Ezequiel Galeano contrajo un virus luego del transplante: “Yo le vi bien, está medicado y mejorando día a día”, contó su madre 

Mercedes López, mamá de “Eze” insistió a toda la población a continuar con las oraciones por su hijo que se encuentra internado en el Hospital Favaloro de Buenos Aires, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente por un trasplante bipulmonar. Además, en las últimas horas, el misionero contrajo un virus en uno de sus pulmones. “Los médicos ya lo están controlando y medicando. Yo lo pude ver y lo vi bien”, expresó.

Según explicó su madre, “le detectaron en la sangre una neumonía que había quedado en los pulmones anteriores” pero que a pesar de la infección y del virus, la evolución es estable. Incluso, según reveló Mercedes, cuando ella ingresó a la habitación lo vio bien y reacción cuando ella le acarició la mano.

Por otro lado, Mercedes López pidió la solidaridad de la gente y que continúen en oración por su hijo ya que según explicaron los médicos, la recuperación de Ezequiel podría durar 1 año y durante ese período de tiempo su familia deberá permanecer en Buenos Aires.

“Estamos en constantes oraciones, él es fuerte y va combatir todo lo que venga. Ayer los médicos me dijeron que le dieron medicamentos, hoy me volvieron a llamar y me contaron que ya le bajaron los remedios”, contó el diálogo con Misiones OnLine.

Siguiendo con su relato, la madre expresó “esto es un proceso muy lento, hay que ir despacio. Los médicos me dijeron que puede avanzar rápidamente su recuperación pero también puede retroceder. Yo lo vi bien, estoy con fé”, dijo Mercedes López.

“Le pedimos a todo Argentina que continúe con las oraciones, estamos con fe”, cerró la madre de Ezequiel.

Por otra parte, la madre solicitó la colaboración de la gente para poder solventar los gastos que demanda estar en Buenos Aires acompañando a su hijo. Para quienes quieran colaborar, la cuenta habilitada es del Banco Nación, Número de cuenta: 6381694902 y CBU 0110638730063816949029 a nombre de Norma Graciela Galeano y Mercedes López.

#Sociedad Luego de 10 horas de cirugía, confirmaron que la operación de Ezequiel Galeano fue un éxito https://t.co/8B5Ul3H8Le pic.twitter.com/mKU2a6DwkL — misionesonline.net (@misionesonline) March 5, 2021

