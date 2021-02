Niño de 12 años se ahogó en una zona no habilitada del río Paraná en Miguel Lanús

El menor que se encontraba en compañía de amigos no sabía nadar y se metió al río en una zona no habilitada como balneario en el acceso sur de Posadas, conocido como Ex Canteras.

La victima es Rafael E. de 12 años, domiciliado en el barrio A3-2 de Posadas. Según datos de testigos el nene se encontraba con varios amigos, cuando ingresó al río Paraná en un sector no habilitado a metros de la colectora, pasando una de las rotondas del acceso sur.

La zona donde hallaron al menor tiene una profundidad de seis metros, el cuerpo que se encontraba atascado entre ramas, fue rescatado por guardavidas y llevado hasta la ambulancia, donde lo declararon muerto.

Esta tarde, aproximadamente a las 18:10 horas, la Policía tomó conocimiento mediante un llamado al Centro Integral de Operaciones 911 que, a 1500 metro de la Playa la Mansa, en un sector no habilitado para balneario conocido como Ex Canteras, se ahogó un jovencito.



Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 10ma dialogaron con otros menores que se encontraban en el sector, quienes relataron que el adolescente se arrojó al rio y no volvió a ascender. Por ello, dieron aviso a uno de los guardavidas que logró sacarlo del agua y pese a arduos trabajos de primeros auxilios, no lo pudo reanimar.

Trabajaron en el lugar el médico policial, integrantes de la división Policía Científica de la Unidad Regional X y de la Red de Traslados para trabajos de rigor. Interviene en el caso el Juzgado de Instrucción N°7 de Posadas.

E.B.-EP