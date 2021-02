El sentido mensaje de Javier Mascherano por la muerte del “Morro” García

El delantero uruguayo Santiago “El Morro” García apareció muerto en su departamento en la ciudad de Mendoza. Según pudo confirmar Toda Pasión, se encontraba realizando un tratamiento psiquiátrico. El exfutbolista Javier Mascherano le dedicó un sentido mensaje en su cuenta de Twitter: “Descansá en paz, Morro. Mis condolencias a su familia y amigos”.

La fiscal Claudia Ríos está al frente de esta causa que impactó de lleno al fútbol argentino. Desde Mendoza le explicaron a este sitio que el jugador se encontraba muy deprimido ante la imposibilidad de volver a Uruguay para ver a su familia en el contexto de la pandemia.

Según el comisario Vera, se acercaron a la casa del delantero ya que “hacía días que no se podían comunicar con él”. El mánager del club, Daniel Oldrá, fue este mediodía al departamento donde la Policía Científica se encuentra trabajando.

Otro jugador que se sumó a este momento doloroso fue Damián Musto, ex Rosario Central: “Qué tristeza me produce lo del Morro. De no creer. QEPD y fuerzas para todos sus familiares y amigos”.

El presidente de Godoy Cruz, José Mansur, declaró hace tres días que el futbolista no iba a continuar en la institución: “La decisión del club es que no siga. Fueron cuatro los clubes que llamaron por él y le dimos directamente el teléfono del futbolista”. Lo cierto es que la relación entre el “Morro” y el presidente no era la mejor. En diciembre, el dirigente lo criticó con dureza: “El ciclo del Morro García está terminado. Necesitamos líderes positivos”.

También escribió en Twitter Sebastián Domínguez, exfutbolista de Vélez y actual comentarista de ESPN: “El futbolista profesional es admirado, generalmente. Mucho dinero en poco tiempo. Mucho reconocimiento en poco tiempo. Mucho poder en poco tiempo. Mucho de todo, y a veces todo de nada. El Morro no le encontró la vuelta y al igual que otros pibes algo le faltaba para ser feliz. La salud mental NO distingue posiciones en la cancha ni se compra con guita, prestigio o reconocimiento. Lamento mucho tu partida, Morro. Sin conocerte me duele a mi también. Ojalá estés en paz. Mucha fuerza para tu familia”.

Nacional, club uruguayo donde García debutó, escribió un sentido mensaje en Twitter: “No hay palabras ni consuelo. Inmenso dolor por la muerte de uno de los jugadores e hinchas más queridos en la historia reciente de Nacional. Todos lloramos por el ‘Morro’”.

El futbolista tuvo una muy buena carrera profesional: arrancó en Nacional y también jugó en Athlético Paranaense, Kasimpasa, Nacional, River Plate de Uruguay y Godoy Cruz. Fue en el Tomba donde su nivel llegó a lo más alto, donde anotó 51 goles en 119 encuentros.

Fuente: Todo Noticias

DA-CP