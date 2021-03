El Gobierno de Misiones entregó subsidios y aportes a entidades deportivas, culturales y sociales

Hoy el Gobernador entregó subsidios para la asistencia, cuestiones estructurales y adquisición de elementos a organizaciones deportivas, culturales, sociales y religiosas. También, junto al Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), entregó aportes a uno de los ganadores del concurso “Entre Fronteras”. El mandatario destacó la acción social que realizan los beneficiados e instó a los funcionarios del Gobierno Provincial a continuar con las políticas públicas en materia social.

Esta mañana, desde la Sala de Situación, el gobernador Oscar Herrera Ahuad entregó subsidios a organizaciones deportivas, culturales, sociales y religiosas de distintos puntos de la provincia. Todo esto, con el fin de asistir en cuestiones estructurales y colaborar en la adquisición de elementos para el desarrollo de sus actividades. También, junto al IAAviM, entregó el aporte financiero al realizador de uno de los cuatro proyectos ganadores del Concurso Inter-Estatal “Entre Fronteras”. El Gobernador expresó que desde el Estado Provincial “nos gusta compartirlo, porque salen conceptos interesantes que marcan la agenda política e institucional de este gobierno”.

Con el mismo énfasis, aclaró que “muchas veces se habla de la ayuda del Gobierno Provincial, pero no es una ayuda, es devolver a la sociedad lo que la comunidad aporta y nosotros tenemos la oportunidad de administrar. Y esos recursos pueden ser volcados a objetivos puntuales y planificados”. Agradeció a los organismos oficiales y funcionarios involucrados en esta gestión de aportes y resaltó que «es muy importante la tareas que realizan, muchos veces ellos son artífices silenciosos de políticas públicas en lugares a los que nosotros no podemos llegar”. Además, agradeció a la Cámara de Representantes debido a que «lo que hoy nosotros entregamos tiene que ver con la disposición de la cámara, dándonos la herramienta que es el Presupuesto, para que podamos otorgar subsidios a través de la partida presupuestaria de la provincia. No es un dato menor”.

A mitad de su intervención, aclaró porque estas cuestiones tienen tanto valor y la razón de acompañar las solicitudes que hace la sociedad es cumplir con los objetivos propuestos. “Uno de los más importantes en este tiempo de pandemia fue la protección social, que no la hace solamente el gobierno con un ministerio, la concreta la sociedad, y para que la sociedad pueda contener, necesita de todos los recursos”, añadió. De esta manera, destacó el trabajo de las entidades beneficiadas del ámbito cultural, deportivo, religioso y social.

Herrera Ahuad dijo a los presentes que «ustedes hicieron mucho más de lo que nosotros les estamos devolviendo hoy. Es muy importante reconocerlos”. Asimismo, agradeció a los 77 intendentes de Misiones que “todos los días están resolviendo cuestiones de índole social”.

Cuestión de arraigo cultural

En la misma oportunidad, el funcionario resaltó la tarea de promoción cultural del Ministerio de Cultura y del IAAviM, “porque más allá de las cuestiones de financiamiento y de dinero, es una cuestión de cultura, de arraigo en la cultura y demuestra que los misioneros somos capaces de hacerlo”, destacó. Inclusive, enfatizó en “la pandemia lo asumimos como una responsabilidad, y un gran desafío y una gran oportunidad. No dejamos pasar la pandemia para hacerlo, lo hacemos, con el cuidado que corresponde”.

Finalmente, agradeció a los beneficiados “la confianza para con nosotros, la certeza de saber que vamos a estar al su lado acompañando y ayudando”. Igualmente pidió al equipo de trabajo del Gobierno Provincial que “sigamos este camino, apoyando, apostando, acompañando las políticas públicas en materia social. Sigamos con el mismo compromiso de estar al lado de la gente, gestionar lo que tengamos que gestionar y de resolver lo que tengamos que resolver”.

En el acto, también participaron el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; el ministro de Deportes, Héctor Javier Corti; el ministro de Cultura, Joselo Schuap; el presidente del IAAviM, Mario Andrés Giménez; la subsecretaria de Culto, Rossana Barrios. Asimismo, estuvieron presentes el intendente de Montecarlo, Jorge Lovato, el intendente de Capioví, Alejandro Arnhold y los representantes de las entidades beneficiadas.

Las entidades beneficiadas

Específicamente, fueron beneficiados, el Club Capri, el Club Atlético Bartolomé Mitre, el Club Atlético Posadas, la Asociación Misionera de Bicicletas de Maniobras Extremas, la Federación Misionera de Patín, Club Deportivo Andrés Guacurarí, Club Social y Deportivo River de Santa Rita, Club Social y Deportivo de Jardín América, el Club de Pesca de Montecarlo, el Club Atlético Hércules, el Club Deportivo de Leandro N. Alem, el Club Social, Cultural y Deportivo de Puerto Esperanza, el Club Social y Deportivo Argentino-Ucraniano, la Fundación Mujeres Solidarias de San Pedro y la Asociación Iglesia Evangélica Asamblea de Dios de Oberá.

“Entre Fronteras”

En detalle, hoy se entregó el cheque a uno de los cuatro productores beneficiarios del Concurso Inter-Estatal “Entre Fronteras”. Además, se firmó un convenio entre el IAAviM y el productor en el cual se acuerda parte de la financiación, condiciones de producción y distribución del proyecto. El proyecto en cuestión es “Maragato” de Elián Guerin, un cortometraje de ficción cuya producción comenzará en breve. En cuanto a los aportes a los otros ganadores, se efectuaron con anterioridad conforme al calendario de rodaje.

La muestra “Foco Misiones”

También, hoy el IAAviM anunció la muestra “Foco Misiones”, iniciativa que forma parte del convenio suscrito entre el IAAviM y Contenidos Públicos Sociedad del Estado. El mismo busca visibilizar y promover la producción de obras audiovisuales misioneras. Todo esto a través de la red de pantallas que posee la secretaría, la Plataforma CONTAR; Paka Paka; Encuentro; Deportv.

Asi, la muestra “Foco Misiones” está abierta desde el lunes 15 de marzo y hasta el 4 de abril en la Plataforma CONTAR. Específicamente, consiste en una selección especial de cuatro largometrajes, dos series y tres cortometrajes de realizadoras y realizadores misioneros que retratan historias del litoral argentino. Asimismo, el próximo paso del convenio, consiste en un llamado a concurso para la producción de contenidos culturales y educativos, destinados a niñas, niños y jóvenes, y otro con foco en biodiversidad. El mismo, se llevará adelante en un formato de coproducción entre Contenidos Públicos Sociedad del Estado y el IAAviM.

AV-CP+EP