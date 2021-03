Fórmula 1: Hamilton se quedó con el GP de Bahréin, en un final espectacular

El campeón del mundo, Lewis Hamilton, aprovechó un error de Max Verstappen (hombre de Red Bull), que debió dejarlo pasar por orden de los comisarios cuando tenía todo para ganar la carrera.

El británico Hamilton se impuso en un espectacular GP de Bahréin, la primera competencia de la temporada, en el que superó en un final vibrante -y con algo de polémica- a un neerlandés que había dominado todo el fin de semana, pero no pudo completar con el premio mayor. El tercer lugar quedó en manos del finlandés Valtteri Bottas.

Se trató de un juego de estrategias que, de no haber mediado errores, tendría que haber favorecido a Mad Max. Sin embargo, el siete veces campeón del mundo (Hamilton) hizo valer todo su oficio para quedarse con la carrera y doblegar a Verstappen, quien cometió una equivocación en el último sobrepaso, fue advertido por comisarios y luego no tuvo margen de recuperación.

El inicio de la carrera se demoró porque Sergio Checo Pérez se quedó con su Red Bull en la vuelta previa. Finalmente, el mexicano pudo arrancar su auto y largó desde el pit line.

Con el semáforo en verde, el poleman Verstappen soportó los embates de Hamilton para sostener el primer puesto en una accidentada vuelta inicial en la que el ruso Nikita Mazepin (Haas) siguió de largo en la curva 3 y obligó el ingreso del safety car.

La competencia se relanzó en el cuarto giro y Verstappen volvió a bancar el ataque de Hamilton, quien a su vez tenía a la Ferrari de Charles Leclerc acechando en el espejo retrovisor.

El francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) no tuvo suerte en el reinicio, ya que perdió la trompa tras un toque con el McLaren de Daniel Ricciardo que obligó a la aparición del safety car virtual.

Una vez que los pilotos volvieron a acelerar, Verstappen reportó problemas en el diferencial, pero igualmente pudo sacarle poco más de un segundo a Hamilton. Quien recuperó la posición fue el finlandés Valtteri Bottas, que sobrepasó a Leclerc y volvió a trepar al tercer lugar.

Con otro récord de vuelta, Verstappen sacó más diferencia sobre Hamilton en el noveno giro. La lucha más picante se daba en ese momento por el cuarto lugar. Leclerc hizo lo que pudo para frenar el avance de Lando Norris, pero finalmente el McLaren terminó ganando la batalla.

Entrando en el duodécimo giro, Verstappen pareció ya no sentir los problemas en el diferencial y fue ampliando milésima a milésima la diferencia sobre el vigente campeón.

En tanto, el español Fernando Alonso, en su vuelta a la máxima categoría, entró a boxes para cambiar neumáticos y cayó del noveno al 17° lugar. Finalmente, tuvo que abandonar en el giro 34, luego de que su Alpine se quedara sin frenos traseros. Fue una buena carrera del bicampeón hasta que su auto dejó de responder.

En la vueltas 13 y 14 hubo un ingreso masivo de autos a boxes para cambiar las gomas. Uno de ellos fue Hamilton, que colocó neumáticos duros en su Mercedes y cayó al cuarto lugar por detrás de Verstappen, Bottas y Sainz. Pero no perdió tiempo y comenzó a recuperar las posiciones rápidamente. Aprovechó la succión y en un movimiento sobrepasó a Sainz para quedar en el tercer puesto, a poco más de 20 segundos de la punta.

Luego recuperó el segundo lugar cuando Bottas pasó por boxes en el 17° giro en una parada espectacular -2s2 contra los tres segundos que demoraron con el británico- y Checo Pérez, luego del incidente en la vuelta previa, ya había trepado hasta el tercer lugar.

Y en la vuelta 18°, cuando Verstappen ingresó al pit -puso otra vez neumáticos medios-, Hamilton se convirtió en el nuevo líder de competencia con una luz de poco más de siete segundos. Otro que recuperó posiciones fue Bottas, quien dejó atrás a Checo Pérez.

El neerlandés, sin embargo, volvió a la pista con todo y poco a poco comenzó a limar la diferencia con Hamilton. En la vuelta 23 ya estaba a poco más de tres segundos de la punta. Entonces, el británico tuvo que entrar otra vez a boxes porque sus neumáticos duros ya no le respondían como querían y Verstappen recuperó el liderato.

El británico salió en el tercer lugar, otra vez con gomas duras, a poco más de 14 segundos del neerlandés. Pero enseguida quedó segundo cuando Bottas pasó por el pit, en una parada accidentada para el finés porque una de las ruedas delanteras quedó atascada y perdió más de 10 segundos.

Hamilton, que venía descontando diferencias pese a tener neumáticos nuevos, siguió de largo y casi se despista, pero logró enderezar su auto aunque cedió valiosos segundos en la pelea por el primer lugar.

El británico Hamilton buscaba descontar la diferencia que le había sacado Verstappen a puro récord de vuelta. Mientras el neerlandés intentaba estirar el rendimiento de los neumáticos medios para guardar las gomas blandas para la recta final de la carrera. Los dos mejores pilotos y los dos mejores equipos brindaban un espectáculo muy entretenido, en un apasionante juego de estrategia en la definición de la primera fecha de la temporada.

A falta de 16 vueltas para el final, Verstappen entró a boxes una vez más y sorprendió al colocar gomas duras; y Hamilton pasó otra vez al frente. Pero el británico tenía los neumáticos con bastante trajín y el neerlandés comenzó a limar diferencias giro tras giro, para comenzar a preocupar al campeón. Había ingresado al pit con 8s6 de diferencia y a falta de 12 vueltas del cierre, la distancia era de apenas 4s8. Impresionante.

Mientras el mundo seguía de cerca esa lucha en la punta, un incidente entre Esteban Ocon (Alpine) y Sebastian Vettel (Aston Martin) hizo temblar a todos y comenzaron a flamear la banderas amarillas. Pero los dos autos pudieron reiniciar la marcha y evitaron el ingreso del safety car.

Con 11 vueltas por delante, Verstappen recortó a 3s8 la diferencia que le llevaba Hamilton, pero antes de iniciar el ataque final a la punta tuvo que dejar en el camino a algunos rezagados -Ocon y Vettel-, que le hicieron perder un tiempo valiosísimo. Sin embargo, con neumáticos menos gastados, fue con todo en búsqueda del primer lugar.

Cuando faltaba seis vueltas para la bandera a cuadros, toda la atracción estaba puesta en la lucha por la punta. Verstappen, acelerando a fondo, le iba recortando medio segundo por giro a Hamilton. Y a tres del final, consiguió el objetivo: sobrepasó al británico, quedó como líder y parecía que la historia estaba sentenciada. Pero su alegría se esfumó en pocos segundos.

«La organización te pide que devuelvas la posición, Max», le avisaron desde el box de Red Bull al neerlandés, explicando que debía dejar pasar a Hamilton porque se había ido de la pista al momento del adelantamiento.

Ese error de Mad Max volvió a poner en competencia al británico, quien no perdonó. Aunque Verstappen no se resignó y siguió presionando muy cerca, el de Mercedes cruzó la meta en primer lugar, con menos de un segundo de ventaja sobre el piloto de Red Bull.

Así, en un final con algo de polémica por esa orden de la FIA hacia Verstappen y con muchísimo suspenso y emoción, el heptacampeón Hamilton consiguió su primera victoria de la temporada y avisó que está dispuesto a hacer historia y convertirse en el máximo ganador de campeonatos del mundo en solitario. Eso sí, quedó claro que la tendrá difícil contra el neerlandés y su Red Bull.

I love the challenge. I love this sport. What a way to start the season 🙌🏾 today is a reminder that through harnessing and channeling our collective power, we can accomplish great things. It’s great to be back 🏆 pic.twitter.com/bazzkXTsag

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) March 28, 2021