Andrés Chávez, ambos con lesiones musculares.

La buena noticia es que recupera al mediocampista Claudio Yacob, quien el miércoles no viajó a Tucumán para completar los 18 minutos del partido contra Atlético (1-1) por una molestia y al delantero Nicolás Cordero, ausente de los últimos cinco partidos por una lesión en la rodilla.

Sebastián Meza; Ezequiel Bonifacio, José Moya, Lucas Merolla y Walter Pérez; Esteban Rolón y Claudio Yacob; Juan Fernando Garro, Franco Cristaldo, Nicolás Silva; Pablo Oro. DT: Frank Darío Kudelka.

Rodrigo Rey; Marcelo Weigandt, Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Harrinson Mancilla y Víctor Ayala; Matías Miranda, Brahian Alemán, Johan Carbonero; y Lucas Barrios. DT: Leandro Martini y Mariano Messera.



Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Hora: 21:15.

Televisación: TNT Sports.

