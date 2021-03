Cyntia Arnhold relata su experiencia y sus expectativas como emprendedora turística obereña tras 8 años de actividad en las Sierras Centrales misioneras

Conversamos con Cyntia Arnhold, una de las integrantes de la familia propietaria de Cabañas de la Selva, localizadas sobre Ruta Nacional 14 en la ciudad de Oberá. En esta nota te cuenta cómo detectar una oportunidad, cómo es comenzar y cuál es la relación con el turista.

Ezequiel Bermejo: ¿Qué comprende exactamente la Región Turística de las Sierras Centrales, y cuáles son los atractivos más importantes que posee?

Cyntia Arnhold: Las Sierras Centrales de la provincia de Misiones comprenden el departamento de Oberá, el departamento Leandro N. Alem, el departamento Cainguas, el departamento de 25 de Mayo y el departamento Guaraní.

Dentro de estas zonas, los lugares turísticos más conocidos son los Saltos del Moconá, el Parque Provincial del Salto Encantado, y las Termas de la Selva de Oberá, entre tantos. Pero dentro de la Región de las Sierras Centrales hay un sinfín de saltos, cascadas, campings, con muchísimos emprendimientos privados. Hay mucha diversidad de lugares para conocer. Y los saltos hay muchísimos: está el Itatí Cascada, el Teodoro Cuenca, el 7 Pisos, Arcoíris, Orquídea, el Krysiuk, bueno está el Salto Berrondo acá en Oberá, el salto Paca, el salto Chávez en Campo Grande. Hay realmente muchísimos saltos y cada uno con su particularidad y con su propio entorno natural que los hace únicos.

EB: ¿Cuál fue la visión que los guió a emprender con Cabañas de la Selva?

CA: Cabañas de la Selva es en realidad un proyecto que comenzaron mis papás, Mirta y Alfredo, que siempre fueron de viajar mucho por toda la Argentina, e incluso cuando éramos chicos siempre nos llevaban a conocer cada uno de los rincones de otras provincias. Y es ahí, dónde ellos recorriendo fueron viendo y analizando cómo se trabaja en cuanto al turismo en otros lugares, y vieron que Misiones tiene mucho futuro en cuanto al área turística.

Y así fue que ellos comenzaron a gestar esta idea de querer mostrar un poco lo propio y empezaron a proyectar el tema de las cabañas, en lo que siempre fue el patio de nuestra casa. Incluso me quedó muy marcado una vez que mis papás estaban sentados, relajados en el patio con el mate en la mano, y yo llego y justo estaban hablando del tema del proyecto, y ahí mi papá me dice “que lindo sería ver que otros puedan disfrutar de esto”, dijo refiriéndose a lo verde, al calor, al mate, a la brisa de la tardecita, y de todo lo que ese combo relajante incluye.

Y bueno fue así que ellos comenzaron a proyectar esto; después de haber conocido tantas provincias y haber recorrido tanto, queriendo atraer a turistas a lo nuestro como para compartir un poco de nuestra naturaleza y de lo lindo que tenemos nosotros para mostrar.

EB: ¿Cuáles son las oportunidades y los nichos que detectaron al momento de emprender?

CA: Sumado a esas ganas de querer mostrar lo propio, se pusieron a analizar también qué oferta hotelera había en Oberá y alrededores y realmente eran muy pocos los emprendimientos, muy pocos los hoteles. Si bien había algunos, había muy pocas cabañas, y los alojamientos eran más familiares; entonces vieron esa necesidad también en el mercado cómo para poder embarcarse en esa idea, y obviamente con la fe puesta en que esto funcione.

Cyntia Arnhold: el esfuerzo de los primeros tiempos

EB: ¿Cómo fueron esos primeros meses de funcionamiento?

CA: En mi caso, una vez que yo me involucré en las cabañas y empecé a trabajar con las redes, páginas, esas cuestiones; con el tema de las reservas realmente era un problema porque uno no estaba acostumbrado a estar anotando y a ser disciplinado en ese sentido, entonces era muy complicado cómo organizar las reservas, de que no haya overbooking. Después fuimos puliendo un poco la manera de asentar las reservas, en atender, en transmitir la información de lo que incluye. Entonces todo eso fue haciendo que el funcionamiento general de las cabañas sea mejor y que uno también pueda ofrecer un mejor servicio.

EB: ¿Cuáles fueron las principales dificultades con las que se encontraron y cómo pudieron resolverlas?

CA: Lo más complicado una vez que las instalaciones ya estaban puestas, era conseguir gente, turistas, clientes, por dónde promocionar; y como uno no tenía experiencia en el rubro era muy complicado hacer conocido un lugar. El primer año todavía estuvieron atendiendo mis papás y ellos lo que hacían para hacer promoción era llevar folletos a los eventos y fiestas provinciales, y así promocionaban su lugar, era la manera que ellos conocían de hacer promoción. El segundo año ya me pidieron que me incorpore y ahí si empezamos con las redes, páginas, con un poco más de tecnología y ahí si se fue haciendo ya más conocido y comenzaron a llegar a más turistas.

Pero realmente es conseguir tus clientes, tus turistas que elijan este tipo de emprendimientos, no es fácil. Por ahí los que ya solían venir a Misiones podían conocer algo nuevo. Una vez que uno conoce un lugar que le gusta, siempre va al mismo, no va a cambiar. Entonces esa era una de las complicaciones. Y lo otro eran las cuestiones organizativas de no tener experiencia en el rubro.

Yo era empleada de comercio y, cuando empecé a trabajar en las cabañas con mis papás, obviamente nadie tenía experiencia en el tema, entonces se nos presentaban problemas, sobre carga de luz, se nos terminaba la luz en el Cash Power (N. de la R.: el servicio de suministro eléctrico prepago), nos quedábamos sin agua, rebosaba el pozo negro; habían muchas cosas que uno no tenía experiencia, y cuando se te llena el predio, cuando hay mucha gente, todas las instalaciones sufren al 100%, entonces tuvimos que ir modificando muchas cuestiones para que todo el funcionamiento ande bien. Así que esas fueron las complicaciones más considerables al principio.

EB: ¿Qué enseñanza te proporcionó el contacto con tus huéspedes en los primeros tiempos de esta actividad?

CA: Una vez que comenzaron a conocernos y a venir turistas todo empezó a funcionar mejor porque uno aprende que escuchar al cliente te beneficia inmensamente. Entonces comenzamos a preguntarles qué les parecía, que cosas había que cambiar o mejorar, y toda opinión siempre fue válida, por más mínima que sea, siempre intentamos resolver, estar atentos, escuchar qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que hace que el turista esté cómodo. Aquellas cosas que nos iban diciendo las íbamos apuntando y buscando siempre la manera de mejorar y cumplir con todos los deseos de los clientes que venían.

EB: ¿Cuáles consideras que han sido tus fortalezas para llevar adelante el proyecto de Cabañas?

CA: Yo considero que una de las mayores fortalezas del equipo de Cabañas de la Selva es que está atendido por sus propios dueños, esa atención personalizada que busca siempre satisfacer al máximo las necesidades del cliente, creo que es una de las cosas que más hacen la diferencia, porque se presentan muchas situaciones complicadas, que por ahí ni el turista sabe cómo manejarse, y uno siempre busca la manera de solucionarle los inconvenientes que se le presenten y, por otro lado, que se vaya lo más satisfecho posible; esa es una de nuestras mayores virtudes.

Por otro lado, una de las virtudes que tenemos es nuestra ubicación, que estamos sobre la Ruta Nacional 14, y eso hace que, por un lado, sea de fácil acceso, y por otro lado la ubicación en cuánto al entorno, porque hay muchos lugares turísticos, saltos, cascadas, campings, opciones gastronómicas, actividades para hacer en familia, y todas están a poca distancia, a minutos.

Contamos además con la fortaleza de tener cabañas totalmente equipadas, con cocina, horno, heladera con toda la vajilla, lo que hace que el cliente se sienta como en su casa, porque puede cocinar a su gusto, y también para aquellas personas que tienen complicaciones de salud y restricciones alimentarias, hace que puedan manejarse a su manera y que no se les complique, que sientan la libertad de cocinar lo que quieran, de comprar, de traer a las cabañas lo que necesiten.

EB: ¿Qué cosas considerás que tenés que cambiar y cuáles son los desafíos que te esperan en la postpandemia?

CA: Obviamente siempre hay cosas para seguir mejorando, creciendo; uno tiene muchos planes y metas que muchas veces son ambiciosas, pero ahí están esperando a ser cumplidos, y yo creo que siempre vamos a seguir escuchando a los turistas, escuchando cuáles son sus opiniones, sus consejos, sugerencias, y esa es una de las cosas que yo considero nos van a seguir hacer creciendo, y que nos van a seguir haciendo mejores en nuestro rubro.

Y ahora, post pandemia, si bien estamos felices de volver a trabajar y de volver a nuestra rutina y de volver a tener gente en nuestro predio, creo que también hay muchos desafíos en cuánto a protocolos, a nuevas formas de manejarse que uno tuene que seguir adaptándose, y también, por otro lado, creo que esta situación de pandemia nos va a hacer crecer mucho más a la zona centro de lo que veníamos creciendo.

Las Sierras Centrales misioneras

EB: ¿Cuál es tu opinión acerca del posicionamiento que tienen las Sierras Centrales en la oferta turística de los últimos años?

CA: La zona centro creció muchísimo en estos últimos años; nosotros desde que empezamos en el 2013 vemos una diferencia abismal en cuánto al movimiento turístico, por un lado, porque uno se va a haciendo más conocido, pero también es porque se está incentivando mucho al turismo porque están conociendo más esta zona, y se nota realmente el crecimiento que hay. Y creo que ahora con la pandemia, el crecimiento va a ser mucho mayor porque, hasta ahora, nuestra fuente turística mayor siempre fue Chaco, Corrientes, Buenos Aires, y mínima la cantidad de turistas misioneros.

Con toda esta situación, hay muchísimos misioneros que se animaron a salir de su casa y hacer turismo en Misiones, y la cantidad de misioneros que se quedan sorprendidos por la cantidad de cosas que hay para hacer, por las bellezas, por los lugares que hay, por la cantidad de emprendimientos y actividades privadas que hay que ofrecen sus servicios, y que tranquilamente podés hacer una semana de vacaciones en la zona centro porque hay opciones, hay lugares, hay para todos los gustos.

EB: ¿Cuál es el ámbito de acompañamiento que tiene un emprendedor turístico de la región? ¿Hay políticas públicas que lo contengan?

CA: Creo que el Estado siempre estuvo presente de alguna manera, sobre todo ahora en situación pandemia estuvo presente con asistencias que necesitó el sector para apalear la situación; tanto asistencias como incentivos nacionales y provinciales, por ejemplo Tasa Cero, PreViaje, Ahora Turismo, condonación en deudas de servicios eléctricos, entre otros. Y en particular acá en Oberá, la nueva gestión de la Dirección de Turismo de la Municipalidad nos está dando realmente una mano importante, hubo muchísimos cambios y muchas cosas que incentivaron mucho al turismo acá en Oberá. Así que creo que siempre estuvo presente de una u otra manera.

Misiones: turismo con futuro

EB: Hablále por favor a personas que tienen un capital, una habilidad o una inclinación hacia la industria de la hospitalidad, y e invitalos a emprender en esta región.

CA: Nosotros empezamos este emprendimiento seguros y confiados en que el turismo de Misiones tiene futuro. Y pasaron 8 años, y seguimos sosteniendo lo mismo y lo corroboramos; empezamos con esto y hoy estamos más seguros que nunca que esto es algo que va en aumento, va creciendo y esto es lo que quiero transmitir a las personas que por ahí están pensando en invertir en esta área, les puedo asegurar que hay futuro en el turismo en Misiones y que pueden hacerlo con los ojos cerrados.

Por otro lado, una de las cosas que nos incentiva mucho a seguir, es ver a los turistas satisfechos, conformes, conociendo lugares de Misiones que no conocían, sorprendiéndose con la naturaleza y con las cosas lindas que hay para ver y con las opciones que hay para hacer. Esa satisfacción no tiene precio realmente, y es una de las cosas que nos sigue motivando a mejorar, promocionar, y hacer que otros puedan conocer nuestra región.

SO-CP