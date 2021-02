La emotiva despedida de Wanchope Ábila a Santiago «Morro» García

La muerte de Santiago García conmociona al fútbol argentino. El Morro, de 30 años, fue encontrado sin vida en su departamento de Mendoza y poco después se confirmó que se trató de un suicidio. El jugador de Boca Wanchope Ábila, quién hace unos meses contó su experiencia personal y dio un mensaje de concientización para casos de depresión y la prevención del suicidio, luego del partido con Newell’s en noviembre, volvió a expresarse.

Esta vez el cordobés contó la buena relación que supo tener con el uruguayo y lo despidió a través de un emotivo mensaje que compartió en una historia de Instagram. «Era cruzarte, pedirte que no nos claves un gol, pero terminaba el partido y ya nos cambiábamos las camisetas sin importar el resultado», comenzó Ábila.

Luego, continuó: «Respeto mutuo y mucha admiración. Morro querido, me hiciste mierda con esta decisión, pero solo deseo que sea tu paz. Fuerza a esa gente que te quería como ser humano, a los otros solo le importaba si les generabas dinero, la foto del momento o las luces del crack deseado por todos para presumir en las redes sociales».

«Se olvidaron de Santiago, perdón fenómeno. Abrazo grande al cielo y me quedaron por siempre tus recuerdos», cerró el futbolista de Boca que hace un tiempo confesó que su hermano se había suicidado.

El relato de Wanchope tras el suicidio de su hermano

Después del partido con Newell’s en noviembre, Wanchope habló sobre lo que sufrieron con su familia a raíz del suicidio de su hermano.

«Vengo golpeado hace varios meses. La pandemia me quitó a mi hermano. Tuve la mala suerte de que se quitara la vida en mi casa por una depresión que nunca nos enteramos que tenía», comenzó relatando el atacante del Xeneize.

Luego, se dirigió a todos los hinchas y espectadores: «Quería darle un mensaje a la gente que está pasando por un momento similar de que pida ayuda. Hay gente que va a querer ayudarlo y tener la necesidad de ayudar a esa persona a salir adelante. No saben la tristeza que se siente. El dolor de mis padres, pasar el día de la madre. Se ha vuelto muy triste mi casa. No es un momento fácil. La Argentina no está pasando un momento fácil. El encierro a la gente la pone mal, la desesperación por no tener para comer, las adicciones… Este fue un caso. Sin saberlo, nos quedamos sin un ser grandísimo».

«A esa gente, decirle que hay gente atrás que la ama, que seguramente van a estar ahí para ayudar. La salida es hablar. Para él seguramente ha sido su paz. Para nosotros es un dolor infinito y de por vida. Son todos golpes. Se muere tu ídolo, pasa esto familiarmente. A mi familia trato de sacarla adelante», sentenció.

Fuente: TyC Sports

