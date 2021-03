Guzmán a Macri sobre la deuda: el ministro de Economía aseguró que está «limpiando la resaca financiera» que dejó su gobierno

El ministro de Economía Martín Guzmán salió al cruce del expresidente, quien había dicho que el actual gobierno se está endeudando al 18% en dólares y que no se arrepiente del préstamo que durante su gestión tomó con el FMI debido a la sequía, el corte del crédito privado y “el déficit que dejaron los kirchneristas”. Después, el exministro Lacunza, el diputado Luciano Laspina y el economista Esteban Domecq refutaron los números y explicaciones de Guzmán.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, salió a responderle a Mauricio Macri y refutó la afirmación del expresidente de que la actual gestión económica se esté endeudando a una tasa del 18 % en dólares.

“Un ex presidente declaró que el Gobierno está tomando deuda a tasas del 18% en dólares. Encuentro oportuno aclarar que tal afirmación es falsa para evitar confusiones y aportar claridad sobre cómo estamos resolviendo uno de los grandes problemas que su administración creó”, empezó el ministro un extenso hilo en la red social Twitter.

Macri había dicho en una entrevista radial que no se arrepentía de haber recurrido al crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando “se acabaron los créditos internacionales, nos agarró la sequía y no podíamos hacer frente a las deuda que se vencían”. Además, atribuyó esa situación “al déficit que dejaron los kirchneristas” y afirmó que 90% de la deuda se dedicó a pagar deudas anteriores.

En su hilo tuitero, en cambio, Guzmán dijo que la causa de todo fue que “en 2018 el mundo dejó de creer en la Argentina que Juntos por el Cambio proponía”. Debido a eso, señaló, los capitales especulativos cuyo ingreso desregulado había permitido el gobierno de Macri, “así como habían entrado empezaron a salir de golpe, dando lugar a una crisis cambiaria y económica”.

Es la situación, afirmó el ministro, que el actual gobierno heredó y está tratando de resolver. “Uno de los múltiples desafíos de nuestra administración era limpiar la resaca de la especulación financiera que dejó el gobierno anterior y así fortalecer la economía. ¿Significó alguna de las medidas adoptadas endeudarse al 18% en USD, como dice un ex presidente? No. Veamos”.

En defensa propia

A continuación, Guzmán defiende “las diferentes operaciones de canje de títulos públicos, de pesos a USD y viceversa” porque –afirma- “redundaron en una transformación neta de deuda en USD a deuda en pesos por USD5.106 millones”. De resultas, afirma, “bajó la deuda en dólares y se fortaleció el mercado de deuda pública en pesos”.

A continuación, Guzmán insiste en su posición de que “en ninguna de estas operaciones se emitió deuda en USD para efectivamente recibir dólares. Si hubiésemos emitido bonos a cambio de recibir 38 centavos de USD en efectivo por cada dólar de valor nominal, ahí el sector público se hubiese endeudado al 18%. Pero eso nunca ocurrió”. Y agrega que “la administración cambiaria del Banco Central no resultó en ningún endeudamiento neto del sector público”.

El ministro, que recientemente volvió de una gira por EEUU, donde se reunió con inversionistas y el staff y la directora del FMI, Kristalina Georgieva, señala que “el ex presidente puede estar sugiriendo que el sector público realizó venta neta de bonos en USD a cotizaciones de 38 centavos por dólar. También es falso”. En cambio, afirma, “luego de la exitosa reestructuración de la deuda pública externa, el sector público consolidado realizó compras netas (que se entienda bien: compras, no ventas) de títulos en USD por un total nominal de USD459 millones a precios de entre 33 y 40 centavos por dólar”.

“O sea –concluye- a diferencia de lo que marcó el ex presidente, el Estado no sólo NO se endeudó al 18% en USD, sino que se desendeudó de forma neta. Argentina necesita diálogo respetuoso y con información veraz. Actuar responsablemente ayuda a que forjemos una sociedad más constructiva”.

Macri justificó haber contraído la deuda con el Fondo pues se tomó “a una tasa que era menos de un cuarto de la que paga la Argentina ahora”. Y fue ahí que afirmó expresamente “Guzmán se está endeudando al 18%”.

Hoy mismo, antes del hilo tuitero de Guzmán , el último ministro de Economìa de la gestión macrista, Hernán Lacunza había señalado por la misma red social que “para el que no tiene crédito, toda deuda parece impagable”, en obvia alusión a las recientes declaraciones de la vicepresidente Cristina Kirchner quien el 24 de marzo pasado, en un acto en Las Flores, dijo “no podemos pagar la deuda, no tenemos la plata” y pidió un “gestito” del FMI, para que extienda el plazo de repago hasta 20 años y reduzca la tasa de interés.

Después, Lacunza reaccionó al posteo de Guzmán y le señaló: “En las operaciones de canje, el Tesoro entregó títulos por USD 1.500 M y recibió bonos en pesos por el equivalente a USD 1.030 M. Resultado: endeudamiento neto por USD 470 M al 15,9%”.

Aún más contundente fue la respuesta del diputado nacional y economista Luciano Laspina que directamente acusó a Guzmán de mentiroso. “Miente nuevamente @Martin_M_Guzman -arrobó al ministro. Y le espetó: “Cuando el ex Presidente @mauriciomacri dice que el ritmo de endeudamiento es el más alto de las últimos 10 años, dice la verdad. Y cuando dice que Usted emitió al 16% y el FGS-ANSES al 18% también dice la verdad”. Y a continuación abrió su propio contrahilo tuitero contra los dichos de Guzmán.

Siempre arrobando a Guzmán y a Macri, Laspina se dirigió al ministro y consideró “obvio de toda obviedad que si Usted Martin_M_Guzman tuvo y tiene el déficit fiscal más alto de la última década en % del PIB, el endeudamiento en % del PIB será el más alto también. No hay magia. ¡Es la maldición de la partida doble!”. Respecto a cómo se financió ese déficit, de 8% del PBI, le señaló que fue a través de “1) emisión de deuda del BCRA para imprimir pesos. 2) emisión de deuda en pesos a tasas estratosféricas. Y 3) con emisión de deuda en dólares, al 15-16%, en el canje por deuda en pesos. Un debate ya saldado por la profesión”. Por eso, prosiguió Laspina, “cuando @mauriciomacri habla de la emisión de deuda al 18% no se refiere al BCRA sino al FGS-ANSES que ha estado interviniendo en el mercado de bonos para contener el dólar financiero. Vende bonos en dólares (que rinden aprox 18%) y compra bonos en pesos. Pesifica su cartera”. Y agregó: “También sabe @mauriciomacri que el BCRA interviene desde octubre en el mercado del dólar paralelo, vendiendo reservas. Ya vendió más de USD 1.000 millones según fuentes calificadas. ¿Es intervención cambiaria o “financian la fuga de capitales”? No somos tan cínicos”.

Como estocada final, Laspina le señaló a Guzmán: “coincidimos en algo: recuperar el valor de la palabra (y de las identidades contables básicas) es el primer paso para recuperar un diálogo franco y resolver la dramática situación que atraviesa la economía argentina y la mayoría de los argentinos”.

También el economista y consultor Esteban Domecq respondió al hilo tuitero de Guzmán descalificando sus números y argumentos en base a información del propio ministerio de Economía. Domecq comenzó su refutación con la °aclaración” de que “no hay ningún desendeudamiento en Argentina. Por el contrario, la deuda aumentó USD 21.562 millones en 15 meses de gestión” y terminó reclamándole al ministro que tenga “honestidad intelectual”.

Todo empezó el 1 de marzo

Esta serie de cruces es parte de las acusaciones en torno del crédito con el FMI que inició el 1 de marzo, en su discurso ante el Congreso, el propio presidente Alberto Fernández cuando adelantó que el gobierno presentaría una querella criminal contra el expresidente y varios miembros de su gobierno, como efectivamente hizo después la Oficina Anticorrupción, por “defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos”.

Entonces, quienes salieron al cruce de los dichos de Fernández fueron Lacunza y el expresidente del Banco Central Guido Sandleris, quien también recurrió a Twitter para precisar que “2 de cada 3 dólares de deuda que se tomaron durante el gobierno de Macri se usaron para pagar deudas heredadas” y afirmar que “el préstamo con el FMI casi no aumentó la deuda pública”.

“El acuerdo con el FMI se firmó en 2018 y los desembolsos (aprox USD 44 mil millones) ocurrieron ese año y el siguiente. Sin embargo, la deuda pública a fines de 2019 era casi idéntica a la de fines de 2017 (USD 323 mil millones contra USD 320 mil millones)”, tuiteó entonces Sandleris, uno de los imputados en la denuncia de la Oficina Anticorrupción.

Fuente: Infobae

AV-CP+EP