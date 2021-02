Miguel Sedoff: “La idea es tener una presencialidad plena durante todo el ciclo lectivo 2021”

El ministro de Educación reiteró que el 1 de marzo comienzan las clases en Misiones y en una primera etapa, no será obligatoria la concurrencia, “porque para eso tenemos la modalidad presencial, virtual o mixta. Será para evaluar las condiciones de bioseguridad en la búsqueda de la presencialidad total”. Explicó que se duplicaran los espacios en las escuelas “porque cada curso debe concurrir completo, no por mitades como se dijo”. Y aclaró que “el uniforme y la lista de útiles no serán exigencias porque estamos en una situación excepcional”.

Miguel Sedoff (FM Show)

El ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedoff reiteró que el 1 de marzo vuelven las clases en Misiones “y tenemos la posibilidad de que el dictado sea presencial, virtual o mixto”. Y aclaró que en una primera etapa “no será obligatoria la concurrencia. Esto es un paso que va a durar un tiempo para que podamos dar seguridad sanitaria a los padres y que los chicos puedan concurrir, porque la idea nuestra es tener una presencialidad plena durante todo el ciclo lectivo 2021”.

Con relación a la puesta a punto en las escuelas de la provincia, explicó que “hasta agosto del año pasado tuvimos la imposibilidad de trabajar, por el distanciamiento. No pudimos llevar adelante licitaciones que son obligaciones legales para darle seguridad financiera al ministerio y que permita al Tribunal de Cuentas evaluar nuestra gestión”. Agregó que “las propias empresas nos han dicho de que hubo problema con los materiales, la provisión de insumos que fueron demorándose por costos, aumento de los precios y en algunos casos, por desabastecimiento”.

Adelantó que “más del 90% de los establecimientos educativos de la provincia están en óptimas condiciones para el regreso a las aulas. En algunos casos hay escuelas que se quedaron sin agua por la sequía. Se secó el pozo, se quemó la bomba y se llenaron de barro las cañerías. Estuvimos en emergencia hídrica en muchos municipios y eso impactó en las escuelas y estamos rehaciendo todo”.

Al momento de referirse a la fuerte inversión que anunció el Estado provincial, cercano a los 800 millones, recalcó que “se viene invirtiendo desde el año pasado. Hay 44 escuelas terminadas nuevas para inaugurar, con edificios escolares impecables. Hay tanques de agua que se han instalado, se hicieron perforaciones, baños nuevos, conexiones de luz nuevas, se están construyendo aulas. Estamos trabajando mucho con los municipios con relación a la limpieza”.

“Las escuelas que van a empezar son las que están en óptimas condiciones y estamos trabajando para que todas estén óptimas”, consideró.

Abandono escolar

El titular de la cartera sanitaria reveló que cerca del 10% de la matrícula del año pasado, se desvinculó de la escuela, “porque no tenían conectividad o el estímulo familiar para la continuidad”.

“Los chicos que no tengan conectividad tendrán disponible un centro de revinculación. Hay uno por municipio con conectividad, computadoras con tres referentes pedagógicos y tecnológicos. En esta primera etapa va a servir como reconexión con la escuela y, durante el año servirá para dotarle de conectividad a aquellos estudiantes que no la tengan en sus casas”, aseguró.

Más porteros

Sedoff confirmó que “todas las escuelas que necesiten portero, lo van a tener. Es un anuncio que hizo el gobernador el fin de semana. Son cerca de 300 y será un nombramiento inédito, histórico en la provincia y tiene que ver con la visión de cuidados que tiene el gobernador en esta situación epidemiológica”.

Protocolos y cursos completos

La vuelta a las aulas seguirá un estricto protocolo de seguridad buscando que concurran al aula los cursos completos. “Las familias tienen que enviar a sus hijos si no tiene ningún tipo de síntomas. Una vez que ingrese a la escuela, va a concurrir a su aula con la desinfección correspondiente, la limpieza de manos y va a tener la organización de su grado, de su curso completo. No dividido, por ahí se ha dicho que íbamos a dividir los cursos en dos, entonces la mitad iba ir una semana y la otra mitad la semana siguiente. No. Vamos a dividir en caso de ser necesario, la escuela en dos, pero los cursos van a ir completos”.

“Si es necesario vamos a ocupar salón de actos o salón de usos múltiples, en el caso de las escuelas que no cuenten con el espacio necesario. Vamos a duplicar los espacios de las escuelas”, remarcó.

Uniformes y útiles

En declaraciones a FM Show de Posadas, Sedoff reiteró que “tal como lo planteamos el año pasado, no será obligatorio el uso del uniforme. Es una situación excepcional y lo fundamental es el regreso a la presencialidad, de los estudiantes a las escuelas. En el caso de las privadas, también”.

“Nuestra recomendación es que no se exija la obligatoriedad ni de las chombas de las escuelas ni tampoco de los uniformes”.

En el mismo sentido, “tampoco la obligatoriedad de un listado exhaustivo de materiales. Sólo los genéricos. Si te dicen un cuaderno azul y tenés un cuaderno verde, tienen la misma función. Las cuestiones sustanciales son las importantes, no las accesorias que tiene que ver con lo estético”.

Gremios

Por último, el ministro descartó que desde los gremios se impulse la idea de no comenzar las clases. “No nos plantearon eso en las mesas de diálogo. Estamos trabajando desde el año pasado con los gremios. Si, nos pidieron condiciones de seguridad, nos presentaron ideas con relación a los protocolos para el regreso y las contemplamos”.

“Los docentes ven que estamos trabajando para darles seguridad no sólo a los estudiantes sino también a ellos y nos van a acompañar porque los chicos tienen que estar en la escuela y los docentes también”, remató.

D.G.-EP