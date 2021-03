Otra polémica judicial en Eldorado: desalojarán a los dueños de una vivienda para darle la casa a una ex ocupante

La familia Bogado-Zpevak asegura que en 1988 construyeron su casa en el barrio La Colina de Eldorado, después de mucho tiempo se mudaron a otro lugar y a fines del 2009 y hasta el 2013 se la prestaron a una conocida como favor. En el 2013 le solicitaron la casa a la mujer, porque el hijo mayor de la familia Bogado-Zpevak iba a tener un bebé y no tenía donde vivir, él vive con su familia allí desde entonces. Pero la mujer que tuvo en préstamo la casa, presentó la causa en la Justicia y por orden del Juzgado de Primera instancia en lo civil y comercial N° 2 a cargo de la jueza Hebe Toledo, procederían a desalojar a los propietarios este lunes 15 de marzo.

A través de las redes sociales y en contacto con los medios, Mili Bogado (viuda de Zpevak) manifestó que ella y su esposo construyeron con mucho esfuerzo su casa en el barrio La Colina sobre la calle Nicaragua del km 5, allí vivieron mucho tiempo y criaron a sus 4 hijos. «Mis hijos fueron a la escuela 689 que queda cerca de mi casa, y mi marido formó parte de la comisión vecinal, él fue vicepresidente. Todos los vecinos nos conocen y saben que siempre esta fue nuestra casa» indicó Mili.

Y agregó «después de toda una vida allí nos mudamos a otra casa, y a fines del 2009 y hasta el 2013 se la prestamos a una conocida para hacerle un favor. Ella nos pidió por unos meses y se la presté de corazón para ayudarla, los meses se transformaron en 3 años. Y en el 2013 le solicité la casa porque mi hijo mayor iba a tener un bebé y no tenía dónde vivir, ella me dijo que sí que se iba a buscar otro lugar y demás, hasta ahí todo bien. Pero luego me contaron los vecinos que ella estaba poniendo un tejido y portón en la casa porque no se quería ir, me fui a hablar con ella y discutimos».

Además comentó «le corté los servicios porque estaban a mi nombre, y en junio de 2013 cuando hubo elecciones, cansados de tantas vueltas fuimos con mis hijos a la casa, vimos que ella no estaba y le sacamos sus cosas afuera, a la siesta cuando ella llegó llamó a la policía y en un rato vino un camión y se llevó sus cosas. A la policía le mostré que todos los papeles estaban a mi nombre y ese día ella me hizo una denuncia penal. Pero mi hijo ya se quedó viviendo ahí con su familia, mi nieta ya nació ahí. Y esta mujer en todos estos años, siguió insistiendo con la restitución de la casa que es de mi familia».

Mili Bogado también dijo que «la justicia muchas veces, no actúa de acuerdo a la justicia propiamente dicha sino que lo hace por otros motivos. Este el caso que estamos sufriendo con nuestra familia, donde increíblemente existe una orden de desalojo de la vivienda que habitamos y de la cual tenemos todos los títulos que acreditan que es nuestra.

La mujer a la que gentilmente le prestamos nuestra casa, presentó una causa judicial que, inexplicablemente, llevó a una resolución judicial donde ordenan nuestro desalojo que se llevaría a cabo este lunes 15 de marzo. Resolución que nunca nos fue notificada, y que nos enteramos por casualidad. Mi abogada averiguó lo que estaba pasando y entonces consiguió el expediente del desalojo ordenado por el Juzgado de Primera instancia en lo civil y comercial N° 2 a cargo de la jueza Hebe Toledo. Es decir, la justicia ordena el desalojo de los legítimos propietarios de la casa- nuestra familia- para entregársela a una persona que la utilizó 3 años en un préstamo solidario que le hicimos».

Fallos polémicos

Cabe recordar que este Juzgado vivió hace pocos meses una gran exposición mediática, incluso a nivel nacional, por el caso de una nena de 4 años, que fue separada de sus padres de guarda el 3 de diciembre, para ser dada en adopción a otra pareja de Posadas. La pequeña había estado con sus padres de guarda desde bebé y los reconocía como padres. Después de varios días de manifestaciones frente al Juzgado, por parte de la familia de guarda de Eldorado y gran cantidad de vecinos que los apoyaron, la nena regresó a su entorno familiar.

En esa oportunidad la jueza Hebe Toledo fue subrogante de la jueza de Familia Corina Jones, esta última fue quien ordenó quitarle la tenencia a la familia de guarda, que crió a la pequeña de 4 años desde prácticamente su nacimiento, para entregarla en adopción a una pareja en Posadas.

Con respecto a la orden de desalojo, Mili Bogado resaltó que «no estamos dispuestos ni yo ni mi familia a entregar la casa que nos pertenece, no por un capricho o por otra razón, sino simplemente porque es nuestra. Nosotros compramos el terreno, nosotros construimos la casa, y nosotros la habitamos. Los vecinos del barrio nos conocen y nos apoyan porque dan fe de quiénes son los dueños de la vivienda».

Consternada por la situación y para finalizar dijo «por eso invitamos a todos los que nos quieran acompañar a estar presentes en nuestra vivienda este lunes 15 de marzo, desde primera hora, para evitar que este injusto desalojo se lleve a cabo. Toda mi familia y yo estaremos allí en el lugar que que nos pertenece. Y del mismo modo invitamos a los medios de comunicación a que cubran este hecho que nos llena de tristeza y angustia y por el cual estamos dispuestos a luchar».

PPB

AD-EP